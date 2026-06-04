Раскрыта тайна происхождения песчаных пляжей Анапы

Всё началось в античные времена. Геологи выяснили, что знаменитые песчаные пляжи Анапы и Таманского полуострова сформировались в результате сложных процессов, длившихся тысячи лет. О том, как река Кубань и Чёрное море создали современное побережье, рассказала геолог Анна Клочко в своём телеграм-канале «Геология & археология».

Мало кто знает, что в древности на территории нынешней Тамани существовал архипелаг — группа островов. Современный полуостров — это западная часть гигантской дельты реки Кубань. Старые ее русла, сложенные наносами, окружают «острова» из более древних пород возрастом в миллионы лет. Среди них — чистые кварцевые пески так называемого куяльницкого горизонта.

Роль реки Кубань

За последние 5 тыс. лет русло Кубани не раз менялось. Сначала река впадала в Чёрное море, а затем повернула на север — в Азовское. Учёные знают об этом благодаря археологическим находкам и античным литературным источникам.

Когда Кубань соединялась с Чёрным морем, уровень воды в нём был выше. В дельте образовались большие морские заливы — эстуарии. Река постепенно наращивала дельту, вынося песок на побережье.

История появления лиманов

После того как Кубань ушла в Азовское море, её старый южный рукав (современная речка Кубанка) начал медленно умирать и заполняться осадками. Бывшие морские заливы превратились в лиманы. От моря их отделяют песчаные косы, которые сформировали прибрежные течения.

Фото: «Кубань Информ»

С тех давних времен и начал складываться современный облик побережья Анапы: волны перемывали песок, глинистые частицы уходили на дно, а ветер надувал дюны.

Где взять песок для пляжей сегодня – мнение геолога

Фото: «Кубань Информ»

Сейчас поступление нового песка в зону пляжей минимально. Малые реки Анапка и Кубанка несут осадки в лиманы, а не на открытое побережье. Поэтому пополнить объём песка можно только привозным.

Идеальный кандидат — тот же песок, из которого и состоят современные пляжи, а именно куяльницкие кварцевые пески. Они самые чистые в регионе. Их карьеры находятся неподалёку: пять — северо-восточнее Витязево и ещё пять — у посёлка Сенной Темрюкского района. Откуда сейчас активно и завозят материал после ЧП с разливом мазута. Уже восстановлено 8,4 км береговой линии.

Фото: «Кубань Информ»

Сколько времени займёт полное естественное восстановление анапских песчаных пляжей — зависит от силы волн, ветров и климата ближайших лет.

А если ничего не делать?

Если оставить всё как есть, не исключена активизация размыва берегов, сокращение площади пляжей и разрушение песчаных кос. Такие модели, возможно, уже просчитывали специалисты, отметила геолог Анна Клочко.

Напомним, на сегодняшний день восстановление пляжей Анапы после ЧС с разливом мазута продолжается. Власти Анапы ввели запрет на посещение пляжей от «Нефтяника Кубани» до Джеметинского проезда — установлены информационные щиты. Речь идет об участках, где работает спецтехника.