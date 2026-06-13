Приметы и поверья на 13 июня: как встретить свою любовь в Еремеев день

По народному календарю 13 июня — Еремеев день. Другое название этого праздника — день Еремея Распрягальника. Наши предки к этому времени заканчивали посевную, а потому наступала пора распрягать лошадей и давать им отдых. Православные верующие в этот день почитают память апостола от семидесяти Ерма.

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Что можно делать в Еремеев день

В этот день нужно хорошо потрудиться. Чем больше дел удастся переделать — тем лучше. Тот, кто на славу поработает, в ближайшем будущем может рассчитывать на улучшение финансового положения. Хозяйки могут посвятить день уборке в доме. Считается, что это тоже привлечет достаток. Еще один способ приманить денежную удачу — испечь пирог. Начинка может быть любой, но главное — угостить выпечкой родных и соседей. Одиноким молодым парням и девушкам в этот день стоит выйти на прогулку: есть очень большая вероятность повстречать свою вторую половинку.

Что нельзя делать в Еремеев день

В этот день нельзя отправляться в дальние поездки. По поверьям, в дороге может случиться беда. Если уехать крайне необходимо, следует взять с собой попутчика. Не подходит Еремеев день и для переезда в новое жилье: в доме будут ссоры из-за пустяков, и жизнь после новоселья не заладится. Также не стоит пускать в дом малознакомых и чужих людей, поскольку у них могут быть недобрые намерения.

Приметы в Еремеев день

По народным приметам, обильная роса на траве вечером предвещает, что следующий день будет жарким. Если утром долго не сходит туман — погода испортится. Много кузнечиков — будет засуха.