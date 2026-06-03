Как святыня уберегла Москву

Память Владимирской иконы Божией Матери занимает особое место в православной традиции. Эту святыню вспоминают трижды в году, и каждая дата связана с событиями, которые церковь считает свидетельством заступничества Богородицы. Один из таких дней приходится на 3 июня.

Праздник установлен в память о событиях 1521 года. Тогда великий князь Василий III вел борьбу за Смоленск с польским королем и великим князем литовским Сигизмундом I. На стороне противника выступил крымский хан Махмет-Гирей, который двинул войска к Москве. По церковному преданию, жители столицы вместе с князем обратились с молитвой к Владимирской иконе Божией Матери, после чего захватчики отступили, отмечают «Известия».

С происхождением самой иконы связано древнее церковное предание. Считается, что образ написал евангелист Лука на доске от стола, за которым собиралось Святое Семейство. По преданию, Богородица благословила созданные им иконы словами о том, что вместе с ними будет пребывать благодать.

Позже святыня оказалась в Константинополе, а в XII веке была отправлена на Русь и размещена в Вышгороде. Правда, часть историков и искусствоведов считает, что дошедший до наших дней образ был создан именно в XII веке. В 1155 году князь Андрей Боголюбский перевез икону во Владимирскую землю.

С этим переездом связано еще одно известное предание. Говорят, что неподалеку от Клязьмы лошади внезапно остановились и дальше не пошли. Князь увидел в этом знак и стал молиться. Тогда ему явилась Богородица и велела оставить икону во Владимире и возвести храм в честь Ее Рождества. Позже здесь появилась резиденция Боголюбово, а в 1160 году святыню перенесли в специально построенный Успенский собор. Именно с этого времени образ стали называть Владимирской иконой Божией Матери, а вокруг него начали складываться рассказы о чудесах.

Летописи также сохранили эпизод 1173 года: после гибели Андрея Боголюбского во время смуты во Владимире прошел крестный ход с иконой, после чего беспорядки, как считалось, прекратились.

События 1521 года тоже окружены преданиями. Согласно церковной традиции, одной инокине приснилось, что московские святители покидают Кремль, унося Владимирскую икону как знак наказания за грехи людей. У ворот их встретили Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский и стали просить не оставлять город. После общей молитвы святители вернулись. Похожее видение, как рассказывается в церковных источниках, было и у блаженного Василия. Затем, по преданию, Богородица явилась самому хану Махмет-Гирею вместе с небесным воинством — после этого войска ушли от Москвы.

Владимирская икона двусторонняя. На одной стороне изображены Богородица и младенец Христос, на другой — Престол и Орудия Страстей. Образ относится к типу «Умиление»: младенец прижимается к Матери, а взгляд Богородицы обращен к молящимся.

С 1999 года святыня находилась в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Весной 2026 года икону передали в безвозмездное пользование храму Христа Спасителя в Москве, где она находится сейчас. Вместе с ней туда была передана и Донская икона Божией Матери.

Пока в храмах молились перед великой святыней, в народном календаре 3 июня жило своими заботами. Этот день называли Олениным и старались закончить посев льна — промедление грозило потерей урожая. Церковь также чтит память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Именно поэтому день в народе назвали «Олениным». Отсюда и поговорки про лен и Елену.

День связывали не только с полевыми работами. Люди надевали светлую одежду, чинили плетни и заборы, веря, что обновленная ограда убережет хозяйство. Девушки плели венки на березах, хозяйки собирали молодые листья для настоев, а за погодой следили особенно внимательно: ясное утро обещало хорошее лето, ветер — переменчивый июнь, а ранний гром считался знаком дождливого, но урожайного сезона.

Также обращали внимание на приметы: туман на рассвете ждали к теплому дню, низкий полет птиц — к дождю, вороны на нижних ветках сулили ливень, а густая роса считалась добрым знаком для будущего урожая.