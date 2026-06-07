Каких мужчин женщины на Руси не воспринимали всерьез

Наши предки обладали удивительной способностью – в одном ёмком слове передать судьбу человека. Эти меткие ярлыки приклеивались намертво, часто подчёркивая тот факт, что мужчина почему-то «не тянет» на звание настоящего добытчика и главы рода. В женской среде о таких говорили шепотом или, наоборот, громко – дескать, «подовинник», «обабок» или «воробей».

«Подовинник»: Трухлявый дух без тепла

Это прозвище имеет две стороны, и обе они для мужчины крайне унизительны. Изначально «подовинник» – это обидчивый и злобный дух (один из вариантов овинника), который представляли в виде заросшего шерстью древнего деда с отвратительным характером. Если первая ассоциация била по характеру, то вторая – по мужской состоятельности: так называли длинное, трухлявое полено, которое использовали для топки того же овина. Это полено не давало настоящего жара, быстро прогорало и было непригодно для жизни.

Вот так, скрестив «злого духа» с бесполезным мусором, женщины «награждали» немолодых, засидевшихся в холостяках или вдовцов, которые уже не вызывали интереса. Это прозвище намекало не только на сварливый нрав, но и на печальную правду: от такого «трухлявого полена» молодая жена уже не дождётся ни семейного тепла, ни страсти.

«Обабок»: Мужчина, который «обабился»

Самое, пожалуй, частое и едкое прозвище. Формально «обабок» – это гриб подберёзовик. Но старый гриб, как известно, становится мягким, водянистым, превращаясь в губчатую безвкусную кашицу. Именно эту аналогию и проводили острые на язык сельские женщины: если мужчина уже «не тянет», он похож на старый гриб.

Сам глагол «обабиться» по словарю Даля означает становиться плаксивым, рыхлым, неповоротливым и вялым – то есть приобретать качества, которые в крестьянском быту считались женскими и при этом далеко не лучшими.

Этим словом клеймили немолодых и овдовевших мужчин, растерявших мужскую стать и энергию. Молодые девушки опасались связывать с обабком жизнь по двум причинам: практической (зачем тащить на себе «семерых по лавкам» старика) и суеверной (считалось, что такой мужчина «уморил» первую жену). В глазах невест он был синонимом импотенции, немощи и неспособности защитить семью. Впрочем, это не мешало самим «обабкам» заглядываться на молодых, за что их презрительно называли ещё и «грибами».

«Воробей»: Юркий «примак» без своего гнезда

В отличии от предыдущих, это прозвище могло получить не только возрастное, но и молодое поколение мужчин. «Воробей», с одной стороны, синоним хитрости, ловкости и удивительной живучести («стреляный воробей»). Но в контексте брака у этого прозвища был свой уникальный, очень унизительный смысл.

Особенно это было распространено в Пермском крае, где «воробьём» называли мужчину, который после свадьбы вынужден был переезжать в дом жены (становился «примаком»). В патриархальной традиции всё должно было быть наоборот: мужчина приносил в дом невесту, а не наоборот.

Причины для такого «социального унижения» были просты: либо жених был настолько беден и немощен, что не мог содержать супругу, либо невеста была слишком засидевшейся «перестаркой». Такой «воробей» оказывался на побегушках у властного тестя, терпел насмешки соседей, и для выживания в чужой семье ему приходилось быть пронырливым, покладистым и «пробивным».

Итог

«Подовинник», «обабок» и «воробей» – это не просто слова. Это вердикт женской мудрости. В деревне, где каждый мужчина должен был быть кормильцем, защитником и «тёплым» мужем, эти прозвища работали как красная тряпка для быка: намекали на холодность в постели, старую дряхлость, нищету или женоподобную вялость. Женщины, зная цену этим прозвищам, всерьёз таких «женихов» никогда не воспринимали.