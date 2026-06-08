Как смерть Распутина повлияла на судьбу Романовых и России?

Смотрите на телеканале «МИР восьмисерийный исторический фильм «Григорий Р., посвященный личности Григория Распутина и его отношениям с семьей последнего императора Николая II. Действие разворачивается в 1917 году: по приказу Керенского начинается расследование убийства Распутина, и следователь, изучая факты из его жизни — от сибирской деревни до царского двора — пытается отделить правду от слухов и мифов о «старце.

Крестьянин из Тобольской губернии

Распутин — один из самых узнаваемых и противоречивых образов России, ставший своеобразным брендом наряду с Гагариным и автоматом Калашникова. В некоторых европейских столицах и крупных городах США есть рестораны с его именем, его бородатый портрет украшает этикетку немецкой водки Rasputin, а музыкальные коллективы неоднократно обращались к его образу в популярной культуре.

Вокруг фигуры Григория Распутина веками сплетаются мифы, страхи и романтизированные легенды. Одни видят в нем народного целителя, спасителя царского дома, другие — хитрого манипулятора с темным прошлым, косвенно причастного к падению империи. Образ Распутина удобен и для любителей мистики, и для политических сплетен, поэтому дать однозначную оценку его роли в истории непросто.

Григорий Ефимович Распутин родился в 1864 году в крестьянской семье в деревне Покровское Тобольской губернии — фамилия семьи была здесь распространенной. Она вероятно восходит к слову «распутица, а не к «распутству, как это порой толковали позже. До 25 лет Распутин был неграмотен, но рано увлекся религиозными поисками и паломничеством.

В 1905 году он вместе с дядей Дмитрием Ивановичем Печеркиным отправился на Святую Гору Афон; второй раз побывал там в 1911 году и пробыл почти четыре месяца. Дядя к тому времени принял монашеский постриг под именем Даниил. На Афоне Распутин погрузился в православный мистицизм. Вернувшись домой, он стал вести аскетичный образ жизни: отказался от алкоголя и мяса, много молился и объезжал монастыри, приобретая репутацию «старца — человека, наделенного духовными дарами.

Распутин не принадлежал к какому‑то официальному религиозному течению, но его харизма, прямой взгляд и умение говорить понятным языком и с крестьянами, и с аристократами привлекали к нему внимание. Он не был священником и не давал обетов; порой его поведение носило эпатажный характер — именно эта противоречивость делала его загадочной и притягательной фигурой.

Как вспоминал придворный врач Евгений Боткин, «Григорий Ефимович был человек необыкновенной духовной силы. Он говорил просто, но с такой убежденностью, что невозможно было не слушать.

От сибирского старца до советника императора: путь Распутина в Петербург

Впервые Григорий Распутин приехал в Санкт‑Петербург в конце 1903 — начале 1904 года уже как известный в Сибири странник и «старец с репутацией целителя и духовного наставника. После паломничеств по монастырям он оказался в столице среди потока религиозных подвижников, ищущих признания и поддержки в церковных и светских кругах. Через знакомства в сибирской церковной среде и петербургских салонах, где ценили «таинственных старцев, он быстро вошел в узкий круг религиозных энтузиастов и стал популярен у представительниц высшего света, увлеченных мистикой. Это помогло ему закрепиться в Петербурге.

Знакомство Распутина с царской семьей состоялось в 1905 году благодаря посредничеству священника Иоанна Манюхина и благотворительницы Варвары Мелентьевой, приближенных к императорскому дому. Распутин был представлен императрице Александре Федоровне и императору Николаю II вскоре после того, как у их сына, цесаревича Алексея, начались серьезные проблемы со здоровьем.

Алексей страдал гемофилией — наследственным нарушением свертываемости крови, передававшимся по материнской линии. Каждый ушиб мог привести к внутреннему кровоизлиянию, каждая рана — стать опасной для жизни. Врачи императорской семьи нередко оказывались бессильны; в ту эпоху ребенку даже давали аспирин, который снимал боль, но при гемофилии способствовал разжижению крови и усугублял состояние.

При одном из обострений, как вспоминали современники, Распутин, опустившись на колени у постели годовалого Алексея, молился около десяти минут, после чего мальчик успокоился и, по словам очевидцев, «заснул. Император и императрица сначала молча стояли, затем тоже преклонили колени. Окончив молитву, Распутин тихо сказал: «Открой глаза, сын мой, — и ребенок открыл глаза.

Способность Распутина успокаивать мальчика и облегчать приступы принесла ему доверие императрицы: она увидела в нем «божьего человека, способного помочь наследнику. С этого момента Распутин стал частым гостем в доме Романовых, получил доступ к самым личным беседам и постепенно превратился в неофициального, но влиятельного советника императорской четы.

Секреты исцеления царевича Алексея: молитва, гипноз и травы против гемофилии

Определяющим в отношении царской семьи к Распутину было то, что он исцелял царевича. Помочь Алеше удавалось лишь единственному человеку во всей империи простому крестьянину Григорию Распутину.

