Плен и смерть сына Сталина: что на самом деле случилось с Яковом Джугашвили

Трагическая судьба старшего сына Сталина, старшего лейтенанта Якова Джугашвили, до сих пор окутана тайнами, которые множатся с каждым новым архивным листом. На протяжении долгих десятилетий историки и публицисты спорят не только о том, как именно погиб Яков, но и был ли он вообще в плену. История его исчезновения стала одним из самых мрачных эпизодов Великой Отечественной.

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«Нелюбимый» сын вождя

Сам Сталин, потеряв свою первую жену Екатерину Сванидзе, почти не участвовал в воспитании маленького Яши. Мальчика отправили в Грузию к родственникам, и в Москву он попал уже только после повторной женитьбы отца на Надежде Аллилуевой. Сам Сталин настоял, чтобы Яков получил не инженерное, а военное образование: Артакадемия, фронт, командование артиллерийской батареей. Многие называют Яшу «забитым сыном», но факты говорят об обратном: Сталин дал сыну квартиру и хорошую машину и лично консультировал его конспекты. Тем не менее их отношения были сложными. Известен случай, когда молодой Яков, отчаявшись добиться внимания отца, даже пытался застрелиться — к счастью, неудачно.

Пленение: Трагедия под Витебском

В конце июня 1941 года батарея Якова Джугашвили попала в жестокое окружение. Согласно рассекреченным документам, официальная версия гласит: 16 июля 1941 года старший лейтенант был захвачен в плен в районе Лясново. До последнего момента он пытался выйти к своим. Солдаты, пробиравшиеся с ним сквозь немецкие тылы, показывали, что Яков переоделся в гражданскую одежду и закопал документы, но был выдан немцам своим же сослуживцем.

Немцы сразу поняли, кто перед ними. В Берлине с ним долго работали опытные разведчики, пытаясь склонить к сотрудничеству и разложить армию противника пропагандой. Появились листовки с его портретом и подписью, гласившей, что «сын вождя сдался в плен и прекрасно себя чувствует». Однако Яков вел себя на допросах мужественно, отказался от сотрудничества и даже не дал ни одной аудиозаписи с призывами к сдаче. На предложение сотрудничать он ответил:

«Находясь в ваших руках, я не обнаружил ни одной причины смотреть на вас снизу вверх».

Гибель в Заксенхаузене

Два года Якова водили по лагерям: Хаммельсбург, Любек, и наконец — особый бункер «А» в концлагере Заксенхаузен. Условия для «VIP-пленника» были адскими, но он держался гордо, ни разу не встав перед немецкими офицерами, за что часто сидел в карцере.

По данным историков, 14 апреля 1943 года во время прогулки Яков отказался выполнить приказ войти в барак. Он разорвал ворот гимнастерки и, с криком: «Унтер-офицер, пристрели меня!», бросился на колючую проволоку под высоким напряжением. Часовой Конрад Хафрих открыл огонь. Пуля попала в голову, но, по данным вскрытия, Яков погиб раньше от удара током.

«Солдата на фельдмаршала не меняю»

По легенде, после пленения сына немцы через Красный Крест пытались предложить Сталину обмен. Якова предлагали поменять на фельдмаршала Паулюса, взятого в плен под Сталинградом. Именно тогда Сталин якобы и произнес свою ставшую крылатой фразу:

«Солдата на фельдмаршала не меняю».

История об обмене Паулюса на Якова до сих пор вызывает споры: прямых документальных подтверждений этому эпизоду нет, и некоторые исследователи считают его вымыслом. По воспоминаниям маршала Жукова, Сталин задумчиво говорил о сыне: «Расстреляют его фашисты», добавляя, что Яков предпочтет любую смерть измене Родины. Сам вождь узнал о смерти сына позже, но никогда не показывал горя публично, что породило множество мифов о его «каменном сердце».

Есть и альтернативные версии. Племянник Сталина и некоторые историки утверждают, что все фотографии и допросы Якова были фальшивкой немецкой разведки (знаменитый «фотошоп» того времени), а сам Яков пал в бою в 41-м.

Но как бы там ни было, старший лейтенант Яков Джугашвили своим поведением в плену опроверг все домыслы врага, за что в 1977 году был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.