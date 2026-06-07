Иволгинское городище гуннов в Забайкалье: чем оно шокировало археологов

Жил‑то себе в Сибири обычный город. Только вот история его такая, что археологи до сих пор чешут затылки. Кочевники, которые держали в страхе весь Древний Китай и позже Римскую империю, вдруг построили в Забайкалье самую настоящую северную столицу. Это открытие перевернуло всё, что мы знали о гуннах (хунну).

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Призрак цивилизации в сибирской глуши

Когда речь заходит о гуннах, воображение рисует бескрайние степи, дымящиеся костры и тысячи всадников, не знающих оседлой жизни. Поэтому известие о существовании их города стало для историков настоящим шоком. Оказалось, что в III веке до нашей эры — I веке нашей эры на месте современного Улан‑Удэ стоял крупный торгово‑административный центр. Это был не просто военный форпост, а настоящий город с прямоугольной планировкой, мощеными улицами и развитой инфраструктурой. Ученые даже прозвали его «северной столицей» империи хунну.

Площадь Большого городища оценивается в 6,74 гектара. И что поразительно, раскопано из них лишь 20–30%. То есть самое интересное всё ещё лежит под слоем земли.

Китайцы с иероглифами против кочевников-собакоедов

Но главные сюрпризы начались, когда археологи принялись изучать, чем же занимались жители столицы. Оказалось, что классическая картина кочевого быта здесь не работает. Археологи нашли серпы и мотыги, а в культурном слое — зерна проса, ячменя и пшеницы. Свирепые воины оказались заядлыми земледельцами.

Более того, вскрылась уникальная культурная диффузия. В городе обнаружены керамические игральные фишки, напоминающие китайские шахматы «сянци», бронзовые китайские зеркала и даже парочки для приготовления пищи. Ученые предположили, что жили здесь не коренные кочевники, а «ссыльные» и перебежчики: пленные китайцы и неблагонадежные элементы с юга.

Однако и местные традиции здесь не забывали. До сих пор ходят жаркие споры о собачьих костях, найденных при раскопках. Древнекитайский историк Сыма Цянь уверял, что хунну в основном ели конину и баранину. Однако на Иволгинском городище археологи раскопали множество останков собак. Причем на некоторых из них сохранились следы разрезов и ножей. Весьма вероятно, что в этом городе их использовали не только для охоты и охраны, но и на мясо. Примечательно, что при всем этом мясной рацион городища всё же состоял преимущественно из говядины, конины и баранины, а собачатина шла скорее как экзотическое блюдо.

Азиатские тайны в глиняных кувшинах

Отдельная и жутковатая страница исследования связана с могильником. На Иволгинском кладбище было обнаружено 216 захоронений. И здесь ученых снова ждало культурное смешение. В горах Забайкалья нашли детские погребения в глиняных кувшинах. Это абсолютно не характерно для суровой кочевой жизни, зато было широко распространено в древнекитайской культуре.

Чем же городище шокировало археологов?

На самом деле — всем. Оно заставило нас пересмотреть представления о том, что гунны были лишь дикими кочевниками. Оказалось, что у них была своя, достаточно продвинутая городская цивилизация. Оказалось, что этот народ был невероятно многоликим, впитывая в себя традиции Китая и сохраняя при этом свою самобытность.

Единственный известный город гуннов навсегда изменил археологию Центральной Азии. И, судя по тому, что раскопана лишь пятая часть территории, он еще не раз преподнесет нам сюрпризы, которые заставят историков хвататься за головы.