Приметы и поверья на 12 июня: что нельзя делать в день Исаакия-змеевика

По народному календарю 12 июня — день Исаакия-змеевика. Другое название — Змеиный праздник. В старину люди верили, что в этот день змеи выползают из нор и устраивают свадьбы. Православные в этот день чтят память преподобного Исакия. Он родился в Константинополе и проповедовал христианство, а также предсказал императору Валенту поражение в войне с вестготами.

Что можно делать в день Исаакия-змеевика

В этот день люди проводили обряд со змеиной шкурой: ее подкладывали под дверь дома, чтобы в семье всегда царил мир и согласие. Люди верили, что змеиная шкура в этот день приобретает целебные свойства и может поднять на ноги больного человека. В этот день занимались домашними делами и работали в огороде. Также можно уделить время уборке, стирке, приготовлению еды. От старых или ненужных вещей лучше избавиться или раздать их неимущим.

Что нельзя делать в день Исаакия-змеевика

В этот день нельзя рукодельничать, шить, вязать. Считается, что эти занятия могут принести несчастья. Запрещается стричь и красить волосы и ногти, чтобы не лишиться красоты и привлекательности. Наши предки старались в этот день не покидать свой дом, чтобы не встретить ядовитых змей, которые в начале лета проявляют особую агрессивность. По этой же причине не ходили в лес. Если же выйти из дома или отправиться в лес крайне необходимо, нужно взять с собой чертополох, папоротник или ясеневую палку в качестве защиты от змей. Еще один запрет гласит: не поднимать ничего с земли и не заводить новые знакомства. По поверьям, чужие вещи или незнакомые люди могут принести беды.

Приметы в день Исаакия-змеевика

По народным приметам, если утром 12 июня нет росы, к вечеру пройдет дождь. Сова кричит — близится похолодание. Обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму.