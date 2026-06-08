Зачем Гитлер приказал уничтожить всех комиссаров Красной армии

85 лет назад был подписан приказ верховного командования вермахта относительно обращения с политическими комиссарами Красной армии. Этот документ разработали и приняли по личному распоряжению Гитлера. Приказ требовал отделять политработников от других военнопленных и — в нарушение всех законов войны — немедленно уничтожать. Жертвами преступного решения стали тысячи советских военнослужащих, констатируют историки. Таким образом Гитлер рассчитывал запугать политсостав Красной армии и сломить волю к сопротивлению в рядах РККА, но добиться этого фюрер так и не смог.

Комиссары Красной армии

Институт комиссаров и политических руководителей появился в Красной армии во время Гражданской войны. Его представители занимались поддержанием морального духа военнослужащих, участвовали в разработке планов боевых действий и даже в административно-хозяйственной деятельности подразделений. По словам историков, в политруки и комиссары шли наиболее идейно мотивированные военнослужащие. Они проявляли большое мужество в бою и личным примером воодушевляли красноармейцев на героические поступки.

В то же время отсутствие прямого подчинения между командирами подразделений и комиссарами создало ситуацию двоевластия, которая в экстремальных ситуациях могла иметь печальные последствия. Поэтому в 1920-е годы Красная армия постепенно перешла на принцип единоначалия. Комиссаров сменили помполиты — помощники командиров по политической части.

Военные комиссары вернулись в Красную армию в 1937 году — на фоне высокого уровня политической напряжённости в обществе и резкого роста численности вооружённых сил. Три года спустя комиссаров сменили заместители командиров по политической части — замполиты. Но на фоне стремительного приближения глобальной войны командованию было не до кадровых назначений, поэтому на практике во многих подразделениях к июню 1941 года на своих должностях оставались комиссары.

По словам экспертов, в германских штабах тщательно анализировали опыт военных конфликтов, в которых принимала участие Красная армия. И наличие института военных комиссаров внушало нацистам тревогу. В их деятельности видели один из мощных факторов поддержания боеспособности советских войск.

«Борьба с Советским Союзом имела для нацистов ярко выраженный идеологический характер», — подчеркнул в разговоре с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

30 марта 1941 года Гитлер, выступая перед своими генералами, объявил о предстоящем «крестовом походе против большевизма» как «борьбе мировоззрений» и приказал организовать полное уничтожение «большевистских комиссаров». Под этим определением фюрер подразумевал всех политработников Красной армии.

«Гитлер заявил, что война на востоке против Советского Союза будет не обычной войной, а борьбой на уничтожение. И сразу же анонсировал несколько категорий людей, которые должны быть ликвидированы физически. Это, в частности, политические комиссары и коммунистическая интеллигенция, которым не должно быть никакой пощады», — сообщил в разговоре с RT руководитель комиссии Российского военно-исторического общества по изучению геноцидов и военных преступлений, преподаватель курса «Без срока давности» в Институте истории СПбГУ Егор Яковлев.

«И вот после этой речи немецкие военные юристы начали работать над подготовкой системы преступных приказов, которая должна была юридически обосновать политику уничтожения граждан Советского Союза. Эта система окончательно развратила немецкую армию и обусловила ту вакханалию насилия, которая развернулась на оккупированных нацистами территориях СССР», — добавил он.

«Один из важных элементов геноцида»

В начале лета 1941 года указания Гитлера легли на бумагу: 6 июня был подписан приказ верховного командования вермахта относительно обращения с политическими комиссарами Красной армии. Свою подпись под этим документом поставил начальник верховного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель.

«Идея приказа заключалась в том, что комиссары — это становой хребет Красной армии. Соответственно, если их уничтожить, то никакого сопротивления в плену быть не должно. И таким образом уничтожение политических комиссаров превратит огромное количество военнопленных в массу, которую можно будет беспрепятственно либо уничтожать, либо использовать в качестве рабской рабочей силы», — рассказал Егор Яковлев.

Приказ начинался словами: «В борьбе с большевизмом нельзя строить отношения с врагом на принципах гуманизма и международного права». И прежде всего это касалось советских политработников.

«В этой войне милосердие и соблюдение международных правовых норм по отношению к этим элементам неуместны. Они представляют собой угрозу для нашей безопасности и препятствие для быстрого умиротворения захваченных областей», — говорилось в документе.

Нацисты характеризовали советских комиссаров как инициаторов «варварских азиатских методов борьбы» и требовали обходиться с ними беспощадно, без всякого снисхождения.

Кейтель требовал, чтобы части вермахта расправлялись с комиссарами, захваченными в бою или при оказании сопротивления: «Их следует немедленно, то есть ещё на поле боя, отделять от других военнопленных».

Объяснялось это потенциальным влиянием комиссаров на других оказавшихся в плену красноармейцев.

«Эти комиссары не считаются солдатами, на них не распространяется международно-правовая защита в отношении военнопленных. После отделения от военнопленных их следует уничтожать», — говорилось в приказе.

Историки подчёркивают, что нацистское командование сознательно транслировало лживую информацию о статусе комиссаров, грубо нарушая законы войны.

«Комиссары были полноправными членами Красной армии и выполняли соответствующую роль. Нацисты отказывали им в статусе военнослужащих именно для того, чтобы объяснить своим вооружённым силам, почему комиссары должны стать объектом политики уничтожения», — отметил Егор Яковлев.

При пересылке приказа в конкретные части нацистские командиры дополняли его уточняющими директивами, содержавшими указания вроде «не допускать проявлений человечности», «ежедневно докладывать о расстрелах политкомиссаров», «обрушить на русских тевтонский гнев».

«По всем фронтам приказ о комиссарах исполнялся. Было уничтожено более 10 тыс. комиссаров, попавших в плен», — рассказал эксперт.

Часто немецкие военные сами вызывались участвовать в казнях советских комиссаров. Убийства пленных политработников проводились, по словам историков, во всех немецких армиях, задействованных в войне против СССР. В архивах содержится упоминание только об одном случае, когда немецкий унтер-офицер отпустил пленных, среди которых находился советский политический работник. За это он был приговорён к трём годам лишения свободы.

В некоторых ситуациях вермахт передавал пленных политработников айнзацгруппам или айнзацкомандам, а те уже устраивали казни.

Но жестокие расправы, по словам историков, не подорвали моральный дух советских политработников. На фронте они продолжали храбро выполнять воинский долг и даже в плену боролись до последнего. А когда происходило неизбежное, стойко принимали свою судьбу. Несколько сотен политработников были удостоены звания Героя Советского Союза, многие из них — посмертно.

Приказ о комиссарах был отменён только летом 1942 года, когда стало ясно, что характер войны меняется, и гитлеровцы стали искать новые формы использования военнопленных.