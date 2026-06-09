Почему Россию считают родиной антихриста

Советский Союз воспринимался широкими слоями американского общества не просто как геополитический противник, но как враг сакральный. Кульминацией этого восприятия стала знаменитая речь Рональда Рейгана перед евангелистами в 1983 году, когда президент США назвал СССР «империей зла». Перестройка и распад Советского Союза, казалось бы, смягчили образ России в глазах американских верующих. Но активность Москвы на Ближнем Востоке воскресила старые эсхатологические страхи, основанные на своеобразном толковании библейской книги пророка Иезекииля. Россия вновь стала рассматриваться некоторыми христианскими активистами как таинственный северный агрессор Гог из земли Магог, который в «последние времена» должен напасть на Израиль, чтобы найти свою погибель.

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Пророчество Иезекииля

В 38-й и 39-й главах книги пророка Иезекииля содержится одно из самых загадочных пророчеств Ветхого Завета. В нём описывается, как в «последние годы» некий правитель Гог из земли Магог соберёт огромную коалицию народов и вторгнется в землю Израиля. Вместе с ним идут «персы, эфиопы и ливийцы», а также воины «Гомера» и «дома Фогарма». Божья кара обрушивается на захватчиков: «всепотопляющий дождь, каменный град, огонь и сера», а Гог и его войска гибнут. После этого Бог насылает огонь на землю Магог.

В Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова, имена Гог и Магог используются для обозначения языческих народов, которые в конце времен выступят против народа Божьего. Блаженный Августин в своём труде «О граде Божием» трактовал Гога как врагов Церкви, а Магог — как дьявола.

Причем тут Россия

Ключевой момент, позволивший связать это древнее пророчество с Россией, находится в 38-й главе, стихе 1 (в синодальном переводе — 39-я глава, стих 1). В древнееврейском тексте перед нами предстаёт фраза: «неси, пророк, лице твое на Гога, на землю Магог, князя Роша, Мешеха и Фувала».

Проблема в том, что в иврите нет заглавных букв, и слово «рош» (ראש) может означать как «голова» (глава, верховный), так и имя собственное. Греческие переводчики Библии (Септуагинта) поняли его как имя — «Рос». Однако в латинской Вульгате, долгое время являвшейся авторитетным переводом на Западе, оно было переведено как прилагательное — «главный» (лат. principem). Отсюда возникло разночтение: одни переводы говорят о «князе Роша», другие — о «верховном князе».

Для английского мира наиболее авторитетной считается Библия короля Якова (King James Version). В ней этот стих переводится без упоминания какого-либо «Роша»: Гог назван просто «верховным князем Мешеха и Тубала» (the chief prince of Meshech and Tubal). Парадокс в том, что именно американские евангелисты, для которых этот перевод является каноническим, при трактовке пророчества Иезекииля почему-то обращаются к греческой, а не к англоязычной версии Священного Писания.

«В Библии не говорится о России»: кто на самом деле скрывается за Магогом

Ещё один аргумент, который нередко приводят сторонники «русского следа» в пророчестве Иезекииля, — отождествление народов Мешеха и Тубала с Москвой и Тобольском. Звучит оно убедительно только до тех пор, пока человек не откроет карту. Мешех и Тубал — это народы, жившие в восточной части Малой Азии, на территории современной Турции. Их нередко связывают с иберо-кавказскими племенами. Ассирийские источники знали их как Mushku и Tabal. В более поздней западной традиции Мешех иногда ассоциировался с Москвой (Moscow), но это уже позднейшая натяжка.

Что касается Гомера и Фогарма, то большинство исследователей отождествляют их с киммерийцами и теми же малоазиатскими народадами. Таким образом, пророчество Иезекииля рисует вполне конкретную военно-политическую коалицию, сформировавшуюся на северных границах Израиля. Речь идёт о древних народах, а не о современной России.

Роши, скифы и легендарный «белый царь»

Отождествление библейского Роша с Русью имеет свою давнюю историю. Она восходит не к американским евангелистам, а к европейской историософской традиции. Впервые эту связь провозгласили английские хронографы, а за ними её подхватили французские (Андре Теве, Жан Боден) и немецкие авторы.