Во время приступов гемофилии Распутин молился, говорил с ребенком, успокаивал его. Современники считали, что именно гипнотическое воздействие и было причиной успеха лечения Алексея Николаевича. Некоторые исследователи полагают, что «старец не останавливал кровотечение у ребенка, а лишь снимал у него боль с помощью гипноза, одновременно успокоительно воздействуя на мать царицу Александру Федоровну.

Как записала в своем дневнике фрейлина Анна Вырубова, близкая подруга императрицы: «Когда Григорий Ефимович приходил к цесаревичу, все вокруг успокаивалось. Он садился у кровати, брал мальчика за руку и начал говорить. Алексей переставал плакать, дыхание выравнивалось, и через несколько минут кровотечение начинало утихать.

В качестве лекарственных средств Распутин использовал отвар с кашицей из дубовой коры. А также травяные снадобья, полученные от доктора Петра Бадмаева специалиста по традиционной тибетской медицине. Применение Распутиным лекарственных трав вполне оправданно с медицинской точки зрения. Фитотерапевтические средства, которые получал наследник, содержали рутин, витамины К и С, а также другие компоненты, укрепляющие стенки сосудов. Кора дуба наряду с корнем аира и цветками бессмертника упоминается в современных источниках как народное средство для лечения кровотечений.

Как отмечал в своих воспоминаниях врач Петр Бадмаев: «Григорий Ефимович знал, какие травы давать. Он не был врачом, но понимал тело человека лучше многих докторов. В числе прочего Распутин отменил аспирин, которое давали наследнику придворные врачи. После этого состояние мальчика заметно улучшилось.

Иногда, чтобы помочь царевичу, Распутину не требовалось даже находиться рядом с ним он просто разговаривал с Алексеем по телефону. Как вспоминала императрица Александра Федоровна в письме к мужу: «Когда Григорий не может приехать, он говорит с Алексешей по телефону и мальчик сразу успокаивается. Это чудо, которого не могут объяснить врачи.

Как «старец стал незаменимым для императорской семьи

Распутин, обладавший сильнейшим гипнотическим даром, прекрасно умел снимать истерические состояния у женщин. О том, что Распутин лечил от психосоматических нарушений саму императрицу, прямо пишут в своих воспоминаниях многие приближенные ко двору лица. С точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний процедуры, назначавшиеся им для лечения, были довольно странными и сводились к рекомендациям лежать без движения, принимать капли или делать массаж. Но, на удивление, больной действительно становилось легче.

Как писала в своих мемуарах фрейлина Ксения Фредерикс, «Когда царица начинала плакать от отчаяния, Григорий Ефимович садился рядом, брал ее руку и говорил: «Не плачь, Бог с тобой. И она действительно успокаивалась.

Когда выяснилось, что Распутин путем внушения лучше справляется с проявлениями гемофилии у наследника, чем все доктора-специалисты, это создало для старца Григория совершенно особое положение. Императрица видела в нем человека, от которого в прямом смысле этого слова зависит жизнь ее горячо любимого сына.

Вот что писала императрица Александра Федоровна в письме к Николаю II: «Григорий наш ангел-хранитель. Если бы не он, Алексеша бы давно умер. Он спасает нашего мальчика, и мы должны быть ему благодарны. И в другом письме: «Ты не знаешь, как я благодарна Богу за то, что Он послал нам Григория.

Постепенно между Государем и Распутиным возникла связь на чисто религиозной почве: Государь видел в нем «старца и, подобно многим искренне религиозным людям, боялся нарушить эту связь малейшим недоверием к Распутину, чтобы не прогневать Бога. Эта связь все больше крепла и поддерживалась столько же убеждением в несомненной преданности Распутина, сколько впоследствии дурными слухами о его поведении, которым государь не верил, потому что они исходили от неверующих людей.

Как говорил сам Николай II в разговоре с министром двора Владимиром Коковцовым: «Григорий Ефимович человек от Бога. Он спасает нашего сына, и этого достаточно для меня.

Враги Распутина: от газетной травли до заговора Юсупова

В то же время близость Григория к императорской семье и влияние на Николая II все больше волновало как внешние, так и внутренние силы, желавшие избавиться от этого назойливого мужика.

Например, Распутин всегда выступал против войны. Крепким мужицким умом он понимал, что война кроме бед и несчастий ничего не принесет России. В 1912 году он уговорил Николая II не вмешиваться в балканскую бойню.

Перед самым началом Первой мировой войны на Распутина было совершено покушение религиозной фанатичкой Хионией Гусевой. Она специально приехала за Распутиным в село Покровское, где и нанесла ему тяжелое ранение ножом. Так что к моменту начала Первой мировой Распутин лежал при смерти в больнице вдали от Петербурга и не смог повлиять на царя.

После начала войны в прессе развернулась целенаправленная травля Распутина: в ряде изданий даже утверждали, что она велась «по указке из Лондона. Газеты изображали его как «бородатого, грязного, немытого мужика, который держит в руках судьбы государя и государынь, и на этой картинке легко было сыграть в стремлении дискредитировать монархию. О сексуальных подвигах старца рассказывались легенды, что, мол достаточно ему взглянуть на женщину, и она готова на все. Каких только ужасов ему не приписывали, и что он залез в постель императрицы, и о диких оргиях, в которых участвуют великосветские дамы.

