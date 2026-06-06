Зачем большевики отдали Польше Западную Украину и Белоруссию

В советских учебниках эту историю предпочитали не разжевывать. Победив в гражданской войне, большевики вдруг «по доброй воле» отдали Польше огромные куски Украины и Белоруссии — территории, которые позднее Сталин с таким трудом отвоевывал обратно в 1939-м.

Неужели в Кремле сидели филантропы? Вовсе нет. Рижский мир 1921 года стал суровым и унизительным фиксом за одну из главных авантюр Ленина — попытку зажечь «мировую революцию» штыками Красной армии.

Ленинский угар: «Вштык!»

Летом 1920 года большевикам казалось, что всё возможно. Только что Красная армия прорвала фронт, поляки паниковали и бежали. Казалось, еще немного — и можно будет штыками протащить коммунизм через всю Европу. Именно тогда Владимир Ленин, опьяненный иллюзиями, отдал роковой приказ: войскам, не жалея сил, идти на Варшаву. По легенде, именно там он произнес свою знаменитую фразу про «вштык».

Но планы рухнули в одночасье. В середине августа под Варшавой Красная армия потерпела сокрушительное, унизительное поражение. Ударная группировка Тухачевского была рассеяна, а путь к столице Европы оказался навсегда закрыт. Это был не просто военный провал — это был крах всей ленинской мечты о немедленной революции на Западе, за который пришлось платить сполна.

Цена передышки: «Уродуйте границы»

«Чудо на Висле» (как его назвали поляки) коренным образом изменило расстановку сил. Теперь за стол переговоров в Ригу большевики шли уже не как победители, а как просители. Главной задачей советской дипломатии было не допустить, чтобы озверевший враг пошел на Москву. Нужно было любой ценой перебросить силы на юг — против барона Врангеля, который угрожал Крыму. Затягивать войну было смерти подобно.

И Ленин пошел на сделку. Скрепя сердце, он утвердил границу, которую позже назовут «уродливым детищем» Рижского мира. Советская Россия потеряла Западную Украину и Западную Белоруссию, то есть около четверти территории современной Украины и половину современной Беларуси. Плюс к этому Москва обязалась выплатить огромную контрибуцию в 30 миллионов рублей золотом и вывезти горы трофейного имущества. Это была цена за передышку.

Причина №3: Западный «санитарный кордон»

Нельзя сбрасывать со счетов и внешний фактор. Антанта (Англия и Франция) смотрели на молодую Страну Советов как на раковую опухоль и мечтали выжечь её огнем. Именно Польша в их планах была тем самым «санитарным кордоном», который должен был сдерживать «красную заразу».

Подписывая мир, Москва понимала: продолжайся война — и поляки получат еще более мощную поддержку от Запада, которая грозит крахом большевистскому режиму. Ленин предпочел отдать полякам территории в обмен на сохранение власти. Историки до сих пор спорят — было это гениальным спасением или трусливым предательством.

Ошибка, которую исправлял Сталин

Граница по Рижскому миру была адской. Она разрезала исторические земли белорусов и украинцев, отсекая Минск от его «западных ворот». На протяжении 20 лет поляки методично ополячивали эти регионы, закрывали белорусские школы и притесняли православных. «Украинцев и белорусов там не считали за людей, их хотели сделать поляками», — вспоминали потом очевидцы.

Именно поэтому в 1939 году Сталин так легко пошел на сговор с Гитлером и «освободительным походом» забрал эти территории обратно. Он не возвращал старые земли — он исправлял давнюю оплошность Ленина, который в пылу геополитических игр и иллюзий раздарил то, на чем держалась историческая мощь империи.

Итог

Рижский договор — это момент, когда идеология взяла верх над прагматизмом. Если бы Ленин вовремя остановился и согласился на мир на условиях Антанты (линия Керзона), Второй мировой войны на востоке Европы, возможно, удалось бы избежать. Но он поставил на карту всё ради призрака мировой революции — и проиграл. Пришлось отдавать территории, откуда большевики потом два десятилетия с ужасом слушали, как паны воспитывают «новых поляков» на древних русских землях.