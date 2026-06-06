Приметы на 7 июня: что можно и чего нельзя делать в Иванов день

В народном календаре 7 июня — это Иванов день.

Хорошие приметы: что можно делать В этот день советуют выбирать одежду светлых оттенков — считается, что так можно привлечь в жизнь благополучие и удачу.

Тем, кто пока одинок, рекомендуется обновить образ или сменить причёску — это может поспособствовать позитивным переменам в личной жизни.

Полезно совершить доброе дело и помочь тем, кто нуждается в поддержке. По поверьям, святой Иоанн Предтеча не оставит такой поступок без награды.

Также стоит навести порядок в доме: провести генеральную уборку, вымыть полы и избавиться от пыли. Это поможет очистить пространство и привлечь гармонию. Плохие приметы: что нельзя делать В этот день не стоит ступать по утренней росе — её считают «медвяной» и наделяют особой силой. Считается, что она может навредить и человеку, и скоту, а ослушавшимся грозят болезни.

Не рекомендуется надевать одежду чёрных и серых тонов — по поверьям, такие цвета притягивают тоску и тяжёлые мысли. Плевать на землю запрещается: считается, что так её можно оскорбить и навлечь на себя неприятности и беды.

Просить о повышении или прибавке к жалованью в этот день не советуют — примета сулит обратный эффект: возможное понижение или уменьшение дохода.

Влюблённым не следует сидеть у забора — это к скорой разлуке.

Выходя из дома, лучше не смотреть в небо, а опустить взгляд вниз, иначе, по поверью, можно притянуть в жизнь нежелательные события. Приметы о погоде Обильная роса — к щедрому урожаю.

Гром гремит резко — ждите сильный ливень.

Лягушки притихли — надвигается похолодание.

С утра нет росы и стоит жара — после полудня пойдет дождь.

Пчёлы активно гудят у цветущей рябины — установится ясная погода.

Петух запел раньше обычного — к дождю.

Черемуха отцвела — скоро появятся подберёзовики. Именинники Именинники этого дня Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор. Геомагнитный прогноз Геомагнитная активность 7 июня ожидается силой в 2 балла. Это слабые возмущения магнитного поля, которые не повлияют на атмосферу и чувствительных людей.