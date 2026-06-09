9 июня: почему в день Федоры наши предки мирились с обидчиками

В православном календаре отмечается день святой девы Феодоры Александрийской, жившей на рубеже III-IV веков.

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У нее была интересная история: однажды она совершила прелюбодеяние, не посмела вернуться домой и ушла в монастырь. Там, открыв Евангелие и прочтя первые строки, поняла, что ее грех известен Богу. Недолго думая, она переоделась мужчиной, назвалась Федором и под видом евнуха ушла в мужской монастырь, чтобы тайно искупить грех. Восемь лет она ночи напролет молилась и плакала, умоляя Господа о прощении. Потом была изгнана из монастыря по чужому навету. Скиталась в нищете семь лет. И только после смерти праведницы игумену было видение, что попала Феодора в хор святых.

В народном календаре день Федоры. В этот день приводили дом в порядок, мирились со старыми обидчиками. Для домового оставляли молоко, хлеб. А для привлечения богатства оставляли монетку у печи, но так, чтобы никто не видел.

Нельзя было давать обеты и зароки, нельзя было пользоваться чужой посудой, считалось, что так можно принять на себя чужую судьбу. Запрещено было доедать еду и допивать напитки после детей. Сны в этот день были "полупустыми", так как могли исполниться, но не сразу. Однако если снились приятные сны, скоро надо ждать было неприятностей, а плохие - значит, в жизнь придет счастье.

Если сейчас на рябине много цветов, то будет большой урожай овса. Громко стучит дятел или лес шумит, а ветра нет - скоро начнется непогода. Сильная роса утром - днем будет жара. Ласточки низко летают - к дождю.