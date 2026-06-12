Иван Чика: чем прославился самый жестокий подручный Емельяна Пугачева

Крестьянская война 1773-1775 годов потрясла Российскую империю до основания. Но если самого Емельяна Пугачева историки часто изображают человеком хотя и жестоким, но отчасти жертвой обстоятельств, то образ Ивана Чики выходит за рамки обычного бунтовщика. Это была фигура страшная — расчетливая, умная и беспощадная. Современники считали его «вторым Пугачевым», а историки до сих пор спорят, кто на самом деле вертел самозванцем как марионеткой.

© «Суд Пугачева», 1879, Василий Перов

От Зарубина до графа Чернышева

За сухими строчками биографии кроется одна из самых темных историй пугачевщины. Иван Никифорович Зарубин родился на Яике в 1736 году, был казаком и участвовал в восстании 1772 года. Прозвище Чика он получил еще в молодости — вероятно, от слова «чикиляться», то есть спорить или препираться.

Но настоящая его карьера началась в 1772 году. Тогда Пугачев, только что бежавший из казанского острога, прятался в окрестностях Яицкого городка. Его укрывал именно Чика. И именно Чика, разглядев в беглом казаке будущую грозу империи, «утвердил его в намерении выдавать себя за императора».

Дальше — больше. Чика быстро вошел в ближний круг самозванца, вошел в повстанческую «Военную коллегию» и получил чин полковника. Но самое занятное — это прозвище «граф Чернышев». Его дал ему сам Пугачев в шутку — мол, будь у нас настоящая империя, ты был бы графом. Хохма оказалась пророческой.

Умнее самозванца

Самое страшное в Чике было даже не его зверства. Страшнее всего оказался его ум. Современники в один голос твердили: Чика был куда умнее, самостоятельнее и энергичнее самого Пугачева. Он не просто подчинялся — он управлял.

Вот как это выглядело на деле. Уже при первой встрече с Пугачевым Чика моментально раскусил самозванца. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять: перед ним обычный мужик, а не чудом выживший император. И что же сделал Чика? Он выпытал у Пугачева правду, а потом... согласился эту правду скрывать. Более того — он стал убеждать всех вокруг, что перед ними истинный государь.

Почему? Потому что Чика понял: Пугачев ему нужен. Без «царя» восстание распадется, а с ним можно брать власть. Чика не был безумцем с петлей на шее — он был хладнокровным прагматиком. Он понимал, что если Пугачев «петр Третий» для толпы, то для него самого он лишь инструмент.

По сути, Чика превратился в тень Пугачева, но тень темную и пугающую. Он обустроил себе целый двор в Чесноковке, подражая пугачевской Берде, и управлял Уралом и Башкирией как полновластный властитель.

Машина смерти под Уфой

Когда Пугачев завяз под Оренбургом, Чика получил задание на юго-восток. И здесь развернулся его истинный талант разрушителя. Собрав отряд более 10000 человек, он наводнил окрестности Уфы, разоряя заводы, селения и Башкирию.

В ноябре 1773 года он подступил к самой Уфе. Город не имел мощных укреплений, подобных оренбургским, и встал в осаду. Чика не торопился. Он обосновался в селе Чесноковка в десяти верстах от города и начал блокаду.

Его методы были просты и ужасны: грабеж, поджоги, убийства. Им двигала не жажда справедливости, а желание сломать старый мир. Осада продлилась почти четыре месяца — до марта 1774 года.

Конец палача и «темная» казнь

Но всему приходит конец. 24 марта 1774 года отряд подполковника Михельсона настиг Чику у деревни Зубовки. Сражение было жестоким. Бежав в Табынск, Чика попытался скрыться, но собственные казаки выдали его победителю.

Однако даже в оковах Чика вел себя не как сломленный человек. На допросах он проявил «необычайное мужество и стойкость», не причитал и не умолял.

Итог был предрешен. На суде Чику назвали главным зачинщиком — тем, кто «при самом начале бунта паче всех самозванца утвердил».

Его казнили в Уфе, где его преступления лучше всего помнили. Приговор гласил: отсечь голову, воткнуть на кол, а труп сжечь. Но и это оказалось не все. Перед смертью Чику выставили на всеобщее обозрение рядом с виселицей, где только что казнили его товарищей.

Подлинной сцены казни мы не знаем. Но таинственность, окружающая его последние дни, лишь добавляет мрачности. Говорят, палач получил тайный приказ сократить мучения — но это не значит, что сам акт был легким.

Тень над пугачевщиной

История знает множество жестоких бунтов. Но фигура Ивана Чики стоит особняком. Это был не порыв отчаяния — это был хладнокровный расчет. Человек, который сделал Пугачева царем, пережил его на несколько недель и ушел из жизни с таким спокойствием, какое пугает до сих пор.