Как вор в законе Гули стал самым опасным авторитетом 2010-х

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла о воре в законе Ровшане Джаниеве (Ленкоранском), который стал настоящим магнатом в мире теневого бизнеса, полностью подчинив себе российский рынок овощей. Герой нашего сегодняшнего рассказа — Надир Салифов (Гули), которого называли главным вором в законе Азербайджана и одним из самых влиятельных авторитетов всего постсоветского пространства. Гули прославился тем, что жестоко устранял конкурентов и одерживал верх в постоянных конфликтах с другими ворами в законе, но однажды киллер добрался и до него самого...

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Надира Салифова короновали за решеткой

Надир Салифов родился 28 августа 1972 года в грузинском городе Дманиси. Вскоре его семья перебралась на историческую родину — в Баку (Азербайджанская ССР). У Надира было два младших брата — Намик и Мушфиг. Позже братья станут верными помощниками Надира в его криминальных делах, а один из них вслед за старшим братом даже получит воровской титул.

Надир Салифов уже к 22 годам прославился своими темными делами в Азербайджане и оказался на скамье подсудимых. В 1995 году его приговорили к 15 годам лишения свободы по целому ряду уголовных статей, включая статьи о краже, бандитизме и похищении людей.

Спустя десять лет к обвинениям добавились новые эпизоды, и его общий срок лишения свободы увеличился до 27 лет. При этом длительное заключение только способствовало росту авторитета Салифова в преступном мире. В 2000 году, находясь за решеткой, он получил воровской титул под кличкой Гули.

Его коронацию организовали два действующих вора в законе — Рауль Кирия (Рауль Руставский) и Джейран Асланов (Джейран Руставский). Отбывать свой срок в новом статусе Салифову сразу же стало значительно комфортнее.

Гули устроил за решеткой казино с девушками

Используя свои деньги и связи, Гули организовал за решеткой настоящее казино: вечерами он вместе с другими заключенными играл в покер и встречался с девушками, которых вор в законе приглашал в колонию по мобильному телефону с доступом в интернет — конечно же, запрещенному для осужденных.

Тюремщики (само собой, не бесплатно) долгое время закрывали глаза на все эти нарушения. Когда высокое начальство узнало о том, что творится в Гобустанской тюрьме, началось расследование, и все сотрудники, получавшие взятки от Гули, были уволены, хотя в ходе следствия пытались доказать, что якобы не знали о происходящем в камере вора в законе.

Надзиратели даже заявили, что криминальный авторитет насиловал девушек, которые приходили к нему в гости. Но сами девушки на суде эту версию подняли на смех, и постыдные для Гули обвинения были с него сняты. Отбывая свой срок, вор в законе вполне успешно вел дела на воле, раздавая своим порученцам указания по телефону.

К слову, своих людей Салифов лично отбирал еще до заключения. Он оказался хорошим кадровиком: со временем его представители захватили значительную часть рыночного бизнеса в Санкт-Петербурге, в Саратовской, Свердловской и Самарской областях.

Салифов командовал бандитами из-за решетки

В 2014 году Гули, еще находясь за решеткой, расширил сферу своего влияния на три крупных московских рынка. С прежним смотрящим за этими рынками Зауром Алиевым (Зайкой) у Салифова был давний конфликт. Поквитаться с Алиевым вор в законе решил, когда он оказался в столичном СИЗО № 1 «Матросская Тишина».

Гули позаботился о том, чтобы его арестованный противник попал в нужную камеру. Там сторонники Салифова избили Алиева и объявили, что все рынки Зайки теперь отходят их боссу. Гули наблюдал за экзекуцией по Skype. Некоторое время спустя коварный вор в законе из-за решетки организовал похищение двоих человек — владельца сети игровых салонов в Тольятти Камала Гулуева и столичного предпринимателя Хикмета Салаева.

Вор в законе Надир Салифов (Гули) // Лента.ру

За первого люди Салифова потребовали выкуп в размере 10 миллионов евро (позже его отпустили, не дожидаясь денег), а за второго — 1,2 миллиона рублей. Салаев срочно искал деньги по телефону, по шею закопанный в землю на Люберецком кладбище.

Между тем Гули провозгласил себя главным мафиози Азербайджана и запретил короновать земляков без своего ведома. В 2013 году на этой почве у него возник конфликт с Эмином Ахмедовым (Аджикабульским).

Гули начинал криминальные войны

Свой воровской титул Эмин Аджикабульский получил уже после запрета Гули, находясь в колонии. Спустя несколько дней по местам лишения свободы прошла «малява» (воровское послание) от Салифова: он заявил, что не давал добро на коронацию Ахмедова, поэтому его не следует считать вором в законе.

Титул Эмин Аджикабульский сохранил лишь благодаря заступничеству влиятельного криминального авторитета Юрия Пичугина (Пичуги) и затаил на Гули большую обиду. Еще одним злейшим врагом Салифова стал видный вор в законе Ровшан Джаниев (Ленкоранский).

