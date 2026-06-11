Почему в СССР выпускали приемники, которые ловили западное радио

На первый взгляд ситуация кажется странной: советские власти активно боролись с зарубежным радиовещанием, но при этом в стране продолжали выпускать приемники, способные ловить западные станции вроде «Голоса Америки». Однако за этим стояли не противоречия, а вполне практичные причины.

Главная из них — огромные расстояния внутри самого СССР. Для связи и вещания на Сибирь, Дальний Восток и северные регионы активно использовали короткие волны. На таких территориях они работали намного эффективнее других диапазонов. Полностью отказаться от коротковолновых приемников означало бы оставить часть страны без стабильного радиосигнала, отмечает канал «Записки айтишника».

Была и экономическая сторона вопроса. Советская радиопромышленность выпускала технику не только для внутреннего рынка. Например, предприятия в Прибалтике производили аппаратуру на экспорт — в социалистические страны и за их пределы. А коротковолновый диапазон тогда считался обычным стандартом. Делать отдельные модели только для внутреннего потребления было дорого и неудобно.

Попытки ограничить доступ все же предпринимались. В конце 1940-х обсуждался отказ от выпуска приемников с короткими волнами, но быстро стало понятно: технически и экономически это решение почти невыполнимо.

Тогда выбрали другой путь — не запрещать полностью, а ограничивать доступ. Более дорогие модели с расширенными возможностями продавались ограниченно, а массовые аппараты часто выпускались с урезанными диапазонами или без них вовсе. Но полностью решить проблему это не помогло.

К началу 1960-х в стране уже были миллионы приемников, которые позволяли принимать зарубежные станции. Со временем таких устройств становилось только больше.

На этом фоне неожиданно вырос интерес к радиолюбительству. Люди самостоятельно переделывали заводские модели, дорабатывали схемы, собирали антенны и искали места в квартире, где сигнал проходил лучше. Для многих это превращалось почти в отдельное хобби: поздно вечером крутить ручку настройки и ловить голос сквозь треск помех.

При этом глушили волнообразно. Например, в периоды международного «потепления» ограничения ослабляли, а затем снова усиливали. Такие колебания только подогревали интерес: если что-то стараются скрыть, значит, это хочется услышать еще сильнее.

Свою роль сыграла и советская пропаганда. Карикатуры, критические статьи и публичная борьба с зарубежным радио нередко давали обратный эффект — люди начинали интересоваться тем, что именно им предлагают не слушать.

Полностью закрыть доступ оказалось невозможно еще и по экономическим причинам. Радиопромышленность стала крупной отраслью, а перестройка производства потребовала бы серьезных затрат. К тому же даже при активном глушении сигнал во многих районах страны все равно удавалось принимать.

В итоге СССР оказался в ситуации компромисса: сохранить технические возможности радиосвязи и одновременно пытаться контролировать информационное пространство. И именно этот компромисс со временем стал одной из причин появления у советских граждан альтернативного источника информации.