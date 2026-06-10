Волшебство советской мультипликации: как «Союзмультфильм» обгонял время

10 июня 1936 года в Москве появилась студия, которой предстояло стать легендой. «Союзмультфильм» начинал с копирования Уолта Диснея, но очень быстро обрёл свой авторский и неповторимый стиль. «Ёжик в тумане», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Чебурашка» — неповторимые шедевры «Союзмультфильма». С чего всё начиналось и что студия снимает сейчас — в материале RT.

«Даёшь советского Микки-Мауса!»: как возникла киностудия «Союзмультфильм»

В 1933 году в Москве прошёл первый фестиваль мультипликации, организованный американским посольством. Стиль Disney понравился советским чиновникам из сферы кино, и его решили взять за эталон. Есть легенда, что главным поклонником Микки-Мауса оказался Иосиф Сталин и что в стране даже появился лозунг «Даёшь советского Микки-Мауса!».

На Московском кинофестивале 1935 года диснеевские «Три поросёнка» и другие ленты Disney получили третью премию и высокую оценку жюри. Сергей Эйзенштейн написал Уолту Диснею письмо, в котором выразил восхищение этими мультипликационными картинами, и получил в ответ рисунок Микки-Мауса с автографом.

Вдохновившись успехом американской анимации, в 1936 году советские власти основали студию «Союздетмультфильм» (будущий «Союзмультфильм»). У её истоков стояли Иван Иванов-Вано, Владимир Сутеев, Борис Дёжкин и другие мастера киноискусства.

«В Африке жарко»: первое кино «Союзмультфильма»

Первая совместная работа режиссёров Дмитрия Бабиченко, Александра Белякова и молодого сценариста Сергея Михалкова открыла счёт великим мультфильмам.

Это была чёрно-белая музыкальная комедия. Сюжет прост, но обаятелен. В Африке стоит невыносимая жара, и звери мечтают о прохладе и мороженом. Тогда находчивая мартышка отправляется на Северный полюс и возвращается с моржом — вместе они привозят целый ящик эскимо. Звери выстраиваются в очередь, а потом дружно провожают спасителя домой, одаривая кокосами, ананасами и бананами.

В этом мультфильме почерк американской школы очень узнаваем. Обезьянка похожа на раннего Микки-Мауса: округлые формы, большие уши, утрированная жестикуляция и знаменитая диснеевская деформация, когда персонаж глотает еду и контур провожает её по пищеводу. Технически также был воспроизведён «целлулоидный конвейер»: персонажи на прозрачных листах, наложенные на фон.

Но, впитав на старте диснеевские уроки, студия не стала их вечным копировщиком. Вскоре отечественные мультипликаторы нашли свой, уникальный язык — тогда родились те самые «Простоквашино», «Бременские музыканты», «Котёнок по имени Гав», которые уже не спутаешь ни с кем. И началось настоящее волшебство.

Развитие «Союзмультфильма»: первое цветное кино и больше 150 призов на фестивалях

Первый цветной мультфильм

В 1937 году киностудия лишилась приставки «дет» и стала «Созмультфильмом». А зрители увидели мультфильм «Сладкий пирог». И это был настоящий прорыв — первый цветной мультфильм студии.

Сюжет «Сладкого пирога» — добрая и поучительная история о галчонке и об утёнке, которые соревнуются за право испечь пирог для дедушкиного праздника. Хвастливый галчонок берётся за дело, не обладая при этом нужными знаниями и умениями, но праздник в итоге спасают прилежность и ответственность утёнка.

Как «Союзмультфильм» нашёл свой голос

С началом войны студия перестроилась на агитацию. Многие ушли на фронт, а часть студии эвакуировали в Самарканд. В 1945 году появился первый полнометражный мультфильм — «Пропавшая грамота». Студия полностью переходит на цветную анимацию. А в 1947 году — первый международный триумф. «Песенка радости» получила бронзу в Венеции «За лучший анимационный фильм».

