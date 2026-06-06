Раскрыта тайна легендарного корабля-призрака

Ученые из Великобритании заявили, что раскрыли тайну легендарного корабля-призрака «Мария Целеста». 4 декабря 1872 года американскую бригантину, которая шла из Нью-Йорка в Италию, обнаружили без экипажа примерно в 740 километрах от Азорских островов в Атлантическом океане. С тех пор появилось множество теорий о том, что случилось с моряками. «Лента.ру» рассказывает финал одной из самых загадочных морских историй.

© Lenta.ru

Экипаж «Марии Целесты» бесследно исчез

На дрейфующую в океане бригантину «Мария Целеста» наткнулось канадское торговое судно «Деи Грация», которым командовал капитан Дэвид Мур Морхаус. Когда на борт парусника поднялись люди, оказалось, что на нем нет ни души.

Следов борьбы или насилия на «Марии Целесте» не нашли. Центральный люк бригантины был надежно задраен, крышки двух других валялись на палубе — казалось, их сорвала неведомая сила. Рядом лежали прибор для измерения уровня воды и разобранная помпа, забитая угольной пылью.

В капитанской каюте сохранился судовой журнал с последней записью, сделанной 25 ноября 1872 года, когда бригантина находилась примерно в 11 километрах от Азорских островов. Вещи капитана были разбросаны по каюте, но большая часть судовых документов и личные навигационные приборы отсутствовали. Морхаус пришел к выводу, что капитан Бенджамин Бриггс с командой из семи человек, женой и дочерью спешно покинул судно.

Ценный груз, состоявший из 1701 бочки спирта, был практически нетронут, так что версию с нападением пиратов сразу же отмели. Но выяснить, что именно случилось на «Марии Целесте», по результатам первоначального осмотра не удалось.

Фото: Лента.ру

Прокурор подозревал, что матросы подняли бунт, убили капитана и бросили корабль

Расследование вел прокурор Фредерик Солли‑Флад. Он слыл невероятно упрямым и не очень умным человеком, который будет стоять на своем несмотря ни на что. Версия Морхауса, настаивавшего, что команда «Марии Целесты» сама покинула судно, казалась ему неубедительной.

Следователи сразу же обратили внимание на то, что девять деревянных бочек в трюме пусты. Позже этому нашлось объяснение. Опустевшие бочки — видимо, по ошибке — были изготовлены из пористого красного американского дуба. Он плохо подходит для хранения жидкостей, поэтому спирт просто вытек. Но прокурор этого не знал и знать не хотел.

Солли-Флад уверился, что на борту «Марии Целесты» было совершено преступление, и упорно на этом настаивал.

По его мнению, немецкие матросы выпили спирт из девяти бочек, подняли мятеж, убили капитана Бенджамина Бриггса, его жену, дочь и офицеров, а затем покинули корабль на шлюпке и утонули. Каким образом четыре человека могли за короткое время опустошить девять бочек спирта и остаться в живых, прокурора не волновало.

Еще одно противоречие заключалось в том, что Бриггс был очень верующим человеком и убежденным трезвенником, который набирал только проверенных и непьющих людей. Но Солли-Флад не унимался. Он заподозрил, что Морхаус и экипаж «Деи Грации» тоже что-то скрывают, пытался обвинить их в пособничестве матросам-убийцам и даже утверждал, что судовой журнал корабля-призрака подделан.

После многочисленных проверок и следственных экспериментов версия с пьяным бунтом была отметена. «Марию Целесту» вернули владельцу, а что случилось на ее борту — так и осталось загадкой.

В деле появлялись разные версии, вплоть до нападения огромного кальмара

В декабре 1872 года историю «Марии Целесты» опубликовали все крупные газеты по обе стороны Атлантики. Муссировались версии о пиратах, о нападении на судно гигантского кальмара или мифического кракена. Писали даже про загадочное существо, в которое якобы верили на Азорских островах. Эти объяснения щекотали нервы читателям, но доказать их было невозможно.

Шли годы, и мало-помалу происшествие с американской бригантиной забылось. Вторая волна популярности истории «Марии Целесты» случилась в 1884 году, когда 25-летний британский писатель Артур Конан Дойл — будущий автор «Шерлока Холмса» — выпустил под псевдонимом рассказ «Сообщение Хебекука Джефсона». В нем говорилось о судьбе бригантины «Мари Целеста», с экипажем которой расправился бывший чернокожий раб, мстивший за годы унижений.

Рассказ был написан от имени судового врача и не просто снова напомнил о «Марии Целесте», но и стал настоящей сенсацией — во многом из-за того, что газета Boston Herald перепечатала его как реальное свидетельство. Газета позже опубликовала опровержение, но это уже не помогло.

