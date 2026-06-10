$71.7983.08

Правила имянаречения: какие имена русские не дают своим детям

Русская семерка

Выбор имени для новорожденного — дело ответственное. Одни родители подходят к нему с точки зрения моды и красоты звучания, другие — по святцам, третьи — ориентируясь на приметы и суеверия, накопленные народной мудростью. Суеверные родители всерьез опасаются, что неправильно выбранное имя может навлечь на ребенка несчастье, болезни или раннюю смерть. Каких же правил они стараются придерживаться?

Перечислены имена, которые русские не дают своим детям
© globallookpress

В честь умершего

Одно из самых стойких суеверий гласит: нельзя называть ребенка в честь рано умершего родственника. Считается, что нерастраченная жизненная энергия внезапно почившего сородича через общее имя будет влиять на судьбу новорожденного. Каким будет это влияние — неизвестно. Чтобы не играть с огнем, суеверные родители сразу отметают такой вариант.

К этой же категории относятся имена детей, умерших в младенчестве. Болезни и несчастный случай, унесшие жизнь старшего ребенка, могут повториться с новым членом семьи. Лучше не пытаться «воскрешать» образ потерянного малыша, а отпустить его с миром.

Желая обезопасить свое чадо, родители предпочитают не нарекать его именем только что умершего родственника из своего поколения. Считается, что имя недавно ушедших дяди или тети способно навлечь на малыша беду, в результате которой он не проживет долгой жизни.

Однако есть важное исключение — имена родственников, погибших на войне. Народная молва утверждает, что в этом случае недожитые годы убитого предка Бог прибавляет к земному сроку новорожденного. Именно поэтому после Великой Отечественной войны наблюдался всплеск популярности имен, распространенных в 1920-х годах.

«Назад называть нельзя»

Здесь тоже есть свои тонкости. Первую девочку в семье не рекомендуется называть именем матери отца, а первого мальчика — именем отца матери. В остальных случаях имена старшего поколения можно использовать без опаски.

Но есть дополнительное табу: имя не должно совпадать с именем святого, чей день ангела отмечается накануне дня рождения младенца. Считается, что «назад называть нельзя», иначе ребенок будет плохо расти или вовсе не заговорит.

В честь родителей

Определенных правил придерживаются и при наречении детей именами родителей. Делать это не возбраняется, но только не для первых мальчика и девочки. Суеверие гласит, что это может стать причиной ранней смерти либо малыша, либо взрослого, в честь которого он назван.

Особо впечатлительные родители, чтобы ненароком не сломать судьбу отпрысков, не используют при имянаречении своих имен вовсе. Бытует мнение, что одноименные папа с сыном будут всю жизнь соперниками, а дочь непременно повторит удел матери, которая всю жизнь будет мешать ей «выйти из тени».

Несчастливые имена и дурная репутация

Верящие в мистику родители стараются не давать детям имен родственников с несчастливой долей. Болезни, неудачи на личном фронте, материальная несостоятельность, карьерный крах — всё это, по их мнению, может передаться через имя.

Более того, на интуитивном уровне они обходят стороной имена, носителями которых были люди с отрицательными моральными качествами, запомнившиеся плохими делами, поступками и чертами характера. Репутация имени в народной памяти — тоже важный фактор.

В целом все эти суеверия сводятся к одному: имя — не просто набор звуков, а мистический код, связывающий человека с его предками и с его судьбой. Поэтому и относятся к его выбору с таким трепетом, передавая правила из уст в уста уже много поколений. И, наверное, в этом есть своя мудрость: каким бы ни было имя, главное — любовь и забота, с которой родители его выбирают. Ведь именно они, а не приметы, определяют счастливую судьбу ребенка. По крайней мере, хочется в это верить.