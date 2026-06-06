Русская «железная маска»: какой секретный узник содержался в тюрьме Корела

Крепость Корела (позже Кексгольм, ныне Приозерск) знавала немало знаменитых узников. Здесь сидели семья Емельяна Пугачева, декабристы, петрашевцы. Но даже на их мрачном фоне выделяется одна фигура — человек, не оставивший после себя даже имени. Он вошел в историю как «Безымянный», а позднее — как «Железная маска Российской империи». Императоры сменяли друг друга, а он более трех десятилетий томился в каменном мешке, пока однажды не поведал свою тайну самому царю.

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Тайна Порохового погреба

Сведения об этом узнике уникальны тем, что почерпнуты не из слухов, а из подробного отчета профессора Гельсингфорсского университета Я.К. Грота, изданного в середине XIX века. В своей работе он опирался на воспоминания очевидцев тех событий.

В 1785 году в крепость спешно прибыл необычный заключенный. Согласно записям, его доставил лично генерал-майор Силин по строжайшему указу Екатерины II. В тюремной книге его лаконично записали как «Безымянный». Дальше — больше. Заключенного поместили в Пороховой погреб, где для него устроили камеру, полностью замуровав входную дверь. Пищу и воду передавали через крошечное окошко. Все это время узник не видел света и даже не подозревал, что в России сменилось три императора.

Когда на престол взошел Павел I, страстно желавший разрушить все, что создала его мать, он не стал менять участь замурованного человека. Историк М.И. Пыляев считал это молчание красноречивым свидетельством того, сколь опасной была тайна, которую хранили эти стены.

Слезы императора: встреча с Александром I

Переломный момент наступил в 1803 году, когда Кексгольм посетил молодой император Александр I. Государь пожелал лично побеседовать с арестантами. Однако один из заключенных — дряхлый старик, проведший в погребе три десятка лет, — отказался говорить при всех. Его рассказ мог быть услышан только императором с глазу на глаз.

О чем они говорили, осталось загадкой. Но результат был ошеломительным. Александр Павлович вышел из каземата в слезах. Он тут же приказал освободить Безымянного и предоставить ему дом и небольшое содержание. Существует легенда, что император собственноручно накинул на плечи узника свою шинель и сам подавал ему кушанья за обедом. Александр I подарил ему запасную одежду.

Единственным условием свободы был запрет покидать территорию крепости. После тридцати лет полной темноты глаза узника оказались навсегда повреждены светом. Вскоре он полностью ослеп. Но, несмотря на инвалидность, Безымянный прожил еще около 15 лет, пользуясь уважением местных жителей, которые знали его под самодельным именем Никифор Пантелеевич.

Версии: кем мог быть этот человек?

Поскольку сам Безымянный унес свою тайну в могилу (его похоронили под тем же прозвищем на местном кладбище), историки выдвигают несколько предположений.

Версия о самозванстве. Самая популярная версия принадлежит старшему научному сотруднику музея-крепости Корела А.П. Дмитриеву. Он считает, что под именем «Безымянного» скрывался Иван Пакарин — переводчик Коллегии иностранных дел. Пакарин был самозванцем: он выдавал себя за побочного сына императрицы Екатерины II и графа Никиты Панина. Согласно этой версии, он был похож на императрицу, что и дало ему смелость для этой авантюры.

Версия о женихе. Другой исследователь, О.Г. Усенко, предложил схожую, но иную гипотезу: Пакарин выдавал себя не за сына, а за жениха несуществующей дочери Екатерины II. Но цель самозванства была той же — стремление к власти и деньгам.

Версия императора-призрака. Писатель и историк М.И. Пыляев выдвинул самую скандальную версию. Он предположил, что под видом Безымянного скрывался никто иной, как император Иоанн Антонович, свергнутый с престола Елизаветой Петровной в младенчестве. По официальной истории, он был убит в Шлиссельбургской крепости в 1764 году. Однако Пыляев считает, что гибель была инсценирована, а настоящего императора тайно вывезли в Кексгольм.

Каждая из этих версий имеет право на существование. Но финал истории один: Безымянный прожил свою жизнь в полной безвестности и умер, так и не открыв, кем он был на самом деле.