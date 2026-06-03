Зачем Екатерина II хотела переселить англичан в Крым

После присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году перед Екатериной II встала задача колоссальной сложности. Полуостров был полупустым. Значительная часть крымских татар эмигрировала в Османскую империю — кто от страха, кто по убеждению, кто под давлением обстоятельств. Плодородные земли южного берега стояли без хозяев. Степной Крым обезлюдел. Империя получила территорию — но территорию, которую нужно было заселить, освоить, сделать продуктивной. И среди множества колонизационных проектов, рождавшихся в петербургских канцеляриях, был один совершенно неожиданный: привлечь в Крым британских поселенцев.

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Крым без людей

Масштаб демографической катастрофы, постигшей Крым в 1770–1780-х годах, часто недооценивается. По различным оценкам, население полуострова сократилось с примерно полумиллиона человек до менее чем ста пятидесяти тысяч. Три волны эмиграции крымских татар — после Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года, после присоединения 1783 года и в последующие годы — лишили полуостров основной рабочей силы.

Князь Потёмкин, фактический управитель Новороссии и Крыма, бомбардировал Петербург донесениями: земли пустуют, сады зарастают, виноградники гибнут без ухода. Нужны люди — и нужны срочно.

Стандартные для екатерининской эпохи методы колонизации — приглашение немецких колонистов, переселение государственных крестьян из внутренних губерний, привлечение греков и армян — уже применялись, но их было недостаточно. Немцы ехали преимущественно в Поволжье и на юг Украины. Греки, переселённые из Крыма в Мариуполь ещё в 1778 году по инициативе Суворова, возвращаться не желали. Требовались нестандартные решения.

Британский проект: откуда он взялся

Идея привлечения именно британских колонистов не была случайной фантазией. Она имела вполне рациональные основания.

Во-первых, Англия второй половины XVIII века переживала аграрную революцию и процесс огораживания. Тысячи мелких фермеров лишались земли. Часть из них уезжала в североамериканские колонии (а после 1783 года — в оставшиеся британские владения в Канаде и Вест-Индии), часть перебиралась в города. Это был резерв потенциальных переселенцев — людей, обладающих навыками сельского хозяйства и готовых к эмиграции.

Во-вторых, Екатерина и Потёмкин высоко ценили именно английские методы ведения сельского хозяйства. Англия считалась образцом аграрной эффективности. Английские фермеры владели передовыми агротехническими приёмами — севооборотом, селекцией скота, мелиорацией. Для полупустынного Крыма, нуждавшегося в грамотном хозяйственном освоении, это было бы бесценно.

В-третьих, существовал политический расчёт. Отношения между Россией и Британией в 1780-х годах были непростыми — декларация вооружённого нейтралитета 1780 года вызвала раздражение Лондона. Переселение британских подданных в Россию могло стать одним из инструментов сближения — или, по меньшей мере, демонстрацией привлекательности Российской империи.

Что предлагали переселенцам

Конкретные условия колонизационных проектов для Крыма формулировались в рамках общей политики Екатерины по привлечению иностранцев. Манифест 1763 года и последующие указы гарантировали иностранным колонистам значительные привилегии: освобождение от податей на определённый срок (обычно от десяти до тридцати лет), свободу вероисповедания, освобождение от военной службы, земельные наделы и подъёмные.

Для Крыма условия были особенно щедрыми. Потёмкин предлагал обширные земельные участки на южном берегу — в районах, которые позже станут знаменитыми виноградниками и курортами. Климат Крыма, по мысли организаторов, должен был стать дополнительным аргументом: мягкие зимы, плодородная почва, возможность выращивать виноград, оливки, южные фрукты.

Потёмкин лично интересовался вопросом — в его канцелярии разрабатывались планы размещения колонистов, определялись конкретные территории. Сохранилась переписка, свидетельствующая о серьёзности намерений.

Посредники и переговоры.

Связь с потенциальными британскими колонистами осуществлялась через посредников — в первую очередь через российскую дипломатическую миссию в Лондоне и через частных агентов, действовавших в Англии и Шотландии.

Одним из ключевых посредников выступал Семён Воронцов — российский посланник в Лондоне с 1785 года. Воронцов, впрочем, относился к идее скептически. Он понимал трудности, с которыми столкнётся вербовка: британское правительство не приветствовало эмиграцию подданных, а сами потенциальные переселенцы с подозрением относились к далёкой и малоизвестной России.

Помимо прямой вербовки фермеров, обсуждалась и другая схема — привлечение британских специалистов: агрономов, виноделов, садоводов, инженеров. Эти люди должны были стать ядром, вокруг которого формировалась бы колония. Некоторые британские специалисты действительно приехали в Россию в этот период — но единицы, а не сотни.

Противодействие Лондона

Британское правительство в XVIII веке крайне негативно относилось к эмиграции квалифицированной рабочей силы. Существовали законодательные ограничения на выезд ремесленников и специалистов. Хотя прямого запрета на переселение фермеров не было, власти всячески препятствовали вербовочной деятельности иностранных агентов. В контексте нарастающего геополитического соперничества с Россией в Черноморском регионе Лондон тем более не желал укреплять российские позиции в Крыму руками собственных подданных.

Конкуренция Нового Света

Британский фермер, решившийся на эмиграцию, имел перед глазами очевидную альтернативу — Северную Америку. Канада, а позже и молодые Соединённые Штаты, были ближе, понятнее, не требовали изучения чужого языка и предлагали сопоставимые условия. Крым в сознании рядового англичанина был terra incognita — далёкая, непонятная, потенциально опасная территория на краю Османской империи.

Языковой и культурный барьер

Немецкие колонисты, массово переселявшиеся в Россию, имели хотя бы минимальную культурную связь с Прибалтикой и петербургским двором, где немецкий язык был вторым после французского. Для англичан Россия была чужой в значительно большей степени. Ни языковой общности, ни религиозной (англикане среди православных), ни бытовой.

Логистические трудности

Путь из Англии в Крым был долгим и дорогим. Морем через Средиземное море и Босфор — это недели пути. Сухопутный маршрут через Европу — ещё дольше. Для переселения целых семей с имуществом и скотом это представляло серьёзную проблему.

Смерть Потёмкина

Князь Потёмкин, главный мотор крымской колонизации, умер в 1791 году. После его смерти многие проекты, которые он двигал силой своей энергии и своего влияния, застопорились или были забыты. Крымская колонизация продолжалась, но уже в других формах и с другими приоритетами.

Кто в итоге заселил Крым

Вместо британских фермеров Крым заселялся другими путями. Русские крестьяне, отставные солдаты, греки, болгары, немцы-менониты, армяне, караимы — пёстрая мозаика народов, которая создала уникальный крымский этнический ландшафт XIX века.

Немецкие колонисты — прежде всего менониты — оказались наиболее успешными сельскохозяйственными поселенцами. Они прибывали компактными общинами, привозили с собой передовые агротехнологии и капитал, создавали образцовые хозяйства. Именно они отчасти выполнили ту роль, которую Екатерина и Потёмкин отводили англичанам.

Некоторое количество британских подданных всё же оказалось в Крыму — но не как колонисты, а как путешественники, коммерсанты, авторы путевых записок. Мария Гатри, жена врача на русской службе, оставила одно из первых подробных описаний Крыма для английской публики в 1790-х годах. Но это были единицы — не те тысячи трудолюбивых фермеров, которых воображал Потёмкин.