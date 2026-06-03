Это один из самых странных эпизодов не только русского, но и мирового Средневековья. Самодержец всея Руси, чье имя наводило ужас на пол-Европы, вдруг добровольно отказался от трона. И не в пользу сына или верного воеводы, а в пользу человека, чьи предки еще недавно жгли Москву. Так зачем же царю Ивану Васильевичу понадобилось отдавать бразды правления татарскому хану?

Золотой узник: от врага до символа

Фигура «подставного» царя была выбрана Иваном Грозным неслучайно. Кандидатура самого знатного царедворца идеально подходила для мистификации.

Главным действующим лицом этой истории стал крещеный татарский царевич Саин-Булат (в крещении Симеон), происходивший из рода Чингисидов. Он являлся правнуком того самого хана Ахмата, который стоял на Угре и угрожал Руси. Но после падения Астраханского ханства он перешел на службу к московскому государю, правил вассальным Касимовским царством, а в 1573 году крестился и женился на знатной боярышне из рода Мстиславских, став своим среди чужой знати. Фактически, Иван Грозный воспитал лояльного себе политика, обладающего статусом, недосягаемым для любого русского боярина: статусом живого потомка великого завоевателя. Трон под ним воспринимался как исполнение древнего пророчества о приходе «белого царя» с Востока, а не как предательство веры.

Цирк у трона: политический театр Грозного

Осенью 1575 года в Москве случилось невиданное. Иван Грозный отрекся от престола и венчал Симеона Бекбулатовича «царским венцом» в Успенском соборе. Сам же царь унизительно называл себя «Иванцом Московским», переехал из Кремля на Петровку, ездил в простых санях и отныне писал челобитные новому царю с требованием «позволить перебрать людишек». Это был грандиозный спектакль, который надолго запомнился иностранным послам и боярской Думе.

Завеса мрака: почему Иван на самом деле ушел

До сих пор историки спорят о причинах этой странной рокировки. Очевидно, Грозный в очередной раз пытался обойти закон.

Главная версия говорит о повторении опричного сценария. После отмены опричнины в 1572 году у царя были развязаны руки: без одобрения Думы он не мог казнить слишком знатных бояр. Симеон, как чужак и ставленник, был идеальной ширмой: Грозный сажает его на царство, а сам просит у него разрешения разделить страну на «удел» и «земщину», чтобы в своем «уделе» делать все, что захочет. Власть полностью оставалась в руках «простого» Ивана Московского, а вся ответственность и склоки ложились на бутафорского царя.

Что дальше? Болезнь и смерть

Политический фарс длился ровно 11 месяцев. В августе 1576 года Иван вернул себе трон, а Симеона «пожаловал» титулом великого князя Тверского. Но дальнейшая судьба татарского хана, поигравшего в цари, оказалась трагичной. Он стал разменной монетой в интригах. Борис Годунов видел в нем опасного конкурента и сослал бывшего царя, лишив удела. При Лжедмитрии I его насильно постригли в монахи и сослали на Белое озеро. Скончался Симеон Бекбулатович в полной безвестности и нищете в 1616 году, будучи слепым иноком Стефаном, погребенный рядом с супругой в Симоновом монастыре. В этой трагической судьбе, пожалуй, и заключена вся правда о его «царствовании»: он был лишь послушной марионеткой, которая оказалась не нужна ни прежнему, ни новому хозяину.

Зачем Ивану Грозному понадобился этот сложный политический театр? Ответ прост: он пытался управлять, оставаясь в тени. Вынужденный считаться с боярской Думой и не желая больше терпеть сопротивление, царь создал «правительство-ширму», чтобы беспрепятственно наводить порядок в своем уделе. И Симеон Бекбулатович стал пешкой в его большой игре.