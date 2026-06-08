Как комсомольские стройки изменили СССР

60 лет назад было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об общественном призыве молодёжи на важнейшие стройки пятилетки». Этот документ расширил масштабы ударных комсомольских строек, существовавших в СССР ещё со времён индустриализации. Только с 1966 по 1970 год с помощью привлечённой в рамках постановления молодёжи в стране построили около 1,5 тыс. объектов. О том, как работали комсомольские стройки, RT рассказали их непосредственные участники, а также историки и политологи.

Первый призыв

Практика ударных комсомольских строек в СССР уходит своими корнями в 1920-е годы. Молодёжь целенаправленно привлекали к возведению Волховской ГЭС. Комсомольскими стройками были также объявлены Сельмашстрой в Ростове-на-Дону, Тракторострой в Сталинграде, Уралмашстрой, Днепрогэс, Горьковский автозавод, Московский метрополитен. Комсомольск-на-Амуре даже получил название в честь своих первостроителей.

«Введение практики комсомольских строек было связано с индустриализацией в СССР, с необходимостью быстро возводить новые предприятия. Молодёжь, как правило, легче сорвать с насиженных мест, чем людей старших поколений. У многих ещё нет семьи, детей. Молодёжи легче переехать в отдалённые районы страны, легче обосноваться на новом месте», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

В 1929 году ЦК ВЛКСМ порекомендовал своим организациям на местах мобилизовать молодёжь для работы в приоритетных отраслях экономики.

«Молодые люди более работоспособны, им проще трудиться в некомфортных или даже в суровых условиях — в том числе в Сибири, на Крайнем Севере. С учётом потребности в получении профессионального опыта, а также отсутствия стажа и необходимости кормить семью молодёжь готова была работать за относительно невысокую зарплату. При этом для них самих мотивов отправиться на комсомольские стройки всегда хватало: заработать собственные деньги, сбежать из-под родительской опеки, себя проверить на прочность», — рассказал RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

По словам историков, построенные с привлечением молодёжи промышленные гиганты создали экономике страны запас прочности, позволивший выстоять в годы Великой Отечественной войны. Комсомольцы начала 1940-х годов массово уходили на фронт, но после победы над нацизмом перед ВЛКСМ возникли задачи, связанные с восстановлением страны и созданием новых возможностей для экономического развития. Крупнейшими стройками этого периода стали Волго-Донской судоходный канал, канал им. Москвы, Орско-Халиловский металлургический комбинат, Челябинский металлургический завод.

При республиканских правительствах и местных органах власти возникли специальные подразделения, занимавшиеся набором рабочей силы для реализации новых больших проектов, в том числе среди комсомольцев. На временную работу членов ВЛКСМ направляли по специальным документам — «комсомольским путёвкам».

Ещё с 1920—1930-х годов значительная часть участников ударных строек приходилась на сельскую молодёжь, а после войны, по словам историков, эта тенденция сохранилась. Работа по комсомольскому призыву позволяла им свободно получать документы для перемещения по стране и искать себя в профессиях, далёких от аграрного сектора. Таким образом, у этих людей появлялась возможность изменить образ жизни и остаться в городе.

«Мы верили в лучшее»

На ХХ съезде КПСС в 1956 году был сделан общественный призыв к молодёжи. Партия просила комсомольцев принять участие в освоении восточных и северных районов страны: упор делался сначала на возведение предприятий по производству стройматериалов и объектов энергетики, а затем на развитие химической промышленности.

6 июня 1966 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об общественном призыве молодёжи на важнейшие стройки пятилетки».

«Героический труд молодёжи в значительной мере помог успешному выполнению задач по сооружению предприятий промышленности, энергетики и транспорта, объявленных всесоюзными ударными комсомольскими стройками, особенно в восточных и северных районах страны... Сотни тысяч юношей и девушек стали высококвалифицированными строителями и монтажниками, лучшие из них сегодня возглавляют бригады, смены, участки», — говорилось в документе.

В то же время молодёжь просили о большем — срочно мобилизовать на новые стройки дополнительно 250 тыс. юношей и девушек преимущественно из городского населения. ЦК ВЛКСМ поручили решать эту задачу совместно с министерствами и ведомствами, а хозяйственные и профсоюзные организации обязали создать необходимые условия для приёма комсомольцев. Правда, с этим часто возникали сложности.

«Нас привезли, а расселить некуда. И мы жили в железнодорожных вагонах. Один железнодорожный вагон был женский, а второй мужской. Вагоны были плацкартные. Мы отработаем, приходим вечером, размещаемся», — рассказала в беседе с RT участница комсомольских строек, председатель Фонда ветеранов — строителей города Азова Нина Олексенко.

Она участвовала в возведении элеваторного комплекса в суровых условиях — в Западной Сибири.

«Сибирь есть Сибирь. Холодно. И вот ходили мы в бушлатах, в штанах тёплых. Что девчата, что ребята», — вспоминает Нина Олексенко.

Для любого комсомольца участие в ударных стройках становилось испытанием на прочность и путёвкой во взрослую жизнь. Несмотря на все сложности, вокруг такой работы возникал романтический ореол.

«Летом 1968 года я заканчиваю учёбу в Белорусском политехническом институте. Предлагают остаться на кафедре «Литейное производство» механико-технологического факультета БПИ, где я был комсоргом. Но уже гудит по стране зовущая аббревиатура ВАЗ — Волжский автомобильный завод в городе Тольятти. Романтика всесоюзной ударной комсомольской стройки манит-зовёт. Срочно лечу в Москву, чтобы «пробить» направление молодым специалистом, и добиваюсь распределения в Тольятти», — рассказал в беседе с RT участник комсомольских строек, ветеран АО «АвтоВАЗ» Леонид Пахута.

По его словам, первые сотрудники ВАЗа сами взялись за строительные инструменты, чтобы создать себе условия для жизни и работы.

«Участники первого заводского комсомольского собрания поддержали позицию генерального директора ВАЗа, заместителя министра автомобильной промышленности СССР Виктора Полякова, сказавшего: «Вам жить в новом городе — вам его и строить». Так будущие автостроители становились непосредственными участниками всесоюзной комсомольской стройки. Зато для заводчан были срочно возведены современные комплексные общежития, приглашённым специалистам в ускоренном порядке выделялись квартиры. Огорчала, правда, невысокая стартовая зарплата. Молодым семьям приходилось подрабатывать, занимать друг у друга «до получки». Но в решении сложностей принимало участие и руководство строящегося автозавода: была создана система заводских столовых с питанием по льготным талонам, со значительной скидкой за счёт заводского бюджета», — рассказал Леонид Пахута.

Ветеран АО «АвтоВАЗ» сохранил самые светлые воспоминания о временах, когда он участвовал в создании предприятия.

«Мы верили в лучшее и гордились участием в эпохальной задаче массовой автомобилизации страны. Вокруг море молодых лиц. Проходят бесконечные субботники и воскресники на стремительном возведении заводских корпусов и многоэтажек, комсомольские собрания, песенно-костровые турпоходы, жаркие споры в молодёжном дискуссионном клубе, комсомольско-молодёжные свадьбы с ключами от квартир, подарками от заводской администрации и профкома», — рассказал Леонид Пахута.

В коллективах на комсомольских стройках возникал особый микроклимат, атмосфера взаимопонимания.

«Были молодые ребята. Некоторые дома семьи оставляли. Когда выдавали зарплату, я подходила, составляла список, брала адреса семей и требовала отправить им часть денег. Пойду сама за 3 км на почту, отправлю. Думала, они будут на меня злиться за это, а они не злились, воды предлагали наносить для стирки», — вспоминает Нина Олексенко.

С 1966 по 1970 год в СССР с привлечением молодёжи было построено и введено в эксплуатацию около 1,5 тыс. объектов, включая Братскую ГЭС, Белоярскую атомную станцию, железнодорожную линию Абакан — Тайшет, нефтепровод «Дружба».

Шефство ВЛКСМ над стройками продолжалось практически до самого распада Советского Союза. Прекратилось оно только с роспуском самого комсомола.