Как актриса Евгения Гаркуша унизила всесильного наркома НКВД

Нарком внутренних дел, привыкший к трепету и страху, не ожидал встретить женщину, способную ответить отказом на его домогательства. И тем более — звонкой пощёчиной. Эта история о том, как секундная дерзость сломала человеческую жизнь и напомнила Сталину старую истину: жена — это не главное.

© Кадр из фильма "Пятый океан"

Взлёт: любимица публики и жена министра

Евгения Гаркуша родилась в Петрограде в 1915 году, а в 1920-х переехала с семьёй в Киев. Там она окончила театральную студию и поступила на службу: играла на сценах Тулы, Баку, Свердловска. К началу сороковых слава пришла к ней сама — главные роли в фильмах «Пятый океан» (1939) и «Неуловимый Ян» (1942) сделали молодую артистку всесоюзной знаменитостью.

Личная жизнь тоже складывалась как красивая сказка. На одном из приёмов за неё заступился известный полярник и Герой Советского Союза Пётр Ширшов. Между ними вспыхнул роман, и вскоре они поженились. Ширшов к тому времени дорос до поста наркома морского флота, а Гаркуша устроилась в престижный Театр имени Моссовета. Казалось, всё было: престижная работа, уважение коллег, любящий муж-академик и крошечная дочка Марина, родившаяся в 1944-м.

Роковая пощёчина

Идиллия рухнула в 1946 году на одном из правительственных приёмов. Главу НКВД Лаврентия Берию привлекла эффектная брюнетка. Он подошёл к актрисе и позволил себе настолько непристойное предложение, что женщина не растерялась — отвесила всесильному наркому звонкую пощёчину.

Ситуация накалялась ещё и тем, что Гаркуша была чужой женой. Её муж занимал слишком высокий пост, чтобы решать вопрос просто «посадить и забыть». Но Берия был из тех, кто не прощает унижений. Актрису нужно было убрать со сцены, но так, чтобы это выглядело законно.

Месть: за решётку за шпионаж

Спустя пару недель на дачу Ширшовых приехал заместитель Берии — Виктор Абакумов. Играя роль друга семьи, он обманом завёз актрису на Лубянку, придумав срочный вызов в театр. Там Евгении объявили, что она — английская шпионка, и припомнили, что во время войны она «сознательно» оставалась в столице, чтобы встречать немцев.

Уже в ноябре 1947 года суд приговорил Гаркушу к восьми годам лагерей по обвинению в шпионаже и антисоветской агитации. Её отправили на Колыму, в посёлок Омчак — знаменитый ад «Дальстроя». Муж, Герой Советского Союза Пётр Ширшов, пытался пробить стены, добирался аж до самого Сталина. Ответ вождя для жёсткого практика оказался циничным:

«Мы найдём ему другую жену».

Финал

Специфика наказания была чудовищной. Гаркушу отправили не просто в лагерь, а на фабрику по добыче золота, носящую имя... самого Берии. Работа там убивала. Женщины травились ртутью, болели и умирали.

Колымские будни в концлагере были полны холода и голода, а заключённую №13 (именно такой номер получила когда-то блистательная актриса) по прибытии разлучили даже с единственным фото дочери. В августе 1948 года её нашли мёртвой в бараке. Официальная версия — передозировка снотворным.

Ей было всего 33 года. Петра Ширшова вскоре сняли с должности, а через несколько лет он умер от рака. Евгения была полностью реабилитирована только в 1956 году, уже после смерти Сталина.

А на Новодевичьем кладбище есть могила, которая по иронии судьбы разделила участь той эпохи. В 2020 году надгробную плиту на месте захоронения праха Евгении Гаркуши случайно разбила женщина, которой захотелось в туалет прямо у чужого памятника. Осколки этой плиты сейчас лежат в пыли — как и сама короткая, яркая и страшная история артистки, которая посмела дать сдачи.