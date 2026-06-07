Что случилось с первым мужем Надежды Крупской

Мало кто знает, что Надежда Крупская, много лет стоявшая на символическом посту «первой леди» Страны Советов, возможно, венчалась с Лениным уже вторым браком. Долгие годы эта тайна, подобно призраку, будоражила умы историков, но советская пропаганда упорно делала вид, что никакого прошлого у жены вождя не существовало.

Борис Герман: исчезнувший муж из досье жандармов

Главным «кандидатом» в первые мужья фигурирует таинственный Борис Владимирович Герман. Эту информацию, в частности, приводит авторитетное издание «Кто есть кто в России и бывшем СССР» (Терра, 1994), а также Британская энциклопедия, которая прямо указывает, что Ленин был ее вторым мужем.

Борис Герман был эсером по убеждениям и ровесником века (родился примерно в 1860-м). Самое пикантное в этой истории — его близкое знакомство с Фанни Каплан, женщиной, которая через несколько лет почти в упор расстреляет Ленина. Некоторые источники даже утверждают, что Борис был другом той самой эсерки.

Судьба этого человека оборвалась далеко от России. После революции Герман эмигрировал — сначала в Европу, а затем и вовсе за океан, в далекую Аргентину. Латинская Америка стала для него не спасением, а ловушкой: по некоторым данным, он был осужден за уголовное преступление на 25 лет тюрьмы, где и умер.

Почему же Борис Герман остался в тени? Историки полагают, что этот брак, если он и существовал, не был церковным и официально зарегистрированным. Именно по этой причине он никогда не вносился в официальные биографии. Понятно, что в СССР эта информация, способная бросить тень на «священную» семью вождя, тщательно замалчивалась.

«Не время для сплетен»: Шушенский романс

Был у Крупской (пусть и неофициально) и другой мужчина, о котором шептались еще при жизни Ильича. Это случилось в Шушенском, куда Надежда приехала вслед за Лениным в ссылку.

Местные сплетники поговаривали, что Крупская завела роман на стороне с красавцем-революционером Виктором Курнатовским. Барышня действительно расцвела — настолько, что эти перемены заметила даже сестра Ленина Анна. Но когда Анна попыталась намекнуть брату, что невестка проявляет излишний интерес к другому ссыльному, Владимир Ильич жестко осадил родственницу: «Не время заниматься сплетнями, перед нами грандиозные задачи революции».

Почему Крупская никогда не признавалась

Сама Надежда Константиновна до конца жизни утверждала, что вышла замуж лишь раз. Более того, в Шушенском она не очень-то и хотела венчаться — называла этот обряд «комедией». Но в 1898 году ее заставили это сделать обстоятельства: Крупская была выслана в Уфу, и остаться рядом с Лениным она могла только в качестве законной супруги.

Споры о Борисе Германе ведутся до сих пор. Многие исследователи склоняются к версии, что информация о нем — не более чем поздний миф, порожденный неприязнью к Ленину и отсутствием прямых документальных доказательств. Однако до тех пор, пока архивы царского Жандармского отделения, где якобы хранятся подробности этого брака, остаются за семью печатями, эта темная история о прошлом «первой леди» СССР так и будет оставаться одной из самых интригующих загадок XX века.