К концу XIX века идея отождествления библейских Мешеха, Тубала и Роша с Россией стала популярной в некоторых богословских кругах. Её подогревал внешний фактор: стремительное расширение Российской империи на Кавказе и Балканах, а также активная поддержка Россией славянских народов, воевавших с Турцией. В интерпретации западных апологетов Россия представала как новый политический игрок на Ближнем Востоке — регионе, который непосредственно примыкает к Святой Земле.

Ирония судьбы заключалась в том, что впервые Гогом и Магогом русских назвали вовсе не американские фундаменталисты, а русские старообрядцы. Для них Московское царство, принявшее реформы патриарха Никона, стало царством Антихриста. Позднее эту традицию подхватили протестантские пророки в самой Европе, и лишь затем идея «русского Гога» перекочевала за океан — и обрела там новую жизнь в среде американских евангелистов.

Чудаки или спекулянты

В США, где нет государственной религии, религиозная политика способствует появлению самых разнообразных духовных общин. Поэтому здесь широко распространены христианские деноминации, носящие промежуточный характер между традиционной церковью и сектой. Именно проповедники этих объединений чаще всего и заявляют о связи России с библейским Антихристом.

На сайте движения «Интернациональная семья» (The Family International) утверждается, что Мешех и Тубал — это Москва и Тобольск, а сама Россия — и есть Магог.

Основатель религиозного движения Koinonia House Чак Мисслер (известный тем, что предсказывал конец света 1 января 2000 года) полагал, что Россия нападёт на Израиль совместно с Турцией, которая к тому моменту выйдет из НАТО.

Упомянутый Джоэл Розенберг, автор нескольких бестселлеров на эсхатологические темы, трактует вторжение Гога как вторжение России в союзе с мусульманскими странами, прежде всего с Ираном (который он отождествляет с библейской Персией).

Как правило, в самих США подобные заявления имеют репутацию либо чудачества, либо откровенной религиозной спекуляции, направленной на привлечение внимания к книгам и лекциям. Тем не менее, они находят отклик у определённой части верующих (особенно среди евангелистов, составляющих около 25% населения США). Эти люди искренне верят, что читают Библию буквально, хотя на самом деле интерпретируют её через призму современной геополитики.

Библия и современная политика

На протяжении всей истории христианства различные социальные группы создавали своего Антихриста, который «по Писанию» должен прикрываться благими идеями, но на деле творить зло. Протестанты, включая Мартина Лютера и Жана Кальвина, считали воплощением Антихриста римских пап. Русские старообрядцы — Петра I и никониан. Американские евангелисты во времена холодной войны — Советский Союз и мировую коммунистическую угрозу.

Когда Советский Союз рухнул, этот эсхатологический вакуум требовалось чем-то заполнить. И Российская Федерация, сохранившая ядерный арсенал и начавшая возвращаться на Ближний Восток в 2010-х годах, оказалась вполне подходящей кандидатурой. Россия поддерживает Сирию и Иран, имеет военное присутствие в Средиземном море, а её руководство выступает с позиций, альтернативных американской гегемонии. Для американского евангелиста, который видит в современном Израиле исполнение библейских пророчеств, любая сила, угрожающая еврейскому государству, может быть интерпретирована как Гог из земли Магог.

Что в сухом остатке

Канонического, единого мнения даже в среде самих протестантов по этому вопросу нет. Библия в отрыве от исторического контекста даёт возможность для множества толкований. Она образна, объёмна, а древнееврейский язык оригинала — сложен и вышел из обихода ещё во II веке нашей эры.

Пророчество Иезекииля — это политическая аллегория своего времени, обращённая к конкретным народам, окружавшим древний Израиль. Искать в нём прямые отсылки к современной России, Ирану или Турции — значит заниматься не богословием, а публицистикой. Этим и занимаются проповедники, о которых шла речь в статье. Они не открывают тайны — они их создают. И делают это вполне сознательно: книги продаются, лекции собирают залы, пожертвования поступают.

Россия действительно участвует в ближневосточной политике. Но чтобы увидеть в этом исполнение библейского пророчества, нужно сначала очень сильно захотеть его увидеть. А потом — подогнать под него переводы, историю и географию.

Остальным же остаётся помнить: Библия — книга о вере, а не о геополитике. И если кажется, что она говорит о сегодняшнем дне, скорее всего, мы сами вкладываем в неё свои страхи и надежды. Это старая история — искать врага в священных текстах. И она, увы, не заканчивается. Но, по крайней мере, мы можем отдавать себе в этом отчёт.