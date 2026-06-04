Крымское ханство: почему татары не смогли восстановить его в 1918 году

В 1918 году полуостров стал ареной грандиозного передела власти. В этом хаосе родилась дерзкая, но несбыточная идея — вернуть Крыму статус, которого он не знал с 1783 года: воссоздать Крымское ханство. Сегодня мы расскажем, почему этот план разбился о рифы реальности.

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Призрак истории

Одной из главных движущих сил возрождения национальной идеи стала партия «Милли Фирка» (в переводе — «Национальная партия»). Созданная летом 1917 года, она быстро набрала политический вес. Именно «Милли Фирка» созвала Курултай, который 13 декабря 1917 года провозгласил Крымскую Народную Республику — первое в истории современное демократическое государство крымских татар. Республика просуществовала чуть больше двух месяцев. Большевики отказались признавать её легитимность, и в январе 1918 года начались кровопролитные бои. Крымско-татарское правительство было свергнуто, а в феврале 1918 года в Севастопольской тюрьме расстреляли его 32-летнего председателя Номана Челебиджихана. Республика пала, но национальная идея не погибла — она возродилась уже на другой политической платформе.

Ставка на немцев

Расставив точки над i в Крыму, большевики продержались у власти всего несколько месяцев. Весной 1918 года на полуостров вошли новые хозяева — германские войска. Сменилась политическая декорация, и у крымских татар появился новый шанс.

Немцам нужна была управляемая и лояльная власть. 25 июня 1918 года в Крыму сформировали Первое краевое правительство. Его возглавил генерал Сулейман (Матвей) Сулькевич — фигура, без которой разговор о «крымском ханстве» в 1918 году был бы неполным. По национальности он был литовским татарином, что в глазах немцев делало его удобным и «техничным» кандидатом.

Правительство Сулькевича, лавируя между волей оккупантов и национальными амбициями местного населения, выступило с радикальным предложением: воссоздать на полуострове Крымское ханство под протекторатом Германии и Османской империи. В Берлин полетели меморандумы. В одном из них крымско-татарский народ писал:

«Несмотря на то, что русские в течение 135 лет грабили имущество и оскверняли их святыни, крымские татары в Крыму составляют большинство, т. е. 60-62% рожденного в Крыму населения».

Татары открыто предлагали Германии вернуть их «на карту мира».

Тени прошлого

Однако историческая память — плохой помощник в большой политике. К этому моменту Крымское ханство было мертво уже 135 лет. Многие политики и дипломаты забыли, что оно вообще существовало. Но крымские татары помнили. В своем меморандуме они с горечью вспоминали былую славу:

«Замки времен татарского владычества, опустошенные мечети, закрытые просветительные учреждения и, как жалкая тень былого славного могущества, уничтоженные религиозно-правовые установления внушили им слезную веру в освобождение».

Этот исторический багаж, наполненный многовековыми обидами, подталкивал их к решительным шагам. Но он же заставлял смотреть на них другие, куда более могущественные силы.

Почему ханство не появилось на свет

Итак, к лету 1918 года у нас есть политическая воля, есть национальный парламент (Курултай), есть правительство во главе с генералом и даже поддержка германских штыков. Почему же не удалось возродить ханство?

Причин несколько. И главная из них — сама Германия. Татары были очень удобным союзником против большевиков, но этого было недостаточно. Их рассматривали, скорее, как одно из местных племен, нуждающихся в контроле, а не как равноправных партнеров. Германское командование не хотело раздражать более сильные политические силы и не собиралось всерьез вкладываться в создание нового суверенного государства на руинах Империи. Позиция Берлина была четкой: Крым рассматривался как регион германского влияния, но не более того. Создание ханства грозило дестабилизировать и без того шаткий порядок, поэтому меморандумы и просьбы татарской делегации, посетившей Берлин в июле 1918 года с целью добиться признания, поддержки не получили.

Кроме того, сама идея «ханства» была глубоко чужда местному населению. В Крыму помимо татар проживало огромное количество русских, украинцев, греков, армян и немцев. Мало кто из них горел желанием вернуться под власть полузабытого хана. А крымско-татарский Курултай отнюдь не был единодушен — многие его члены прекрасно понимали, что германский «протекторат» ничем не лучше царской ссылки, и отказывались от сотрудничества.

Последняя точка

Правительство Сулькевича продержалось до ноября 1918 года. 14 ноября он сложил полномочия, а уже на следующий день власть перешла к новому, Второму краевому правительству. План по созданию «независимого нейтрального ханства», который так отчаянно лоббировали крымские националисты, окончательно провалился. Проект, казавшийся таким близким, рассыпался под напором немецкого прагматизма, внутренних противоречий и безудержной жестокости Гражданской войны, в которой национальное возрождение стало лишь одним из многих проигравших.

В 1918 году история дала Крымскому ханству последний шанс. Но эпоха средневековых государств с их ханами и протекторатами безвозвратно ушла в прошлое. На её место пришла жестокая, безжалостная современность, где решение судеб народов принималось далеко не на Курултае.