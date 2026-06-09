Как русские в Первую мировую воевали «штыком и гранатой» против пулеметов

Первая мировая стала чудовищным экзаменом, к которому ни одна армия мира не была по-настоящему готова. Генералы вступали в неё с представлениями о войне прошлого века — с верой в стремительные кавалерийские атаки, в решающую роль штыкового удара, в наступательный порыв, который сметёт любого противника. А получили совсем иное: колючую проволоку в несколько рядов, многокилометровые линии окопов и — главное — пулемёт.

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Именно пулемёт стал тем оружием, которое перечеркнуло всю прежнюю военную науку. Один расчёт станкового «максима» мог выкосить наступающую цепь за считанные минуты. И в этих условиях русскому солдату приходилось искать ответ. Ответ, который часто сводился к двум простым вещам — штыку и гранате.

Почему штык не был анахронизмом

Сегодня нам кажется, что идти со штыком на пулемёт — чистое безумие. Отчасти так и было. Но штыковой бой в русской армии вовсе не являлся пережитком глупости генералов. У него имелись вполне рациональные основания.

Русская трёхлинейная винтовка Мосина была пристреляна именно с примкнутым штыком — таково было требование того времени. Штык считался не дополнением, а неотъемлемой частью оружия. Знаменитое суворовское «пуля дура, штык молодец» прочно вошло в плоть русской военной традиции, и в этой формуле была своя правда: в ближнем бою, в тесноте окопа, в рукопашной схватке огнестрельное оружие нередко уступало холодному.

Дело в том, что винтовки начала века были магазинными, но не самозарядными. После нескольких выстрелов нужно было передёргивать затвор, а в свалке рукопашной схватки на это просто не оставалось времени. Здесь штык, а порой и приклад, заточенная сапёрная лопатка или нож решали исход дела быстрее любого выстрела. Поэтому штыковая подготовка оставалась важнейшей частью обучения солдата — и это была не глупость, а суровая необходимость позиционной войны.

Атака на пулемёты: правда и миф

И всё же главный драматический образ той войны — наступающая пехота под пулемётным огнём. Здесь нужно быть честными. Лобовые атаки на хорошо укреплённые позиции с пулемётами действительно приводили к огромным потерям. И это касалось не только русской армии — точно так же гибли французы, англичане, немцы. Достаточно вспомнить чудовищные бойни на Западном фронте, где за несколько часов наступления гибли десятки тысяч человек.

Но было бы упрощением представлять дело так, будто командование просто бездумно гнало солдат на пулемёты. Тактика менялась. К наступлению пытались готовить артиллерийскую подготовку, которая должна была подавить огневые точки и разрушить заграждения. Проблема русской армии заключалась в том, что снарядов хронически не хватало — особенно в трагический период «снарядного голода» 1915 года, когда орудия молчали из-за нехватки боеприпасов, а пехота шла вперёд практически без огневой поддержки.

Вот тогда-то и наступал тот самый момент, когда штык и граната оставались чуть ли не единственным средством. Не от хорошей жизни, а от безысходности и нехватки всего остального.

Граната — оружие окопной войны.

Если штык был наследием прошлого, то ручная граната оказалась настоящим символом новой, позиционной войны. Когда фронт замер, врылся в землю и ощетинился проволокой, именно граната стала главным инструментом ближнего боя.

Принцип был прост и страшен: добраться до вражеского окопа и забросать его гранатами. В тесноте траншеи, где нельзя было толком прицелиться из винтовки, граната становилась идеальным оружием. Она поражала противника за поворотом окопа, в блиндаже, за бруствером — там, куда не доставала пуля.

Русская армия использовала ручные гранаты разных образцов, и спрос на них в ходе войны вырос колоссально. Появились специальные группы бойцов — гренадёров, или, как их называли, «бомбомётчиков», обученных метанию гранат и штурму вражеских позиций. По сути, это были прообразы будущих штурмовых групп. Они шли в передовых порядках, забрасывали гранатами огневые точки и проделывали проходы для основной массы пехоты.

Именно сочетание гранаты для подавления противника на дистанции броска и штыка для рукопашной в самом окопе и стало той самой формулой ближнего боя, которой русский солдат отвечал на господство пулемёта.

Брусиловский прорыв: когда тактику переосмыслили

Самым ярким примером того, что русское командование умело учиться, стал знаменитый Брусиловский прорыв 1916 года. Это была одна из самых успешных наступательных операций всей войны, и её успех строился вовсе не на бездумных атаках в лоб.

Генерал Алексей Брусилов отказался от привычной схемы, при которой удар наносился на одном узком участке — там, где противник легко угадывал направление и сосредотачивал резервы. Вместо этого наступление велось сразу на нескольких направлениях, что лишало неприятеля возможности понять, где же главный удар.

Огромное внимание уделялось подготовке. Окопы сближения рыли вплотную к вражеским позициям, чтобы сократить смертельно опасное расстояние, которое пехоте предстояло пройти под огнём. Артиллерию пристреливали заранее, по конкретным целям. И когда начиналась атака, солдаты преодолевали ничейную землю быстрее, неся меньшие потери, а в окопах противника в ход шли всё те же гранаты и штыки.

Брусиловский прорыв доказал: даже в условиях позиционного тупика и при господстве пулемётов прорвать оборону возможно — если действовать с умом, а не просто бросать людей на проволоку.

Цена мужества

Говоря о штыке и гранате, нельзя обойти стороной главное — человеческую цену этой войны. Русский солдат той эпохи проявлял поразительную стойкость. Идти в атаку по открытому полю, зная, что впереди пулемёты, требовало мужества, которое трудно представить сегодня.

И всё же не стоит превращать это в красивую легенду о бесстрашных героях, которым всё было нипочём. Это была тяжёлая, грязная, кровавая работа. Солдаты гибли, мёрзли в окопах, страдали от нехватки снабжения, от перебоев с патронами и снарядами. Их героизм был не парадным, а выстраданным.

При этом важно понимать: проблема была не в храбрости солдат и даже не всегда в бездарности командиров. Проблема была системной — в технической и промышленной отсталости, в неспособности тыла обеспечить фронт всем необходимым. Когда не хватает снарядов и пулемётов, остаётся надеяться на штык и гранату. И на самого человека.

Уроки, которые извлекли из крови

Главный итог этой войны для военного дела оказался горьким, но важным. Стало окончательно ясно, что эпоха массовых лобовых атак ушла в прошлое. Будущее принадлежало другой тактике — действиям небольших, хорошо вооружённых и обученных групп.

Именно из опыта окопной войны, из практики тех самых гренадёров с гранатами родилась идея штурмовых отрядов, которые активно развивались в армиях разных стран к концу войны. Это были подразделения, действовавшие гибко, просачивавшиеся в оборону противника, подавлявшие огневые точки гранатами и захватывавшие позиции в ближнем бою. Фактически это и был прообраз тактики, которая определит характер войн будущего.

Так что русский солдат, воевавший «штыком и гранатой», стоял у истоков нового понимания боя. Пусть это понимание было оплачено страшной ценой.