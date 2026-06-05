Как выглядела Екатерина II на самом деле: что поражало современников

Екатерину II современники называли «Северной Семирамидой» и сравнивали с Клеопатрой. Образ властной и почти недосягаемой правительницы будто бы заслонял реальную женщину за ним. Но воспоминания дипломатов, мемуаристов и художников дают довольно противоречивую картину — без единого четкого портрета, скорее набор впечатлений и деталей.

Первое, что часто сбивало с толку тех, кто видел императрицу впервые, — ее рост. В народном воображении правительница огромной державы казалась высокой и внушительной женщиной. На деле Екатерина была довольно невысокой — примерно 157–158 см. По меркам XVIII века это считалось вполне средним ростом, но ожидания и реальность явно не совпадали, отмечает канал «Аrts_tobe — просто об искусстве».

Эффект «величия» создавался иначе. Прямая осанка, приподнятая голова, высокие каблуки, пышные прически — все это вытягивало силуэт и делало ее визуально выше. В итоге рядом с ней рост будто терял значение, и это отмечали даже опытные дипломаты.

С возрастом менялась и фигура. Молодая Екатерина была очень миниатюрной — сохранившиеся платья показывают, что талия могла быть всего около 51 см. Позже она заметно округлилась, но умела это скрывать за широкими юбками и сложными нарядами, которые подчеркивали статус и отвлекали внимание от формы тела.

Не меньше споров вызывали ее глаза. В разных описаниях они то карие, то голубые, то серые. Одни современники уверяли, что оттенок менялся в зависимости от света и настроения. Другие пытались найти «средний вариант» и описывали их как карие с холодным отблеском. Но в одном сходились почти все: взгляд был живой, цепкий и запоминающийся.

Черты лица также воспринимались по-разному. Одни отмечали крупные и резкие линии, другие — вполне приятное и гармоничное лицо. В описаниях часто фигурировал широкий лоб, который современники связывали с умом и сильным характером. При этом волосы почти всегда получали только комплименты — густые, ухоженные, темные, они считались одной из главных ее внешних «визитных карточек».

Есть и более личные свидетельства. Так, Станислав Понятовский, будущий польский король и ее фаворит, описывал молодую императрицу как женщину с выразительными глазами, красивой кожей, мягкой улыбкой и легкой, но уверенной походкой. В его словах она выглядела скорее обаятельной, чем идеальной по канонам красоты.

Сама Екатерина Великая довольно трезво оценивала свою внешность. Она не считала себя классической красавицей, но понимала, что умеет производить впечатление. И, судя по воспоминаниям современников, это действительно работало.

В итоге Екатерина II не вписывалась в строгие представления о красоте своего времени. Но у нее было то, что оказалось куда сильнее внешних параметров — умение держаться, производить эффект и удерживать внимание. И именно это делало ее образ запоминающимся для всех, кто оказывался рядом.

Ранее «ГлагоL» рассказал о гастрономических привычках Екатерины Великой. Например, утром она просыпалась в шесть часов и пила две чашки кофе из шести ложек молотых зерен.