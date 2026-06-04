4 июня: каким правилам наши предки следовали в Василисков день

В православном календаре отмечают день мученика Василиска Команского, жившего на рубеже III-IV веков. В народном календаре этот день прозвали Василисков.

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Хорошей приметой в этот день было навести порядок в доме. Считалось, что, вымыв полы, расставив все по своим местам, очистив печь и прочее, можно устранить все неприятности из жизни.

Старались в этот день собрать букетик васильков, ими украшали дом и использовали для приготовления лекарств. Не ходили в этот день в поле и по тем местам, где видели змей. Встретить этих животных сейчас считалось плохой приметой. Не хранили собранные сейчас яйца свежими, их обязательно варили, чтобы из яиц не вылупились змеи или яйца не испортились.

Незамужним девушкам сейчас запрещалось плакать, чтобы не провести весь год в слезах. Не ходили на новую работу, так как дохода не получишь. Не давали денег в долг, так как их все равно не вернут.

Считалось, что если ночи звездные, то ясные дни простоят неделю. Большая роса предвещает плодородие, а густой туман - урожай грибов.

Если появились пауки и оводы, жди урожай огурцов и кабачков.