Золотая пора «Союзмультфильма» началась с объёмно-кукольной анимации. В 1954 году в ленте «Карандаш и Клякса — весёлые охотники» применили новые технологии (шарнирные куклы, комбинированные съёмки). Кукольное объединение стало кузницей талантов: Качанов («Чебурашка»), Курчевский, Норштейн («Ёжик в тумане») и другие. Выходят мультфильмы Льва Атаманова: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», а его «Снежная королева» получила множество наград и оказала немалое влияние на мировую анимацию (так, она даже вдохновила Хаяо Миядзаки). К концу 1960-х вышли фильмы, изменившие анимацию: «Малыш и Карлсон», «Умка», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Крокодил Гена» и «Ну, погоди!».

«Ну, погоди!»: сквозь тернии к звёздам

В 1969 году выходит первый мультипликационный фильм из серии «Ну, погоди!» (ему предшествовал короткий прототип в «Весёлой карусели»). Многосерийным его не планировали, но после первого же выпуска пришла небывалая любовь зрителей. В 1972 году режиссёр Вячеслав Котёночкин хотел завершить проект, но из-за шквала писем сериал продолжили. После смерти Анатолия Папанова (к тому моменту вышло 16 серий) режиссёр снова хотел поставить точку, но на студии нашли записи голоса актёра, в том числе фрагментов озвучки предыдущих выпусков — на их основании написали сценарий и сняли 17-ю и 18-ю серии.

«Ну, погоди!» не раз подпадал под цензуру. 12-й выпуск чуть не вырезали из-за сцены с саркофагом Рамзеса II на фоне охлаждения отношений СССР с Египтом. В 1980-е сериал попал в немилость в Финляндии. Тогда специальная комиссия сочла мультфильм вредным для детей.

Распространён миф, как «Ну, погоди!» хотели запретить и в России. Это не совсем так. В 2012 году закон о защите детей потребовал классификации продукции. Из-за сцен курения и насилия «Ну, погоди!» формально мог оказаться в категории 18+ — и теоретически показ был бы возможен только после 23:00.

Однако официального запрета на показ «Ну, погоди!» не последовало.

В 1970-е годы киностудия была на пике, став крупнейшей анимационной студией Европы. Именно в этот период на экраны вышли фильмы, которые до сих пор остаются любимыми у миллионов.

Символом эпохи стал «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна (1975). В 2003 году он был признан лучшим анимационным фильмом всех времён и народов. В 1980-е студия выпустила новые шедевры: «Жил-был пёс» Эдуарда Назарова (1982), «Конфликт» Гарри Бардина (1983) и первую серию «Возвращения блудного попугая» (1984). За десятилетие картины «Союзмультфильма» завоевали более 150 наград, а общее число созданных на студии фильмов превысило 1 тыс.

Начало 1990-х годов стало тяжелейшим периодом в истории «Союзмультфильма». С развалом СССР рухнула государственная система финансирования, и студия оказалась в глубочайшем кризисе — кадровом, производственном и творческом.

Союзмультфильм в XXI веке

Начало XXI века ознаменовалось для студии трудным восстановлением. Было запущено производство, и началась долгая работа над проектами, которые символизировали собой возвращение к жизни.

Работа над полнометражным кукольным фильмом «Гофманиада» (художник-постановщик — Михаил Шемякин) началась ещё в 2001 году. Проект, который называют самым масштабным на студии со времён СССР, создавался невероятно долго. Режиссёр Станислав Соколов совмещал традиционную кукольную анимацию с элементами 2D-графики и компьютерных технологий. По сути, «Гофманиада» создавалась целых 17 лет, став символом преемственности и возрождения легендарной школы объёмной мультипликации.

С началом нового века «Союзмультфильм» столкнулся со сложной ситуацией вокруг прав на культовых персонажей. В 2003 году японская компания SP International приобрела у «Союзмультфильма» права на показ мультфильмов о Чебурашке в Японии — там персонаж обрёл огромную популярность. В 2009—2010 годах японские и южнокорейские аниматоры создали 26-серийный рисованный сериал Cheburashka Arere? («Это что за Чебурашка?»). В 2013-м вышел полнометражный фильм «Чебурашка» режиссёра Макото Накамуры. В последние годы «Союзмультфильм» заявлял, что срок некоторых старых соглашений истёк.

