«Красный принц» на фронте: сколько самолетов врага сбил младший сын Сталина

Мало кто из советских военачальников получал повышение так стремительно. В 1942-м – полковник, в 1945-м – генерал-майор, а в 1949-м, в возрасте 28 лет, – генерал-лейтенант авиации. Формально – заслуги. Неформально – фамилия.

Василий Сталин, младший сын «отца народов», рвался на фронт с первого дня. И, в отличие от многих «кремлёвских сынков», действительно там оказался. Но вот сколько вражеских машин он сбил – вопрос, который историки до сих пор не могут закрыть.

Боевой путь: от тыла до командира полка

С детства «Васька» бредил небом. Качинскую авиашколу окончил в 1940 году, и когда грянула война, немедленно запросился на передовую. Однако Сталин-старший медлил: старший брат Яков уже был в плену, и терять второго сына вождь не желал.

Лишь в июле 1942 года Василий попал на Сталинградский фронт. Сначала – командир авиагруппы, а с февраля 1943-го – уже командир 32-го гвардейского истребительного авиаполка. Летал, воевал, был ранен. За глаза его называли «красным принцем», но однополчане утверждали: командовал старательно, воевал не за спинами.

Цифры молчат: сколько же на самом деле?

Если спросить официальную статистику – 27 боевых вылетов и 2 личные победы.

Если поднять советские архивы – по одним данным, 1 самолёт. По другим – 2–5.

Если спросить однополчанина Сталина, Сергея Долгушина:

«В течение февраля-марта 1943 года мы сбили с десяток самолётов врага. С участием Василия – три... первым, как правило, атаковал их Василий, после этих атак самолёты теряли управление, и мы их потом добивали. По нашим лётным законам их можно было засчитывать Василию как сбитыми лично, но он их считал сбитыми в группе».

А если спросить современных архивистов, Вячеслава Шалагинова, который досконально изучал документы 32-го гвардейского полка, – ответ будет жёсткий:

«Василий Сталин не сбил ни одного самолёта».

Шалагинов уверен: в журнале боевых действий 5 марта 1943 года фамилия Сталина вписана поверх другой, подчищенной лезвием, и победу ему «подарил» лётчик Василий Савельев. Сам Сталин совершил лишь два условных вылета 15 и 16 марта, но немцы тогда даже не пытались вступать в бой.

Привилегии: три самолёта для одного пилота

Даже если оставить вопрос о победах открытым – условия, в которых воевал сын генсека, вызывают вопросы у любого ветерана.

Пока обычный лётчик довольствовался одним самолётом на троих, у Василия Сталина стояла целая эскадрилья: посадочный, переходный и боевой. Налёт на группу в день – 5 часов, и Сталин налетывал почти столько же. Его запросто отпускали в полёты с подчиненными, прикрывали с флангов, и если он атаковал первым – подранка добивали за него.

Звания он получал как по расписанию: в 1942 году – полковник, в 1945-м – генерал-майор, в 1949-м – генерал-лейтенант. Наград у него было множество: три ордена Красного Знамени, ордена Суворова II степени и Александра Невского.

«Жив, пока жив отец»: тень отца и падение

Война подошла к концу, но Василий так и не стал большим военачальником. Он пил, скандалил, позволял себе хамить высшему командованию. По воспоминаниям самого Василия, он был известен фразой: «Я жив, пока жив мой отец».

Отец ушёл из жизни в марте 1953 года. Сын рыдал у гроба и твердил: «Отца убили!». Но уже через месяц после похорон «красного принца» арестовали. Официально – за клеветнические заявления и дискредитацию партии. Неофициально – за то, что он был Сталиным, слишком много знал и мог наделать шума. Суд вынес приговор: 8 лет лагерей. Освободился он лишь в 1960 году и был сослан в Казань, где через два года скончался. Причина – острая сердечная недостаточность на фоне тяжёлого запоя. Называли её естественной. Сомневающихся, впрочем, хватало.

Какой была правда о его боевых победах, мы, вероятно, никогда не узнаем. Дела 32-го полка есть в Центральном архиве Минобороны, но они густо залиты корректором и правками. Но история Василия – это история человека, который хотел доказать, что достоин своей фамилии. И, кажется, так и не смог.