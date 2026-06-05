Приметы и поверья на 5 июня: что можно и нельзя делать в лень Левона Огуречника

5 июня по народному календарю отмечают Левон Огуречник. На Руси в этот день завершали посадку огурцов: считалось, что всё, посаженное до Левона, даст богатый урожай. Православные вспоминают епископа Ростовского и Суздальского Леонтия.

Что можно делать в день Левона Огуречника

День считался благоприятным для домашних хлопот и общения с близкими. Женщины пекли пироги и угощали соседей. Люди устраивали генеральную уборку — верили, что в чистый дом легче приходят деньги. Для привлечения финансов было принято надевать красную одежду. В этот день запрещалось ссориться, ругаться и проявлять негативные эмоции, чтобы не испортить отношения с близкими.

Что нельзя делать в день Левона Огуречника

Не стоит мыть голову и пользоваться чужой расческой — можно навлечь беду. Нельзя ловить или приносить в дом соловьев, чтобы не привлечь несчастье. Не рекомендуется чинить сломанные вещи — покой покинет дом надолго. Запрещено предаваться унынию, иначе в жизнь войдет долгая грусть. Если разбилось зеркало — быть беде: осколки нужно отнести подальше от дома и закопать. Не стоит планировать переезд на этот день — на новом месте удачи не будет.

Приметы в день Левона Огуречника

Согласно приметам, много оводов — к богатому урожаю огурцов. Рябина зацвела к 5 июня — уродятся конопля. Пышный цвет боярышника — к суровой и морозной зиме. Утренний туман, стелющийся по земле, предвещает плодородный год. Сильный запах травы утром — к тёплому и солнечному дню. Лягушки квакают громко — к хорошей погоде. Духота на заре — к дождю. Тусклые звёзды — к ливню.