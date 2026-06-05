Что могли сделать за российский триколор в СССР

Сегодня бело-сине-красный флаг гордо реет над Кремлём, а за его осквернение можно получить реальный тюремный срок — до года лишения свободы. Но ещё каких-то тридцать лет назад ситуация была диаметрально противоположной. В Советском Союзе этот же самый триколор считался идеологически вредным, антисоветским и строжайше запрещённым. Иметь при себе такой флаг или, не дай бог, вывесить его на публике означало подписать себе приговор — в прямом смысле слова.

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Триколор под запретом

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года не было специальной статьи «за флаг». Но было кое-что пострашнее — статья 58-10, каравшая за контрреволюционную пропаганду или агитацию. Под это определение попадало практически всё, что так или иначе критиковало советскую действительность: от рассказанного анекдота о Сталине до… демонстрации старого, дореволюционного триколора.

Формулировка статьи была предельно размытой, что позволяло правоприменителям трактовать её как угодно. Вывесил бело-сине-красный флаг — значит, агитируешь за свержение советской власти. Пронёс его по улице — значит, ведёшь контрреволюционную пропаганду. А там, как повезёт: в лучшем случае — лагеря, в худшем (особенно в разгар Большого террора в 1937–1938 годах) — расстрел.

Почему же советская власть так боялась этого флага?

От флага царя до знамени Белого движения

Бело-сине-красный флаг появился в конце XVII века при Петре I как «флаг царя Московского». Именно под этими знамёнами ходили первые корабли молодого русского флота. Пётр собственноручно нарисовал эскиз и определил порядок полос. Вскоре триколор стал основным флагом России на военных и торговых судах, а затем — и государственным символом империи.

В 1917 году после Февральской революции именно бело-сине-красный флаг стал официальным флагом Российской республики при Временном правительстве. А затем грянул Октябрь, и к власти пришли большевики.

В Гражданскую войну триколор активно использовало Белое движение. Белые видели в нём символ преемственности от старой, дореволюционной России и противопоставляли его красному знамени большевиков. Флаг развевался над армиями Колчака, Деникина и Врангеля. Для большевиков, победивших в Гражданской войне, этот флаг навсегда стал ассоциироваться с врагом — с белогвардейцами, интервентами и «мировой контрреволюцией».

«Власовский» флаг

Окончательно триколор был демонизирован в годы Великой Отечественной войны. Русские коллаборационисты, воевавшие на стороне Гитлера (в первую очередь — пресловутая Русская освободительная армия генерала Власова), использовали бело-сине-красный флаг как свой символ. Власовцы видели в нём знамя «освобождения от большевизма» и «новой России». Для советского человека, сражавшегося с нацизмом, этот флаг стал флагом предателей и изменников Родины.

После войны этот символ не исчез. Антисоветские националистические организации за рубежом продолжали использовать триколор. Внутри же СССР он оставался под полным запретом.

Новый запрет: статья 190-2

В 1966 году в УК РСФСР появилась специальная статья 190-2. Она карала за «срывание советского государственного флага и вывешивание вместо него другого». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Это был уже прямой запрет на демонстрацию триколора.

Но активисты порой шли на риск. Например, в 1989 году в Ленинграде на митинге трое молодых людей — Виталий Кожевников, Андрей Мазурмович и Леонид Гусев — развернули бело-сине-красный флаг. Им грозила статья о «злостном хулиганстве» (до пяти лет лагерей). Однако ветер перестройки уже дул вовсю, и процесс переквалифицировали в административное правонарушение. Это был один из первых признаков, что эпоха тотального запрета подходит к концу.

В 1991 году, после провала ГКЧП, бело-сине-красный флаг был официально возвращён. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве взвилось историческое знамя. А в 1993 году оно было утверждено указом президента Ельцина как государственный флаг Российской Федерации. С тех пор 22 августа в России отмечается День Государственного флага.