Начиная с 2010-х годов «Союзмультфильм» начал активно возрождаться. Произошло техническое переоснащение студии, к сотрудничеству пригласили молодых талантливых режиссёров, а фильмы вновь стали получать награды на фестивалях. В 2018 году студия переехала в новые, современные помещения на улице Академика Королёва.

Этот период ознаменовался как созданием новых популярных проектов, так и перезапуском легендарной классики. В 2018 году вышло новое «Простоквашино», которое быстро нашло свою аудиторию у современных детей. Студия начала активно развивать анимационные вселенные для новых поколений зрителей, выпустив добрые и красочные сериалы: «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Монсики» и другие. В 2021 году стартовал перезапуск легендарного сериала — «Ну, погоди! Каникулы».

Кульминацией этого возрождения стал выход 1 января 2023 года полнометражного игрового фильма «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко. Картина, подарившая знаменитому персонажу новое, современное звучание, стала настоящим феноменом. За первые же дни проката фильм собрал более 3 млрд рублей, побив рекорды предыдущих лидеров. В итоге сборы превысили 7 млрд рублей, что сделало его самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката. «Чебурашка» доказал, что великие персонажи способны обрести новую жизнь и завоевать сердца даже спустя десятилетия.

Неизвестные мультфильмы «Союзмультфильма»

Мультфильмы по мотивам народных сказок и эпоса

С 1978 по 1987 год режиссёр Владимир Пекарь создал цикл мультфильмов, оживляющих мифы и искусство народов мира. В серии, которая незаслуженно осталась в тени знаменитых хитов студии, есть настоящие жемчужины — глубокие, философские, визуально уникальные.

«Говорящие руки Траванкора» (1981) — притча об индийском танце катхакали, где каждый жест — слово. Мультфильм начинается и заканчивается вопросом: «Кто ты? Кто я? Что значит этот мир?» Музыка Эдуарда Артемьева, текст читает Иннокентий Смоктуновский.

«Легенды перуанских индейцев» (1978) — по рисункам древнего народа мочика. Два брата-полубога спасают людей от чудовищ, но один монстр выживает и хитростью заставляет младшего брата подарить людям оружие, которое начинает убивать.

«Закон племени» (1982) — африканские мотивы в духе школы Пото-Пото. Чтобы получить жену, охотник должен убить зверя. Но юноша не смог выстрелить в мать леопарда.

«Путь в вечность» (1983) — по корейской классической поэзии в переводе Анны Ахматовой. Влюблённые пытаются победить синего дракона, чью чешую не пробить мечом.

«Загадка Сфинкса» (1985) — Древний Египет. Человек из рода царей хочет заглянуть в тайную книгу судеб, но Сфинкс задаёт загадку: «Когда чёрное станет белым, а белое золотом станет, и получит ответ вопрошавший, отворятся двери гробницы, и ты снова узреешь священную книгу. Разгадаешь загадку — откроется тайна».

«Мышь и верблюд» (1987) — монгольская сказка о том, как животные спорили, чьим именем назвать первый год календаря. Хитрая мышь обогнала верблюда, потому что первой увидела солнце.

Мультфильмы для взрослых

Имя Фёдора Хитрука у всех на слуху благодаря тёплому «Винни-Пуху», «Каникулам Бонифация» и «Топтыжке». Но в большую режиссуру он пришёл не со сказками. В 1962 году Фёдор Савельевич дебютировал острой сатирой «История одного преступления» — комедией-детективом о соседском шуме. Добрейший человек Василий Васильевич однажды срывается: постоянный шум переполняет чашу его терпения. Фильм показывает грань, где самый безобидный человек под давлением абсурдного быта может оказаться готов на преступление.

«Человек в рамке» (1966) — это сатира на советскую бюрократию. Ради карьеры человек теряет человеческие черты, загоняя себя в рамки инструкций и превращаясь в плоскую формальность.

Эти работы не для детей, а для взрослых. Они экзистенциальные, глубокие, философские. В этой же серии мультфильм «Дарю тебе звезду» — ироничная и проницательная притча о неизменности отношений мужчины и женщины на протяжении всей истории. Четыре новеллы-песни от первобытного прошлого до космического будущего: мужчина клянётся подарить звезду с неба, а женщина поглощена бытом. Восьмиминутный мультфильм получил Специальный приз жюри в Каннах (1975).