Перечислены имена, которые русские не дают своим детям

Выбор имени для новорожденного — дело ответственное. Одни родители подходят к нему с точки зрения моды и красоты звучания, другие — по святцам, третьи — ориентируясь на приметы и суеверия, накопленные народной мудростью. Суеверные родители всерьез опасаются, что неправильно выбранное имя может навлечь на ребенка несчастье, болезни или раннюю смерть. Каких же правил они стараются придерживаться?

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В честь умершего

Одно из самых стойких суеверий гласит: нельзя называть ребенка в честь рано умершего родственника. Считается, что нерастраченная жизненная энергия внезапно почившего сородича через общее имя будет влиять на судьбу новорожденного. Каким будет это влияние — неизвестно. Чтобы не играть с огнем, суеверные родители сразу отметают такой вариант.

К этой же категории относятся имена детей, умерших в младенчестве. Болезни и несчастный случай, унесшие жизнь старшего ребенка, могут повториться с новым членом семьи. Лучше не пытаться «воскрешать» образ потерянного малыша, а отпустить его с миром.

Желая обезопасить свое чадо, родители предпочитают не нарекать его именем только что умершего родственника из своего поколения. Считается, что имя недавно ушедших дяди или тети способно навлечь на малыша беду, в результате которой он не проживет долгой жизни.

Однако есть важное исключение — имена родственников, погибших на войне. Народная молва утверждает, что в этом случае недожитые годы убитого предка Бог прибавляет к земному сроку новорожденного. Именно поэтому после Великой Отечественной войны наблюдался всплеск популярности имен, распространенных в 1920-х годах.

«Назад называть нельзя»

Здесь тоже есть свои тонкости. Первую девочку в семье не рекомендуется называть именем матери отца, а первого мальчика — именем отца матери. В остальных случаях имена старшего поколения можно использовать без опаски.

Но есть дополнительное табу: имя не должно совпадать с именем святого, чей день ангела отмечается накануне дня рождения младенца. Считается, что «назад называть нельзя», иначе ребенок будет плохо расти или вовсе не заговорит.

В честь родителей

Определенных правил придерживаются и при наречении детей именами родителей. Делать это не возбраняется, но только не для первых мальчика и девочки. Суеверие гласит, что это может стать причиной ранней смерти либо малыша, либо взрослого, в честь которого он назван.

Особо впечатлительные родители, чтобы ненароком не сломать судьбу отпрысков, не используют при имянаречении своих имен вовсе. Бытует мнение, что одноименные папа с сыном будут всю жизнь соперниками, а дочь непременно повторит удел матери, которая всю жизнь будет мешать ей «выйти из тени».

Несчастливые имена и дурная репутация

Верящие в мистику родители стараются не давать детям имен родственников с несчастливой долей. Болезни, неудачи на личном фронте, материальная несостоятельность, карьерный крах — всё это, по их мнению, может передаться через имя.

Более того, на интуитивном уровне они обходят стороной имена, носителями которых были люди с отрицательными моральными качествами, запомнившиеся плохими делами, поступками и чертами характера. Репутация имени в народной памяти — тоже важный фактор.

В целом все эти суеверия сводятся к одному: имя — не просто набор звуков, а мистический код, связывающий человека с его предками и с его судьбой. Поэтому и относятся к его выбору с таким трепетом, передавая правила из уст в уста уже много поколений. И, наверное, в этом есть своя мудрость: каким бы ни было имя, главное — любовь и забота, с которой родители его выбирают. Ведь именно они, а не приметы, определяют счастливую судьбу ребенка. По крайней мере, хочется в это верить.