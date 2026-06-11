11 июня: почему в народе считалось, что этот день «всех понедельников стоит»

В православии вспоминают преподобную деву Феодосию Константинопольскую, принявшую мученическую смерть в VIII веке, защищая икону Спасителя. Семь дней ей наносили по 100 ударов плетью, и на восьмой день она погибла. В народном календаре день прозвали Феодосией Колосятницей, или Колосяницей. Связано это с тем, что с этого дня начинала колоситься рожь, а в полях появлялись первые боровики, которых называли колосовиками. По тому, как цвела рожь, гадали об изменении цены на хлеб. Так, если рожь цвела снизу, ждали низкую цену, с середины - среднюю, а если сверху - высокую. Юноши и девушки ходили в поле водить хороводы, чтобы рожь лучше росла, быстрее созревала.

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В этот день было запрещено слишком громко шуметь, бегать, прыгать, так как земля могла не дать богатый урожай. Про этот день даже придумали поговорку: "День Федосьи один всех понедельников стоит".

Старались много не работать, не выходить из дома до рассвета или после заката.

Запрещено было в этот день свататься и выходить замуж, считалось, что брак будет неудачным. Не отправлялись в поездки, так как они сулили пустые хлопоты. Не принимали гостей в этот день дома, чтобы они не забрали семейное счастье. Запрещено было грустить, так как грусть могла надолго остаться в доме.

В этот день ходили на рыбалку и собирали грибы, чтобы весь год был сытным. Обязательно хозяйки пекли хлеб или блины, считалось, что они принесут благополучие в дом. Этими же хлебами кормили и скотину, чтобы та была здорова.

Если рожь заколосилась - год будет грибной. Утром туман есть, а росы нет - жди неурожай хлеба. Много пауков утром - днем ливня не будет. Утром пошел дождь - еще долго идти будет. Гром услышали - частые дожди жди. Жаркий день стоит - предвещает богатый урожай.