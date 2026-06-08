Самый странный турнир в истории: как сборная СССР бойкотировала ЧМ по хоккею

В этом году наша сборная по хоккею пропустила чемпионат мира в четвёртый раз подряд. Турнир прошел в Швейцарии без участия России и Беларуси из-за отстранения. За всю историю отечественная национальная команда пропустила лишь два ЧМ. Впервые это произошло в 1953 году, когда нашу команду поберегли и не стали отправлять на дебютный чемпионат мира.

А вот второй случай оказался самым громким. Как нетрудно догадаться, главной причиной вновь оказалась политика. В 1962-м сборная СССР бойкотировала турнир в США.

Всему виной Берлинская стена

Для начала небольшая предыстория. Всё началось с крупнейшего бойкота чемпионата мира в Москве 1957 года. Осенью 1956-го в Венгрии вспыхнуло восстание, которое подавили советские власти. В знак протеста Канада, США, ФРГ, Норвегия, Швейцария и Италия пропустили турнир в столице СССР.

Единичные отказы от участия случались раньше. К примеру, Чехословакия намеренно пропустила ЧМ в 1950 году в Великобритании. Но настолько массовым бойкот ещё не был ни разу. И без того накалённая обстановка Холодной войны стала всё сильнее разрушать хоккейное мировое сообщество.

А в 1961-м произошло роковое событие — возведение Берлинской стены, ещё сильнее обострившее отношения Запада и ГДР, которую и так не признавали страны капиталистического лагеря. А с ФРГ, наоборот, не контактировали соцстраны.

Граждане ГДР даже из собственной страны выезжали с трудом. Им нужно было получать визы в Западном Берлине в объединённом американо-британо-французском офисе. А с появлением стены разрешение на выезд восточным немцам стало практически невозможно получить — только в крайних случаях. Очевидно, что хоккей к таким обстоятельствам не относился. Поэтому на ЧМ-1962 года в США сборную ГДР попросту не пустили из-за отсутствия виз.

Разные федерации — разные решения

В то время спортсменам Восточной Германии вообще доставалось немало. Лучший шахматист Вольфганг Ульман всё из-за тех же визовых проблем пролетел мимо межзонального турнира в Нидерландах. Горнолыжников не пустили на чемпионат мира во Францию, а велосипедистам запретили заезжать на гонки в Люксембург. Международные федерации реагировали по-разному. К примеру, шахматный турнир в итоге перенесли в более нейтральную Швецию. Лыжники вообще отменили ЧМ, понимая, что бессмысленно проводить соревнования без сильнейших.

А вот Международная федерация хоккея (ИИХФ) тогда никаких рычагов давления не имела. Организация старалась вести себя аполитично и не вступала в подобные интриги. Поэтому на недопуск сборной ГДР никакой реакции не последовало. Сами страны даже предлагали собственные пути решения. СССР озвучил вариант провести чемпионат мира в Москве, но номинально считать его обычным международным турниром без особого статуса. Чехословакия предложила сыграть матчи в Праге. Но ИИХФ ни один из вариантов не устроил, поэтому всё оставили, как есть — чемпионат мира проходил в Колорадо и Детройте.

Тотальный бойкот

Терпеть такое отношение СССР не стал. Советская сборная, а также Чехословакия, Румыния и Югославия снялись с турнира и бойкотировали ЧМ в знак протеста. ИИХФ пришлось выкручиваться и добавлять к сильнейшим резервные команды из более слабого дивизиона.

Третий раз в истории чемпионом мира тогда стала Швеция. В 1953-м скандинавы выиграли турнир, в котором не участвовали ни СССР, ни Канада. А в 1957-м в Москве они во второй раз стали сильнейшими в мире, оставив нашу сборную с серебром.

Начало доминации СССР

В 1963 году ЧМ принимала Швеция, пустившая все страны социалистического блока без проблем. Увы, сборная ГДР и там оказалась в эпицентре скандала. В матче с командой ФРГ восточные немцы проявили неуважение к сопернику. После поражения они проигнорировали поднятие флага ФРГ, что вызвало большой резонанс в обществе. За это ИИХФ отстранила ГДР на три месяца. Правда, практически весь срок дисквалификации пришёлся на лето, поэтому команда ничего не потеряла.

А для СССР именно тот турнир в Швеции ознаменовался началом девятилетней доминации. Советские хоккеисты побеждали в каждом турнире и всего одержали аж 11 побед подряд, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. Ближайшие 14 лет единственным соперником на ЧМ для нашей команды будет Чехословакия. Однако и она не помешает СССР стать самой титулованной сборной. Подумать только, а началось всё с Берлинской стены и бойкота…