После публикации рассказа Конан Дойля появилось множество новых гипотез

За прошедшие десятилетия было высказано множество самых разных версий произошедшего. Например, в 1931 году британское издание The Quarterly Review опубликовало теорию, согласно которой Морхаус со своими моряками заманили экипаж «Марию Целесты» на борт «Деи Грации» и расправились с ними. Правда, авторы этой версии не учли, что «Деи Грация» была медленнее «Марии Целесты» и вышла из Нью-Йорка на восемь дней позже, поэтому никак не могла устроить ей засаду.

По другой теории, Бриггс и Морхаус сговорились, чтобы получить деньги за спасение бригантины. Первый оставил бы судно в заранее оговоренном месте, а второй якобы случайно нашел его и спас груз. За это по морскому кодексу полагалось серьезное вознаграждение, которое капитаны собирались разделить.

Основана эта версия на том, что Бриггс и Морхаус якобы были знакомы и даже дружны. Доводы в ее пользу сводятся к тому, что оба родились в Новой Шотландии.

В 1925 году историк Джон Гилберт Локхарт предположил, что Бриггс перебил всех на борту в приступе религиозного безумия, а затем совершил суицид. Капитан «Марии Целесты» и правда был очень верующим человеком, но никаких признаков фанатизма не проявлял, наоборот — был очень надежным и спокойным человеком.

Во второй половине XX века, во времена расцвета интереса к НЛО, появились версии о нападении на «Марию Целесту» пришельцев. Одна из теорий даже утверждала, что экипаж бригантины моментально провалился в другое измерение. Ее сторонники стали жертвой литературного дара Конан Дойля. Они утверждали, что когда Морхаус поднялся на борт пустого судна, на столах в кубрике стоял готовый обед, а чай еще не успел остыть. Все эти факты были позаимствованы из рассказа.

Фото: Лента.ру

Самая логичная версия высказывалась в начале XX века

Большинство теорий, высказывавшихся за минувшие полтора столетия, почти всегда основывались на весьма широких допущениях или домыслах. Самая же простая и логичная из всех была не столь яркой, поэтому на нее обращали меньше внимания.

Еще в 1910 году американский страховой агент Артур Путман, исследовавший дело «Марии Целесты», обратил внимание на запись в судовом журнале о грохоте в трюме судна. Он предположил, что там могли взорваться пары спирта. Именно этим Путман объяснил поврежденные крышки трюмных люков, которые нашли на палубе.

Он предположил, что эти пары фактически стали часовой бомбой. Когда «Мария Целеста» выходила из Нью-Йорка, температура воздуха в трюме была ниже 13 градусов Цельсия. Спирт из бочек испарялся, но при таком холоде это было относительно безопасно. К тому времени, когда судно оказалось в теплых водах, в трюм вытекло порядка 1100 литров спирта.

В насыщенный парами этанола помещение попал воздух, а затем от случайного источника огня — например, от искры из трубки одного из моряков — произошел взрыв. Вероятно, именно об этом грохоте есть запись в судовом журнале. Экипаж начал разбираться, в чем дело, и тогда в другом отсеке трюма произошел второй взрыв.

Опасаясь еще более мощного взрыва, Бриггс принял решение временно покинуть «Марию Целесту». На бригантине не было достаточно длинного троса, и команда срезала несколько канатов с носа судна. Капитан с женой и дочерью, офицеры и матросы привязали шлюпку к судну и отплыли на сотню метров. Спустить паруса полностью в панике просто не успели.

А дальше налетевший порыв ветра быстро наполнил паруса, и «Мария Целеста» рванулась вперед. Из-за резкого натяжения трос лопнул. Люди в шлюпке остались одни в океане, а бригантина набирала ход, и догнать ее было невозможно. Затем тот же ветер перевернул шлюпку, и все ее пассажиры пошли ко дну.

Фото: Лента.ру

Эту версию взялись проверить химики Манчестерского университета

Проверку такого варианта развития событий уже проводили в 2006 году. Правда, тогда модель трюма «Марии Целесты» заполнили бутаном. Однако весной 2026-го ученых Манчестерского университета попросили провести еще один, более точный опыт.

Химики Джек Роуботам и Фрэнк Мэйр провели эксперимент на модели бригантины, построенной в масштабе 1:18. Они заполнили трюм смесью паров этанола и воздуха. Пока температура была низкой, смесь не взрывалась от электрического разряда.

Когда ученые смоделировали теплую погоду, которая была на месте обнаружения судна, такой же разряд вызвал мощный взрыв, выбивший люки на модели.

Роуботам и Мэйр заявили, что теперь считают эту теорию доказанной — по крайней мере она правдоподобнее всех остальных. Химики подчеркивают, что их эксперимент опровергает многочисленные безумные теории заговоров вокруг «Марии Целесты».

Все указывает на то, что судно погубил взрыв паров спирта, и никакой мистики в произошедшем нет. Хотя вряд ли доводы Роуботама и Мэйра убедят любителей мрачных детективных историй и коварных инопланетян из параллельных миров.