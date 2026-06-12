Почему Государственный меч Российской империи на самом деле польский

При упоминании царских регалий обычно вспоминают корону, скипетр и державу. Однако в Российской империи существовали и другие символические предметы власти. Особое место среди них занимает Государственный меч. Он использовался при коронациях российских императоров со времён Елизаветы Петровны, но история этого оружия уходит корнями в более ранние времена — и напрямую связана с Польшей.

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Меч как императорская регалия

Традиция употреблять мечи при коронациях зародилась в средневековой Европе. Одним из древнейших клинков этого рода считается Имперский меч Священной Римской империи, который, по легенде, принадлежал святому Маврикию (историки, впрочем, датируют его XII веком).

Пётр I, обдумывая в 1719 году церемонию коронации своей жены по «имперскому стандарту», включил меч в перечень «Государству принадлежащих вещей». Однако впервые меч был использован только при коронации Елизаветы Петровны 25 апреля 1742 года. В Грановитую палату его вынес остриём вверх генерал-аншеф Семён Нарышкин — предполагаемый любовник новой императрицы. Специально для церемонии ему сшили перчатки из лосиной кожи с золотой бахромой.

По словам историка Евгения Пчелова, в качестве вновь созданной государственной регалии «из Оружейной палаты взяли один из лучших клинков XVII века». Для церемонии его вычистили и отполировали.

Польский след

Государственный меч сделан из дамасской стали, длина его клинка — 97,82 см. Достоверные сведения о нём можно почерпнуть из «Переписной книги Оружейной палаты», составленной в 1687 году. Описание начинается так:

«Меч, полоса стальная польская в три дола».

Уже из первой фразы ясно: клинок имеет польское происхождение.

На клинке выгравированы символы, полностью соответствующие государственной политике России: двуглавый орёл, терзающий змея (символ освобождения Константинополя от власти мусульман — многовековая «программа» русских царей), и гриф — символ, помещавшийся на гербе Романовых.

Происхождение меча не столь однозначно, как кажется. Он мог быть выкован польским мастером в Москве, захвачен во время похода на Польшу или приобретён у польского купца. В «Переписной книге» сведения о мече помещены в главе «Мечи немецкого и русского дела». На клинке имеется клеймо в виде двух полукругов — знак генуэзского мастера Андреа Феррара, который активно использовали его подражатели в Речи Посполитой и других странах.

Рукоять и ножны изготовили московские умельцы. Одним из них, по версии кандидата исторических наук Сергея Орленко, мог быть «самопальный мастер» Оружейной палаты Григорий Вяткин, умерший в 1688 году.

Дата приобретения клинка неизвестна; составители «Переписной книги» отмечали, что он «в прежних книгах не написан». Теоретически это мог быть тот самый меч, который в начале XVII века использовался при дворе Лжедмитрия I. Самозванец, пытаясь подражать западным монархам, ввёл придворный чин «великого мечника», дарованный князю Михаилу Скопину-Шуйскому. В 1606 году церемониальный меч использовался при коронации Марины Мнишек. Однако сведений о том оружии не сохранилось, поэтому говорить о его идентичности Государственному мечу Российской империи нельзя.

Как использовали меч

В XVIII–XIX веках Государственный меч использовался при коронациях и погребениях царствующих особ. При коронации Николая II в 1896 году один из сановников вынес меч на подушке из золотой парчи одновременно с государственным знаменем и государственной печатью.

«Во время коронации в Успенском соборе меч и государственное знамя находились на четвёртой ступени особого помоста, возведённого рядом с троном, символизируя право и долг монарха защищать своих подданных и вершить правосудие», — отмечает Сергей Орленко.

Николай II использовал меч ещё как минимум однажды: вместе с другими регалиями его вынесли во время торжественного приёма депутатов Государственной Думы в Зимнем дворце 27 апреля 1906 года. Изображения Государственного меча в числе других имперских регалий можно встретить на русских банкнотах XIX века. Однако после падения монархии меч утратил статус символа власти и сегодня является всего лишь экспонатом Оружейной палаты Московского Кремля.