На Распутина была направлена массовая пропагандистская атака. В печати появилось много порочащих его сведений. В результате поведение Распутина вызвало резкое осуждение в аристократических кругах. Слухи о его связях с женщинами, эпатажный образ жизни, влияние на государственные решения породили термин «распутинщина. Многие аристократы, депутаты Госдумы, представители духовенства считали, что Распутин разрушает империю изнутри.

Как писал в своих мемуарах великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат Николая II: «Распутин это яд, который медленно убивает Россию. Он не только портит репутацию царской семьи, но и влияет на назначения министров. Это позор для нашей династии.

Возник заговор с целью убийства Григория Распутина. Возглавил его дальний родственник царя Николая II князь Феликс Юсупов.

Как сам Феликс Юсупов писал в своих мемуарах после революции: «Я принял решение убить Распутина. Я знал, что это грех, но я делал это ради России. Я не мог смотреть, как он разрушает нашу страну.

Как был убит Григорий Распутин?

В конце декабря 1916 года заговорщики пригласили старца во дворец Юсупова на Мойке и подали ему чай с пирожными, отравленными цианистым калием. Однако яд не подействовал. Тогда Распутина застрелили, избили, выбросили в прорубь Малой Невки. В ночь на 30 декабря 1916 года был убит Григорий Распутин. Официально в преступлении признался Феликс Юсупов. Так потомок древнего рода стал убийцей «старца, который, по его мнению, разрушал Россию.

Как записал в своем дневнике один из участников заговора, князь Дмитрий Павлович: «Мы дали ему яд в пирожных и чае. Ничего не произошло. Он ел, пил, шутил. Мы были в ужасе. Тогда Юсупов вынул револьвер и выстрелил в него. Он упал, но потом встал. Мы били его, топтали ногами. Наконец он упал без движения. Мы выбросили тело в прорубь.

Свидетельства о том, что Распутин был еще жив, когда его бросили в воду, подтверждают другие источники. Как писал в своих мемуарах судебный врач Николай Соколов, который осматривал тело: «На теле были следы от пули, от избиения, но главная причина смерти утопление. Распутин был жив, когда его выбросили в прорубь. Он пытался выбраться, но не смог.

Без Распутина без надежды: как смерть «старца приблизила гибель царской семьи?

Убийство Распутина это не просто политическое преступление аристократов, боявшихся влияния «старца. Это трагедия несчастного царевича, который потерял единственного человека, способного облегчить его страдания. Это трагедия семьи, которая отчаянно искала спасения для сына и в итоге потеряла его навсегда.

После смерти Распутина состояние царевича ухудшилось. Без «старца врачи оказались бессильны. Гемофилия продолжала мучить мальчика, каждое кровотечение становилось все опаснее.

Как записала в своем дневнике фрейлина Анна Вырубова после убийства Распутина: «С Григорием ушла последняя надежда на исцеление Алексеша. Теперь врачи бессильны. Я чувствую, что скоро потеряю и его.

А императрица Александра Федоровна в своем последнем письме к мужу перед арестом писала: «Мы потеряли Григория, и теперь все кончено. Алексеша не выживет без него. Я знаю это.

А через несколько месяцев после убийства Распутина началась Февральская революция. Царская семья была арестована, а затем расстреляна в Екатеринбурге в июле 1918 года. Царевич Алексей погиб вместе с родителями, сестрами и придворным врачом.

Некоторые современные исследователи полагают, что «старец не останавливал кровотечение у ребенка, а лишь снимал у него боль с помощью гипноза, одновременно успокоительно воздействуя на мать царицу Александру Федоровну.

Другие настаивают, что применение Распутиным лекарственных трав вполне оправданно с медицинской точки зрения. Воспоминания фрейлин и врачей показывают, что Распутин действительно помогал царевичу. Методы, которые он использовал, с точки зрения современной медицины имеют смысл. Гипноз, травяные чаи, отмена аспирина все это могло улучшить состояние мальчика.

Григорий Распутин остался в истории как одна из самых загадочных фигур русской истории. Для одних он был мистиком, целителем, святым старцем. Для других шарлатаном, развратником, разрушителем империи. Но для царской семьи он навсегда остался человеком, который спасал их сына.

Как говорила в интервью в эмиграции фрейлина Ксения Фредерикс: «Для нас Григорий Ефимович был свят. Он спасал нашего царевича, и мы знали это. Все, что говорили против него ложь. Это мы видели своими глазами.

Убийство Распутина это не просто политическое преступление. Это напоминание о том, что за великими историческими событиями всегда стоят простые человеческие судьбы.

Как писал в своих воспоминаниях историк Георгий Федотов: «Распутин трагедия, а не просто человек. Он стал жертвой собственной загадочности. Но за ним стоит больше, чем просто личность. За ним стоит трагедия русской монархии, которая не смогла спасти своего последнего наследника.

Ночью 30 декабря 1916 года умер Григорий Распутин. Но для царской семьи его смерть стала началом конца конца монархии, конца семьи, конца жизни маленького царевича Алексея, который так и не смог победить свою болезнь.