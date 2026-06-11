Приметы и поверья на 11 июня: что нельзя делать в день Феодосии Колосятницы

По народному календарю 11 июня — день Феодосии Колосятницы. На Руси его считали одним из самых несчастливых в году и старались всячески обезопасить себя от бед и неприятностей. Православные верующие вспоминают преподобную мученицу Феодосию Константинопольскую, которая жила в VIII веке в Византии и пострадала за веру.

Что можно делать в день Феодосии Колосятницы

В этот день наши предки шли в поле и смотрели, как взошла рожь. Если колоски уже появились, молодые девушки и парни проводили обряд «величания ржи. Они пели песни, водили хороводы и катались по полю, приговаривая: «Расти трава к лесу, а рожь к овину. По колоскам гадали, какой будет цена хлеба в этом году. Если рожь цвела снизу, то и хлеб не будет дорогим, а вот если сверху — нужно готовиться к высоким ценам. На Феодосию Колосятницу пекли хлеб и угощали им родных и даже незнакомых людей.

Что нельзя делать в день Феодосии Колосятницы

Этот день связан с большим количеством запретов. Так, на Феодосию Колосятницу нельзя далеко уезжать от дома. По поверьям, долгие поездки могут представлять серьезную опасность, в том числе встречу с грабителями или мошенниками. По этой же причине в дороге лучше ни с кем не сближаться. Чтобы не лишиться финансового достатка, в этот день нельзя никому одалживать деньги. Запрещается также занимать деньги. Не стоит в день Феодосии Колосятницы начинать новые дела — успешной реализации планов помешают непредвиденные обстоятельства. Также нельзя никому рассказывать о своих намерениях — недобрые люди могут сглазить. Влюбленным юношам запрещается признаваться в своих чувствах. Для сватовства этот день тоже не подходит: считается, что свадьба не состоится, а отношения между возлюбленными плохо закончатся. В день Феодосии Колосятницы, чтобы не навлечь на себя крупные неприятности, нельзя отлучаться надолго из дома, заниматься тяжелой работой и совершать сделки на большие суммы.

Приметы в день Феодосии Колосятницы

По народным приметам, если рябина пышно цветет, лен хорошо уродится. Красная заря утром предвещает большое количество пожаров. Много майских жуков — погода будет жаркой. Если поутру пасмурно и нет солнца, лето будет холодным и дождливым. Если ведь день льет дождь, будет богатый урожай хлеба.