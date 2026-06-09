Почему Красная Армия была обязана дойти до Берлина

В 1944 году Красная армия полностью изгнала немецких захватчиков с территории Советского Союза. Казалось бы, война для страны закончилась — можно было остановиться, залечить раны, восстанавливать разрушенное хозяйство. Но советское командование приняло иное решение: более семи миллионов солдат продолжили путь на запад. Свыше миллиона из них сложили головы за свободу Европы. Сегодня этот шаг нередко ставят под сомнение: зачем было воевать за чужие народы? А что, если бы армия, изгнав врага, осталась в своих границах?

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Ответ на этот вопрос содержится в документах самой нацистской Германии. Планы Гитлера в отношении Европы не оставляли её народам ни малейшего шанса на выживание.

Европа как колония

В основе внешней политики Третьего рейха лежала идея полного господства над европейским континентом. Профессор В.И. Дашичев в своей работе «Европа в завоевательных планах германского фашизма» цитирует теорию Гаусгофера: кто владеет Восточной Европой от Эльбы до Волги, тот владеет центральным материком, а значит — всей Евразией и Африкой, а в конечном счёте и всем миром.

В 1939 году идеолог Карл Шмитт сформулировал доктрину господства «высшей расы», которая создаёт империю, противостоящую «чуждым силам» США и Англии. Риббентроп выдвинул лозунг «Европа для немцев» — по аналогии с американской доктриной Монро «Америка для американцев». Советский Союз рассматривался как главный враг, от которого следовало отторгнуть огромные территории для «великого пространства» германской нации.

И эти планы начали реализовываться сразу после оккупации Европы.

Что ждало европейские народы в случае победы Гитлера

Если бы Красная армия остановилась на своих границах, гитлеровская машина уничтожения продолжила бы работу. И масштабы этого уничтожения были определены заранее.

Франция и Англия должны были превратиться в третьеразрядные государства с полной зависимостью от Германии. Францию планировалось расчленить, а Бретань и Бургундию — заселить южными тирольцами. Англию предполагалось поставить на колени, а её колонии — захватить. Для британцев вводилось немецкое уголовное право, концлагеря и расстрелы. Это не риторика — это документально зафиксированные планы.

Население Центральной и Восточной Европы ожидала участь рабов с последующим постепенным истреблением и переселением. Жителей Норвегии, Голландии, Швеции и Дании нацисты намеревались ассимилировать, лишив их собственной культуры и национальной идентичности.

Гитлер считал себя вправе уничтожать «низшие расы» без малейшего сожаления. По его расчётам, славян следовало истреблять через организованный голод, снижение рождаемости, ликвидацию медицинского обслуживания и уничтожение интеллигенции. 50 процентов чехов предполагалось переселить в Сибирь (в случае победы Германии), остальных — онемечить. Польше было уготовано исчезновение как государству — её территории вошли бы в состав Рейха, а поляков ждала участь дешёвых рабов, обреченных на смерть.

Грабеж, рабство и концлагеря

В 1944 году, когда исход войны уже был предрешён, нацисты продолжали грабить и уничтожать европейские народы. Как отмечает А.И. Уткин в книге «Вторая мировая война», Гитлер в мае 1944 года поручил своему министру сельского хозяйства как можно эффективнее эксплуатировать плодородные земли всё ещё оккупированной Украины.

Из Нидерландов вывозили главное богатство страны — тонкий слой плодородной почвы. Из Франции угоняли квалифицированных рабочих. Из Восточной Европы отправлялись человеческие ресурсы — дешёвая рабочая сила для германской промышленности. Всего в 1944 году в нацистском государстве рабским трудом занимались 4 миллиона человек, угнанных из Восточной Европы.

Одновременно нацисты лихорадочно заселяли захваченные территории немцами. Миллион немцев был расселён в западной части Польши, а 700 тысяч поляков были выгнаны из собственных домов.

Цифры, которые нельзя забыть

На территории Польши, Австрии, Чехословакии, Бельгии и самой Германии было создано более полутора тысяч лагерей смерти. Мир впервые узнал о происходящем там после освобождения польского Люблина, где располагался концлагерь Майданек. В одном только Освенциме уничтожили более миллиона человек. Всего за 12 лет нацисты согнали в лагеря 18 миллионов человек из 30 стран Европы — 11 миллионов были физически истреблены.

Нацизм проводил политику геноцида против евреев и «неполноценных» рас, к которым причисляли славян, цыган и другие народы. В Польше к 1942 году были созданы 54 гетто. Варшавское гетто, самое крупное, насчитывало до 500 тысяч евреев — треть населения города. После подавления восстания в гетто евреи были убиты или сожжены, а оставшиеся отправлены в лагерь смерти Треблинка.

Единственный выбор

В конце марта 1944 года Красная армия вышла на границы СССР. Бойцы 2-го Украинского фронта вступили на территорию Румынии. Всего советские солдаты освободили от нацизма 11 европейских стран с населением 113 миллионов человек.

Если бы Красная армия, изгнав захватчиков из Советского Союза, остановилась на своих границах, не стало бы того, кто остановил бы Гитлера. Собрав силы и заручившись поддержкой союзников, нацистская Германия продолжила бы свои преступления — порабощая и уничтожая целые народы. Планы были составлены, ресурсы для их осуществления — под контролем. Остановить этот механизм могла только военная сила. И этой силой стала Красная армия.

Споры о цене этого освобождения будут продолжаться. Но вопрос о том, нужно ли было его совершать, имеет однозначный ответ. Европа, оставленная нацистам, не стала бы свободной. Она стала бы германской колонией, а её народы — рабами или трупами. Это та цена, которую мир заплатил бы, если бы советские солдаты остановились у своих границ. Они не остановились. И об этом тоже нельзя забывать.