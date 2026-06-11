Как корейский клан контрабандистов подарил России рок-легенду

Лидер группы «Кино» до сих пор остаётся одной из самых неординарных фигур в русском роке. И дело не только в таланте Виктора Цоя, но и в его происхождении. Предки музыканта были выходцами из Кореи, и жители этой страны до сих пор считают певца своим. В Корее даже существует фраза, которую часто можно услышать от местных жителей: «Наш Цой». При этом сам Виктор, родившийся и выросший в Ленинграде, никогда не был в Корее и не говорил по-корейски. Как получилось, что русский рокер стал национальным героем двух стран?

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Контрабандист из бона Цой

У корейцев ограниченное число фамилий. Одна из самых распространённых — Цой, что в переводе с корейского означает «вершина» или «высота». Фамилия объединяет 23 рода (бона). Предки легендарного исполнителя были уроженцами южнокорейского города Вонджу в провинции Канвондо. Именно там находится исторический родовой центр семьи Цой.

Прадед Виктора, Цой Ён Нам, появился на свет в 1893 году в Сонджине — небольшой рыбацкой деревне на берегу Японского моря. Историк Дмитрий Шин, много лет изучавший корни Цоя, утверждает, что прадед будущего музыканта занимался контрабандой. Возможно, именно тяга к риску и поиск лучшей доли заставили его в 14 лет покинуть родину и перебраться во Владивосток. На родину он уже не вернулся.

Учитель начальных классов и сотрудник НКВД

В России Цой Ён Нам встретил свою будущую жену — Анну Васильевну Югай, тоже кореянку по происхождению. Вскоре у них родились сын Максим (Цой Сын Дюн) и дочь Надежда. Максима в русской традиции называли Максимовичем, а иногда и Петровичем.

Будущий дед Виктора Цоя, Максим Максимович, оказался не менее яркой личностью, чем его знаменитый внук. Он окончил филологический факультет корейского педагогического вуза в Кзыл-Орде, три года проработал учителем начальных классов, а затем 15 лет отслужил в НКВД. Впрочем, в органах он трудился уже в Казахстане, куда семья попала не по своей воле.

Спустя несколько месяцев после свадьбы Максима и его супруги Ким Хе Ден (корейской певицы по образованию) молодожёнов, как и других корейцев, выслали с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Так семья Цой оказалась в Кзыл-Орде. Там родились и их дети, в том числе Роберт — будущий отец рок-музыканта.

Ленинградский инженер

Роберт Цой уехал из Казахстана в Ленинград, где получил высшее образование и устроился работать инженером. Вскоре он, как и его брат Юрий, женился на русской девушке. Валентина Васильевна преподавала физкультуру в школе. В 1962 году у них родился сын Виктор. В 1968 году будущий лидер «Кино» пошёл в ту самую школу, где работала его мать.

Корейские корни для самого Цоя были скорее данностью, чем частью его идентичности. Он вырос в Ленинграде, пел по-русски и стал голосом целого поколения советской молодёжи. Но факт остаётся фактом: потомок корейского контрабандиста, учителя начальных классов и сотрудника НКВД сумел стать культовой фигурой не только в России, но и в исторической родине своих предков. И сегодня, когда в Корее говорят «наш Цой», они имеют в виду не только свою фамилию.