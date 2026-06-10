Почему Гражданская война в России оказалась страшнее Первой и Второй мировых

Период с лета 1914 по лето 1945 года стал для России самым разрушительным за всю её историю. Сначала империя ввязалась в губительную Первую мировую. Затем противоречия «красных» и «белых» переросли в Гражданскую, которая расколола народ на десятилетия. А когда страна начала оправляться от шоков начала века, грянула новая катастрофа — Великая Отечественная, поставившая выживание СССР на грань.

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Жертвы были катастрофическими. Войны унесли миллионы жизней, сломали десятки миллионов судеб и нанесли ущерб на миллиарды рублей. Однако о каждой из этих войн вспоминают по-разному. Потери в Гражданской, как правило, задвигают на последний план. Почему это несправедливо? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на три главных показателя: экономику, население и территорию.

Экономика

Накануне Первой мировой экономика России входила в пятёрку лучших в мире по объёмам промышленного производства и занимала первое-второе место по темпам роста национального дохода. По показателям на душу населения страна, конечно, уступала развитым государствам, но её потенциал был огромен.

Первая мировая (июль 1914 – декабрь 1917)

Вопреки стереотипам, первые годы войны Россия справлялась неплохо. Конфликт дал толчок промышленности: началось строительство новых автомобильных заводов, действующие предприятия расширялись под военные заказы. Исследователи из Российской экономической школы пришли к выводу: в 1914–1916 годах империя успешно мобилизовала экономику. Спад начался только в 1916 году и не превышал 10 процентов. За 1916–1917 годы российский ВВП упал на 18 процентов. Это не было катастрофой, но образовавшиеся диспропорции привели к перебоям с продовольствием в крупных городах — что отчасти и спровоцировало Февральскую революцию.

Гражданская война (октябрь 1917 – октябрь 1922)

А вот здесь случился настоящий обвал. В 1918–1919 годах ВВП сократился ещё на 48 процентов. К 1921 году он составлял всего 38 процентов от уровня 1913 года. Сельское хозяйство упало почти вдвое. Промышленность и вовсе рухнула: производство сократилось в семь раз по сравнению с 1913-м. Показателен пример с обычными лампочками: в 1916 году в Москве выпускали 4,5 миллиона штук, а в 1920-м — всего четверть миллиона, в 18 раз меньше. Сумма ущерба от Гражданской войны, по некоторым подсчётам, равнялась 50 миллиардам золотых рублей.

Вторая мировая (июнь 1941 – сентябрь 1945)

К 1941 году СССР оправился от потрясений и провёл успешную индустриализацию. Война вновь разрушила экономику, но советская система сумела мобилизоваться. С июля по декабрь 1941 года удалось эвакуировать на восток 2 593 предприятия, и хотя объём валовой продукции промышленности упал в 1,9 раза, к середине 1942 года падение удалось приостановить. К концу войны экономика во многом приблизилась к довоенному уровню: промышленная продукция составила 91 процент от 1940 года, машиностроение — 129 процентов. Самый сильный удар пришёлся на сельское хозяйство (60 процентов от довоенного уровня). Материальные потери СССР оцениваются в 30 процентов национального богатства.

Гражданская война оказалась самой разрушительной для экономики России. ВВП упал до 38 процентов от уровня 1913 года — глубже, чем в Великую Отечественную, где падение удалось остановить на 90-процентной отметке.

Люди

На рубеже XIX–XX веков Россия переживала демографический бум. С 82 миллионов в 1880 году население выросло до 122 миллионов к 1894-му. К 1914 году, по оценкам Центрального статистического комитета МВД, в стране проживало около 175 миллионов человек. После всех потрясений к такому же уровню вернулись лишь во второй половине XX века.

Первая мировая

Потери впечатляют, но не катастрофичны. По разным оценкам, погибло от 511 тысяч до 1,3 миллиона военнослужащих. Основные бои шли за пределами империи, поэтому гражданское население пострадало меньше. Территории оставались под контролем, массового исхода не было.

Гражданская война

Вот где случилась настоящая демографическая бойня. От голода, болезней, террора и в боях погибло от 8 до 13 миллионов человек. Безвозвратные боевые потери Красной армии составили около 981 тысячи, белых — 225 тысяч. Основной удар пришёлся по гражданскому населению. К 1923 году оно сократилось на 13 миллионов человек, а с учётом резкого спада рождаемости страна потеряла 23 миллиона жизней по сравнению с 1917 годом.

Самое страшное — исход элиты. За границу бежало около двух миллионов человек, и это была не просто численность, а утрата почти всей политической, финансово-промышленной и научно-художественной элиты дореволюционной России.

Великая Отечественная

Официальные данные менялись, но в 2015 году Минобороны РФ назвало цифры: безвозвратные военные потери — около 12 миллионов человек, общие потери СССР — 26,6 миллиона. Из них 20 миллионов мужчин и 6,5 миллиона женщин. К этому добавился резкий спад рождаемости. Фактическая численность населения на начало 1946 года составила 170,5 миллиона человек, тогда как гипотетическая (без войны) — почти 210 миллионов. Дети войны сами стали родителями позже и в меньшем количестве, запустив демографические колебания, которые ощущаются до сих пор.

Гражданская война унесла, по разным оценкам, от 8 до 13 миллионов жизней — сопоставимо с потерями в Великой Отечественной (26,6 миллиона), если учесть, что вторая длилась в три раза дольше, а масштаб страны был иным. Но главное различие — характер потерь: в Гражданской убивали не врага, а своего. Исход элиты, раскол общества, террор — это не только цифры, это утрата генетического и культурного кода нации.

Территория

По Брестскому миру (март 1918 года) Россия потеряла Прибалтику, часть Белоруссии, признала независимость Украины и Финляндии. Но к тому моменту реального контроля над этими территориями уже не было: революции 1917 года разбудили сепаратизм.

К ноябрю 1918 года советская историография описывала ситуацию как «республику в огненном кольце фронтов». Под контролем Москвы оставались только центральные губернии. Однако большевики смогли восстановить контроль над большей частью бывшей империи — ценою невероятных усилий и крови.

СССР не только вернул утраченное, но и приумножил. Накануне войны были присоединены Прибалтика, Бессарабия, Северная Буковина. По итогам — возвращён Южный Сахалин и переданы Курильские острова.

Забытая трагедия

Три войны, три удара, каждый из которых мог уничтожить Россию. Первая мировая сломала империю. Гражданская — расколола народ и уничтожила элиту. Великая Отечественная — истерзала страну, но не сломила.

Почему же о Гражданской войне вспоминают реже? Потому что в ней нет ясного врага. Нет внешнего агрессора, которого можно ненавидеть. Есть только свои, убивающие своих. И эту боль до сих пор не научились переваривать ни историки, ни общество. Слишком много стыда, слишком много неразобранных архивов, слишком много живых наследников, которые не хотят знать правду.

Но историю не выбирают. Её можно только знать — или не знать. И каждое поколение делает этот выбор заново.