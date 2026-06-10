Кто остался за кадром публичной жизни первого президента России

В истории любой публичной личности всегда есть тень — судьбы тех, кто остался за кадром. Для первого президента России таким человеком, стоящим у истоков его жизненного пути, был его отец. Николай Ельцин — фигура, которую трудно назвать рядовой. За плечами этого человека с биографией, сотканной из противоречий, были и ГУЛАГ, и искреннее желание облегчить тяжкий труд рабочих, и слава талантливого изобретателя, чьи мечты, казалось, упирались в потолок советской действительности.

«Враг народа» на стройке социализма

Николай Игнатьевич родился в 1906 году на Урале в зажиточной крестьянской семье. После революции отца раскулачили, и будущее молодого человека круто изменилось. В начале 1930-х он с братом отправился на строительство Казанского авиационного завода, где столкнулся с тяжелыми условиями труда и принудительными поборами. Открытое недовольство этим положением дел привело в 1934 году к аресту по печально известной 58-й статье («контрреволюционная деятельность») и трем годам ГУЛАГа на строительстве канала Волга-Москва.

Инженерная жилка «голубой мечты»

Парадоксально, но именно в горниле лагерей раскрылся главный талант Ельцина-старшего — талант инженера и изобретателя. По словам его сына Бориса, «Отец все время что-то изобретал. Например, мечтал изобрести автомат для кирпичной кладки, рисовал его, чертил, это была его какая-то голубая мечта». Этот проект не был чудачеством — он искренне пытался механизировать адский ручной труд на стройках, где проходила его жизнь.

Увлеченность техникой принесла практические плоды: его признали ценным специалистом, что помогло получить бронь во время Великой Отечественной войны.

Своими руками созданный дом и спасение семьи

Руки Николая Ельцина были, по сути, кормильцем всей семьи. Его главным триумфом стало возведение в 1944 году в Березниках собственного добротного дома, вокруг которого разбили огород. В голодные годы эта картошка и зелень спасали его жену Клавдию Васильевну и детей. Работа прорабом на крупных стройках и умение мастерить превращали его в опору для домочадцев. При этом, по воспоминаниям, Николай Игнатьевич был человеком непростым, мог резко высказать свое мнение начальству, что не раз оставляло его на грани увольнения.

Наследие, сплетенное из противоречий

Николай Игнатьевич ушел из жизни в 1977 году, задолго до того, как его сын стал президентом. Его жизненный путь — это контраст между клеймом «врага народа» и созидательным трудом на благо страны, между мечтами о машине для кладки кирпичей и суровой реальностью бараков ГУЛАГа. И если черты характера Николая Игнатьевича — пробивная сила, стремление к риску и изобретательская жилка — впрямую проявились в политическом стиле его сына, то главный урок от отца Борис Ельцин усвоил крепко: никакие самые страшные испытания не отменяют права человека на созидание.