Поговаривали, что Гули невзлюбил Ленкоранского за то, что тот якобы организовал поставки наркотиков в тюрьмы и колонии, — Салифов был противником запрещенных веществ. На деле же криминальные авторитеты не поделили контроль за овощными рынками на территории России, из-за чего между ними началась настоящая война.

В 2003 году Ленкоранский собрал сходку и лишил Гули воровского титула — «малява» об этом облетела все российские и азербайджанские тюрьмы. Это решение быстро отменил лидер преступного мира России Аслан Усоян (Дед Хасан). В итоге Салифов сохранил свой воровской титул, но выпад Ленкоранского не забыл.

Салифова решили устранить 11 киллеров

Вскоре четыре вора в законе, подписи которых стояли под «малявой» против Гули, — Али Алиев (Забратский), Сеймур Абдуллаев (Нардаранский), Чингиз Ахундов (Седой) и Икмет Мухтаров (Хикмет Сабирабадский) — отправились на тот свет. А в 2012 году Салифов лишил воровского титула самого Ровшана Ленкоранского.

Статус последнего оставался шатким вплоть до последнего дня жизни: его расстреляли в Стамбуле (Турция) в августе 2016 года. В причастности к этому покушению ожидаемо заподозрили Гули. Брат погибшего, Намик Джаниев, решил отомстить предполагаемому организатору, собрал бригаду из 11 киллеров и стал ждать освобождения вора в законе.

Памятник на могиле вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского) на кладбище «Кичик Базар» в Ленкорани (Азербайджан) // Лента.ру

Салифов вышел на свободу в октябре 2017 года, отсидев 22 года из положенных 27. Как особо опасному преступнику удалось выйти из колонии условно-досрочно — до сих пор остается загадкой. Как бы то ни было, это случилось очень вовремя для Гули: показания против него как раз готовился давать Теймур Мамедов.

Он участвовал в похищении тольяттинского бизнесмена Камала Гулуева. Не дожидаясь этого момента, освободившийся вор в законе провел с семьей всего пару дней, благополучно отбыл за границу и обосновался в Турции. Вскоре туда же отправились 11 киллеров Намика Джаниева, которые уже на месте приобрели автоматы и гранаты.

Гули прочили статус вора в законе номер один

Выбрав день и час, вооруженные головорезы отправились на турецкую виллу Гули, однако на полпути их перехватили местные полицейские. Они сообщили Салифову о том, что предотвратили готовившееся покушение на него, но он отказался признать себя потерпевшим. Более того — в преступном мире он распространил информацию, что не держит зла на организаторов нападения.

Впрочем, мало кто поверил вору в законе. Многие предполагали, что этим заявлением он хотел усыпить бдительность своих противников, чтобы затем жестоко и неожиданно отомстить им. Как бы то ни было, после неудавшегося покушения Салифов уехал в ОАЭ, где его задержали в мае 2018 года, но затем отпустили без экстрадиции.

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) // РИА Новости

Любопытно, что через такие задержания с неожиданным освобождением Гули ранее уже проходил в Турции и Черногории. В какой-то момент его стали называть вероятным преемником лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодого). В 2019 году в России на Салифова открыли дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Его заочно арестовали по статье 210.1 УК РФ и объявили в международный розыск. Впрочем, вор в законе не особо скрывался от правосудия: спокойно жил в отеле в турецкой Анталье. В ночь на 20 августа 2020 года к нему приехал Хаган Зейналов (Хан Бакинский, он же Хан Ахмедлинский), чтобы обсудить некие финансовые вопросы.

Салифова застрелили в Анталье

Криминальный авторитет Хан Бакинский не входил в близкое окружение вора в законе, однако незадолго до их встречи стал вносить в общак Гули крупные суммы денег. Судя по всему, Салифов доверял ему — в номере они оказались вдвоем и без охраны. Вскоре раздался выстрел, ставший для Гули роковым.

Пока охранники выясняли, что произошло, Зейналов сбежал. Турецкие полицейские задержали его на трассе Анталья — Денизли; в машине вместе с ним находился водитель Амир Гамидли, который должен был избавиться от киллера. Выяснилось, что покушение на Гули готовилось довольно долго.

Могила вора в законе Надира Салифова (Гули) // Лента.ру

В организации расправы над ним обвинили сразу двух воров в законе — Али Гейдарова (Рыжего) и Рафика Эйвазова (Массалинского), у которого с Салифовым были сложные отношения. В 2013 году Эйвазов по воле Гули стал вором в законе, а в 2017 году по приказу того же Гули лишился уха. Причины для мести у Рафика были.

Между тем за выстрел в Анталье перед законом ответили лишь исполнители — Хаган Зейналов и Амир Гамидли, получившие в Турции пожизненные сроки. Вряд ли они отбывают свое наказание спокойно, ведь в турецком преступном мире у Надира Салифова осталось очень много друзей.