Как тульский кузнец с помощью царя обогнал Англию

Россия – мощная держава с хорошо развитой индустрией, особенно славится ее металлургия. Трудно поверить, но когда-то тут не было никаких полезных ископаемых, а почти все железо завозилось из-за границы. Ситуацию полностью перевернули два человека – Петр I и Никита Демидов. 320 лет назад, 4 июня 1705 года, Демидову разрешили строить заводы в Кунгурском районе. Тульский кузнец поставил дело так, что уже через несколько лет страна начала экспортировать метал.

Демидов действительно был кузнецом. Нам представляется некий мастер, который корпит в своей небольшой кузне с молотом и наковальней. В реальности же к моменту знакомства с Петром Никита Антуфьев, а именно такой была изначальная фамилия, был уже известным тульским заводчиком.

Но так случилось не сразу. Никита Демидович родился 4 апреля 1656 года в семье государственного крестьянина Демида Григорьевича Антуфьева в Туле. Сам тот приехал из села Павшино, которое было особенным – там издревле занимались железным промыслом. Вот Демид и отправился в Тулу, чтобы быть не просто металлургом, а кузнецом, мастером.

Но наставником сына Никиты стать не суждено – умер в 1664 году, когда тому было всего 8 лет. Так что кузнечную науку мальцу пришлось осваивать самостоятельно через ученичество у мастеров. Прошел весь путь от подмастерья до мастера. Никиту все чаще называют не Антуфьевым, а Демидовым, по отчеству, так оно и закрепится как фамилия.

У Демидова было еще два брата – Семен и Григорий, которые тоже стали кузнецами. Но успеха добился только Никита. О его деятельности в первые годы жизни практически ничего не известно. Впервые в документах Никита Демидов появляется лишь под 1686 годом.

И к тому моменту он уже был владельцем завода. Единственный из русских крестьян, остальными владели иностранцы или бояре. Но совершенно непонятно каким образом кузнец стал предпринимателем. Точно известно, что свой небольшой завод поставил на собственные деньги, там были наемные рабочие.

Так что Петр познакомился и подружился отнюдь не с рядовым тульским кузнецом. Судьба их связала еще задолго до того, как впервые увидятся. Демидов поставлял ружья для Потешных полков, вот тогда и появилась запись, что произвел их «Никишка Демидов» — первое письменное упоминание о нем. Известно также, что в 1691 году Демидов приезжал в Москву, поскольку его ружья закупала и Оружейная палата.

С царем Никита Демидов познакомится лично только в 1696 году. По одной из версий случится это из-за того, что мастер сумел отремонтировать немецкий пистолет петровского сподвижника Шафирова. А чтобы доказать, что может работать не хуже немцев, изготовил второй такой же. Это вызвало любопытство Петра, и он пожелал видеть столь знатного мастера.

По другой версии Демидов взялся выполнить заказ царя на изготовление 300 ружей, которые бы не уступали иностранным. Более того, пообещал, что сделает их даже лучше. Когда работа была выполнена, то Петр лично проверил качество и убедился, что тот не пустобрех. Так кузнец-заводчик и подружился с царем. Понравилось тому, что и сам завод Демидова был технологически передовым – вододействующий.

А тут Петр еще и войну со шведами затеял. Ружья Демидова оказались столь высокого качества, что превосходили иностранные образцы. К тому же русский предприниматель продавал их казне значительно дешевле. Так его ружье стоило лишь 1 рубль 80 копеек, тогда как за импортное приходилось отдавать 12, а то и все 15 рублей. Естественно, что Демидов становится основным поставщиком всей русской армии.

Но была еще одна проблема и очень серьезная – у России не было своего железа. Его покупали у Швеции, а с ней война! До Петра в стране вообще не было полезных ископаемых, любой металл, Русь завозила, включая и серебро на монеты. Единственное природное богатство – пушнина, вот ради нее и были освоены Урал и Сибирь. Теперь же выяснилось, что совсем не зря.

Характер местности Урала подсказывал – железо там должно быть. И его нашли. Демидов был в числе экспертов, которые определили качество руды. Поставили несколько казенных заводов, но они не справлялись. Тогда Петр один из них, Невьянский, отдал талантливому оружейнику и предпринимателю Никите Демидову.

Когда тот прибыл на завод там было всего 27 работников – ну и что они сделают? В короткие сроки было налажено металлургическое производство. Весной 1702 года сюда приезжает первая партия тульских мастеров во главе со старшим сыном Демидова Акинфием.

Местный воевода при этом чинил всякие пакости, так что Демидов потребовал от Петра либо новых привилегий, возможностей привлекать рабочую силу, либо забрать завод обратно в казну. Петр все дал, ведь в руках Демидова завод в первую же зиму дал 50 пушек и много металла.

В результате в армию пошло нужное вооружение. Демидов постоянно наращивал объемы производства, при этом качество не снижалось. Царь был очень доволен. Были и мирные заказы. Когда начали отстраивать Санкт-Петербург, то поставил 81 300 чугунных и железных труб для фонтанов, включая Петергофские.

В 1709 году Никите Демидову был пожалован чин комиссара – то есть уполномоченного правительства по надзору за всеми металлургическими заводами. Это сразу отсекло «деятельность» недругов-бюрократов. Как результат — начиная с 1716 года, Россия начала экспортировать железо. Впервые в своей истории! А вскоре обогнала по этому показателю Англию и удерживала лидерство весь XVIII век.

Петр необычайно ценил Демидова, неоднократно повторял, что будь у него несколько таких людей, беды бы Россия не знала. Он возвел Никиту Демидова в дворяне, собирался поставить ему медный памятник в Петербурге. Но не успел – скончался. А вскоре вслед за своим соратником ушел и Никита Демидович Демидов – его не стало 25 ноября 1725 года в Туле.