Юрист Распопова: борода не является основанием для замены паспорта РФ

Наличие или отсутствие бороды у человека на фотографии в паспорте гражданина России не является основанием для его замены. Об этом ТАСС сообщила юрист коллегии адвокатов города Москвы "Минушкина и партнеры" Таисия Распопова.

"Требования к соответствию фотографии при отсутствии или наличии бороды отсутствуют. Главное, чтобы лицо полностью было изображено на фотографии", - сказала она.

При этом Распопова отметила, что фотографии в паспорте должны соответствовать возрасту человека, которому оформляется паспорт, на день подачи заявления, в черно-белом или цветном исполнении, размером 35 мм на 45 мм с изображением лица без головного убора.

"На фотографии должны помещаться голова и верхняя часть плеч гражданина, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% размера всего изображения", - подчеркнула юрист.

По ее словам, допускается представление фотографии гражданина в головном уборе, не скрывающем овал лица гражданина, которому оформляется паспорт, религиозные убеждения которого не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Но не допускается представление фотографии гражданина в форменной одежде, в верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка.

Кроме того, как рассказала эксперт, не допускается представление фотографии человека с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки.

"На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", - подчеркнула она.

Для людей, которые постоянно носят очки, обязательно фотографирование в них. При этом очки должны быть без тонированных стекол, оправа очков не должна закрывать глаза.

"Не допускается представление фотографий с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз", - сказала Распопова.

Также она добавила, что на фотографии человек изображается строго анфас. Он должен смотреть прямо с нейтральным выражением и закрытым ртом. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней. Глаза человека должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их.