Почему в СССР было запрещено публиковать фото с высоты птичьего полета

Сегодня снимок города с высоты — обыденность. Любой человек с дроном или просто открыв спутниковую карту может разглядеть свой двор, крышу собственного дома, очертания улиц. Мы привыкли смотреть на землю сверху и не видим в этом ничего особенного. А вот в Советском Союзе вид сверху был окружён плотной завесой секретности. Аэрофотосъёмка, панорамы с самолёта, да и просто точные карты собственной страны — всё это находилось под жёстким контролем. Почему так вышло? Дело здесь вовсе не в одной только паранойе, как иногда думают. Причины были вполне рациональными, хотя доведены они были до абсурда.

Карта как государственная тайна

Начать стоит с того, что в СССР секретной была не столько отдельная фотография, сколько сам принцип точного изображения местности. Топографические карты крупного масштаба относились к сведениям, составлявшим государственную тайну. Доступ к ним имел строго ограниченный круг лиц — военные, отдельные ведомства, специалисты. Обычный гражданин не мог купить в магазине подробную карту своего города.

То, что продавалось в киосках под видом туристических схем, картами в строгом смысле не являлось. Это были упрощённые, а порой и намеренно искажённые изображения. Считается, что в открытых картах сознательно вносились погрешности: смещались объекты, искажались расстояния и пропорции, убирались или «передвигались» те или иные ориентиры. Логика была простой: даже если такая карта попадёт в чужие руки, пользы от неё для разведки или наведения оружия не будет.

Аэрофотоснимок же по самой своей природе — это предельно точная фиксация местности. На нём видно всё как есть: расположение зданий, дорог, мостов, промышленных объектов, их форма и взаимное расположение. Именно поэтому вид сверху был куда опаснее с точки зрения секретности, чем обычная фотография улицы с уровня глаз.

Логика холодной войны

Чтобы понять причины запретов, нужно вспомнить, в какую эпоху всё это происходило. Холодная война — это не просто политическое противостояние двух систем. Это десятилетия, в течение которых обе стороны всерьёз готовились к возможному вооружённому столкновению, в том числе с применением ядерного оружия. А для нанесения удара по противнику нужны точные координаты целей.

В этих условиях любая точная информация о расположении объектов на земле приобретала военное значение. Где находятся заводы, выпускающие военную продукцию? Где аэродромы, склады, узлы связи, штабы? Где проходят железные дороги, мосты, по которым пойдёт переброска войск? Всё это — потенциальные цели. И всё это прекрасно читается на качественном снимке с высоты.

Отсюда и проистекало стремление закрыть любую возможность получить такую информацию. Запрет на аэрофотосъёмку и публикацию видов сверху был частью общей системы защиты сведений, способных помочь вероятному противнику.

Тайные города, которых не было на картах

Особая глава этой истории — закрытые города. В СССР существовала целая сеть населённых пунктов, связанных с оборонной промышленностью, ядерными разработками, производством вооружений. Многие из них формально не существовали: их не было на открытых картах, у них были условные названия с номерами, а въезд в них контролировался пропускным режимом.

Понятно, что для таких объектов вид сверху был совершенно недопустим. Аэрофотоснимок мгновенно выдал бы и сам факт существования города, и его планировку, и расположение производственных корпусов. Поэтому секретность вокруг изображений с высоты была не просто перестраховкой — она напрямую защищала самые охраняемые тайны страны.

Кто имел право снимать сверху

Сказанное не означает, что в СССР вообще не существовало аэрофотосъёмки. Напротив, она велась, и велась активно. Без неё невозможно представить ни составление военных карт, ни геологическую разведку, ни сельское и лесное хозяйство, ни градостроительное планирование. Страна с такой огромной территорией просто не могла обойтись без изучения себя с воздуха.

Но вся эта деятельность находилась в руках государства и специальных ведомств. Аэрофотосъёмка была профессиональным, режимным делом. Её результаты немедленно засекречивались и хранились под охраной. Снимки поступали к специалистам, имевшим соответствующий допуск, и не попадали в открытый оборот.

То есть запрет касался не самой съёмки как технического процесса, а её бесконтрольного ведения и, главное, публикации. Любительская съёмка с высоты, попытки фотографировать местность из иллюминатора самолёта, тем более вблизи режимных объектов — всё это было под строгим запретом и могло обернуться для человека серьёзными неприятностями.

Иллюминатор, занавешенный шторкой

Те, кто летал на советских самолётах, особенно над определёнными районами, могли сталкиваться с требованием не фотографировать в полёте. Бортпроводники предупреждали пассажиров, а в некоторых случаях иллюминаторы и вовсе предписывалось держать закрытыми. Особенно это касалось взлёта и посадки, когда самолёт находится невысоко и с него хорошо видны аэродромные сооружения и окрестности.

Аэродром сам по себе — объект двойного назначения.

Гражданская авиация в СССР была тесно связана с военной инфраструктурой, многие аэродромы могли использоваться и в военных целях. Поэтому фотографирование при подлёте к ним рассматривалось как потенциальная угроза.

Эта практика хорошо запомнилась современникам и стала одним из ярких бытовых проявлений общей секретности. Человек, занёсший фотоаппарат к иллюминатору, рисковал привлечь к себе самое пристальное внимание.

Спутник, который всё изменил

Любопытный поворот этой истории состоит в том, что к определённому моменту вся система секретности вокруг видов сверху начала терять практический смысл. И виной тому был технический прогресс.

Развитие космической разведки привело к тому, что ведущие державы получили возможность фотографировать территорию друг друга из космоса. Спутники-разведчики снимали с орбиты то, что прежде можно было получить только с самолёта или из наземных источников. И никакие занавешенные иллюминаторы и засекреченные карты этому помешать уже не могли.

Получалась парадоксальная ситуация. Вероятный противник благодаря спутникам имел всё более полное представление о расположении объектов на советской территории. А вот собственные граждане СССР по-прежнему не могли купить точную карту родного города. Секретность, изначально направленная против внешней разведки, всё больше оборачивалась против своих же людей, ограничивая их в самой обыденной информации.

Секретность как стиль мышления

И здесь мы подходим к важному наблюдению. Запрет на виды с высоты птичьего полёта был не изолированным правилом, а частью гораздо более широкого явления — всепроникающей закрытости советской системы. Засекречивалось огромное количество сведений, многие из которых в других странах считались вполне открытыми: статистика, сведения о производстве, данные о происшествиях и катастрофах, точные карты.

Эта тотальная секретность имела свою внутреннюю логику. Считалось, что чем меньше информации находится в открытом обороте, тем труднее противнику составить целостную картину. Отдельный безобидный факт в сочетании с другими такими же фактами мог, по мнению охранителей тайны, сложиться в опасную мозаику. Поэтому проще было закрыть всё и сразу.

Но у такого подхода была и обратная сторона. Избыточная секретность порождала недоверие, затрудняла нормальную хозяйственную жизнь, плодила слухи и нередко доходила до абсурда, когда от граждан скрывали то, что давно было известно за рубежом.