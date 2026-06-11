Что важного историки до сих пор не выяснили про древнюю Русь

Пожалуй, главная особенность истории Древней Руси в том, что её первые века мы, историки, подобны мальчику из поговорки, который тычет пальцем в размытый горизонт и говорит: «Что-то там есть». Ясности нет до сих пор. И это при том, что наша древнейшая история — это лакмусовая бумажка для идентичности. Поэтому вот пять вопросов, на которые у нас до сих пор нет внятных ответов.

Какой язык считать прародиной славян?

Тут все сложно. Мы точно знаем, что в середине II тыс. до н.э. от группы «индоевропейцев» отделились балто-славяне, а славянский язык начал формироваться примерно с V в. до н.э. Но где именно это случилось — гадают до сих пор.

В летописи Нестора указана Дунайская теория. Долго считалось, что славяне — пришельцы из азиатских степей, хотя наука это опровергает сегодня. Есть висло-одерская концепция и балтийская версия Ломоносова. Кажется, что вариантов много, но истина ускользает, потому что у лингвистов нет единого мнения, а археология часто просто безмолвствует. Единственное, в чем сходится большинство — славяне, скорее всего, коренные жители той же Восточно-Европейской равнины.

Призвание варягов: кто звал и кто пришёл?

Варяжский вопрос — это как бельмо на глазу у нашей историографии, который уже три века провоцирует смертельные схватки между учёными. В спорах между норманистами и антинорманистами сломано столько копий, что хватило бы на небольшое сражение.

Все началось с тех самых немцев (Байера, Миллера и Шлёцера) при Петербургской Академии наук. Суть их построений была проста: варяги — это скандинавы, и именно они сыграли решающую роль в создании государственности у восточных славян.

Ломоносов, человек патриотичный и вспыльчивый, атаковал это мнение с пеной у рта. Спор длится веками и не теряет остроты. Спорят даже о том, кем звали этих варягов. Норманнисты настаивают: пришли Рюрик и его братья из Скандинавии. Антинорманисты не сдаются: варяги — это не скандинавы, а славяне с балтийского побережья, либо отдельное племя. Пока ни одна из сторон не перетянула канат на свою сторону, а само существование легендарного князя до сих пор вызывает сомнения.

Ипатьевская летопись: Что утеряно навсегда?

Ипатьевский список — это один из старейших и важнейших наших источников по истории Киевской Руси. Вот только беда в том, что мы до сих пор не знаем, что именно было в той самой летописи, с которой его переписывали в XV веке.

Мы имеем текст с пробелами, с перепутанными листами, объясняемыми «неисправностью оригинала». Исследователи также не пришли к единому мнению о том, где именно он был написан. «Оригинал древнейшего Ипатьевского списка», говорит нам наука, «был написан столбцами, а не в строку» — вот и всё, что мы знаем. Это выглядит так, будто у нас есть старая фотография, с которой кто-то грубо замазал лица людей, пытаясь их стереть.

«Белые пятна»: Что мы потеряли?

Профессор МГУ Сергей Алексеев однажды сказал страшную фразу: «Для нас этот регион с точки зрения письменных источников является белым пятном на карте Древнего мира».

Летописи повествуют о X-XII веках, когда всё уже было. А вот о том, что случилось до IX века, мы знаем по крупицам. Кто-то ссылается на Геродота, описывавшего фантастическую Скифию, но подтверждений этому — ноль.

По сути, мы вынуждены гадать по фрагментам материальной культуры. «Археология безгласна», сокрушается Алексеев. Мы можем лишь предполагать, какие культуры были славянскими, а какие — нет. Ученые делают скидку, что «это именно предания», но это все, что у нас есть. Мы не знаем политического устройства племен до VIII века, лишь реконструируем его, полагаясь на те же летописные тексты и археологию.

«Велесова книга»: Великая фальшивка?

Ах, «Велесова книга» — священный грааль для тех, кто ищет тайные знания о Руси IX века до нашей эры. Согласно легенде, белогвардейский полковник Фёдор Изенбек нашел на разграбленной усадьбе деревянные дощечки с загадочными письменами. Эмигрант Юрий Миролюбов расшифровал их и сделал текст достоянием общественности.

Но проблема в том, что эти дощечки исчезли. Ученые, включая профессора Творогова и Алексеева, единогласны во мнении: это низкопробная подделка XX века. Лингвисты не находят в языке «книги» архаизмов, свойственных IX веку. Напротив, язык современный, а достоверно неизвестно, даже откуда взялись сами дощечки. Скорее всего, «Велесова книга» — это беллетристика, миф, созданный русским эмигрантом, который решил «вспомнить» историю предков так, как он себе её представлял.

Коротко

Вглядываясь в эти загадки, я начинаю понимать: Древняя Русь для нас — это карта, на которой каллиграфы Средневековья старательно вывели названия городов, но забыли обозначить береговую линию материка. Мы знаем, что Русь была, но как она выглядела до того, как попала в фокус летописца — вопрос, на который мы, вероятно, так и не ответим.