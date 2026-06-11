Как «небесные шайтаны» бомбили Мекку

В истории XX века полно событий, которые с трудом укладываются в голове. Одно из них — бомбардировка русскими летчиками священного для мусульман города Мекка. Для начала 1920-х это была настоящая диковинка.

Наёмники пустыни

Всё началось с того, что Гражданская война в России выбросила за границу тысячи офицеров, которые не видели для себя иного будущего, кроме военной карьеры. Многие так и не смогли найти себя на чужбине — они становились таксистами в Каире или грузчиками в портах Александрии, тоскуя по былой славе.

В это же время на Аравийском полуострове разгоралась война. Британцы помогали королевству Хиджаз, где правили Хашимиты, но столкнулись с проблемой: местные лётчики не годились, а своих пилоты пустыни не привлекали.

Кто-то надоумил короля, что в Египте живут «русские шайтаны», которые умеют летать и воевать за деньги. Так началась одна из самых необычных страниц в истории русского исхода.

Авиация против верблюдов

Сначала русские лётчики бомбили позиции Неджда, где правил Ибн Сауд. Денег было много, а условия дикие: самолёты разваливались прямо в воздухе, но наши авиаторы творили чукотские чудеса. С каждым успешным налётом цена русского контрактника росла.

Но в октябре 1924 года Ибн Сауд захватил Мекку — столицу Хиджаза. Новый король Али ибн Хусейн пришёл в отчаяние и решил использовать последний козырь: русский лётчик Николай Широков получил приказ бомбить священный город.

Авиабомб не было — бросали с самолёта переделанные снаряды и пехотные гранаты. Но эффект оказался страшным: войско противника обратилось в бегство, а верблюды разбегались от одного звука мотора.

Широкова назначили командующим королевскими ВВС, назначили награду за его голову и прозвали «Небесным шайтаном» (так арабы называли всех русских лётчиков).

Конец истории

У этой удивительной истории финал трагичный. ВВС Хиджаза были слабы, и победить армию Ибн Сауда не могли. 18 января 1925 года самолёт DH.9 с Широковым на борту взорвался прямо в воздухе — то ли сломался, то ли самодельная бомба сработала преждевременно. Вместе с ним погиб корреспондент Умар Шакир.

Потеря единственного полноценного пилота поставила крест на надеждах Хашимитов вернуть власть. Вскоре король Али бежал в Ирак, а Ибн Сауд стал полновластным хозяином Аравии.

Так наёмники из России ненадолго, но очень ярко вписали своё имя в историю Ближнего Востока. В современной Саудовской Аравии об этом не вспоминают, но когда-то над Меккой гремели самолёты русских авиаторов.