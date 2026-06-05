В пятницу, 5 июня, в России и во всем мире отмечается множество праздников, охватывающих различные аспекты жизни общества. В этот день проходят День полевых цветов, День солнечных зайчиков и Праздник популярных заблуждений.

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День полевых цветов

День полевых цветов был учрежден в России в начале XX века, чтобы привлечь внимание к красоте природы и разнообразию луговой растительности, подчеркнуть ее значимость в природе и для человека, а также напомнить о необходимости сохранения этого богатства. В этот день люди собирают цветы, устраивают пикники на свежем воздухе и участвуют в экологических акциях.

Праздник популярных заблуждений

Праздник популярных заблуждений был установлен в честь высадки союзных войск 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны, что значительно приблизило поражение нацистской Германии. Поэтому 5 июня считается последним днем, когда в Германии существовало заблуждение о ее военном превосходстве. В этот день принято развивать критическое мышление и подвергать сомнению информацию, которая может оказаться ложной.

День солнечных зайчиков

День солнечных зайчиков — неофициальный праздник, который посвящен оптическому явлению — отражению солнечных лучей от зеркальных или блестящих поверхностей. Это праздник для детей, во время которого они не только «ловят» пятна света, но и принимают участие в различных конкурсах, играх и соревнованиях. В этот день также проводятся мероприятия, на которых читаются стихи и рассказы о солнечных зайчиках.