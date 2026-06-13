Кто был прототипом книжного д'Артаньяна из «Трех мушкетеров»

У главного героя «Трех мушкетеров» был прототип — шевалье д'Артаньян, также известный как Шарль де Кастельмор. Археолог Вим Дейкман годами искал останки легендарного мушкетера, погибшего в 1673 году под стенами нидерландского Маастрихта. Когда ему улыбнулась удача, за славой и наградами последовали арест, обыски и уголовное дело. «Лента.ру» попыталась разобраться, как Дейкман превратился из героя в преступника, как это связано с поисками останков д’Артаньяна и действительно ли он нашел его кости?

Книжный д'Артаньян и настоящий Шарль Ожье де Батс де Кастельмор

Не все знают, что знаменитые «Три мушкетера» — это литературная мистификация, которая началась еще за полтора века до издания романов Дюма. В 1700 году, спустя 27 лет после гибели настоящего д’Артаньяна, вышли «Мемуары месье д’Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров».

Вскоре после публикации стало ясно, что это не настоящие воспоминания, а выдумка, принадлежащая перу малоизвестного ныне писателя Гасьена де Куртиля де Сандра. Сам д'Артаньян, как выяснилось уже в XX веке, был малограмотен и едва ли мог оставить после себя какие-либо дневники.

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Александр Дюма, работая над своей трилогией, вполне сознательно взял за основу бульварный роман. Из «Мемуаров» Куртиля он позаимствовал сюжетную канву, множество поворотов и имена трех других мушкетеров — Атоса, Портоса и Арамиса. Он также включил в биографию героя легендарные сюжеты XVII века вроде эпизода с подвесками Анны Австрийской, попытки спасти короля Карла I и легенды о Железной Маске.

Реальный Шарль де Батс де Кастельмор не участвовал в этих полуфантастических историях, но все же прожил удивительную жизнь и действительно был любимцем короля. В отличие от своего книжного альтер эго, вечно бунтующего против кардиналов, настоящий д’Артаньян был образцом верности и надежности.

Он поступил в роту королевских мушкетеров, а когда ее распустили, перешел на службу к кардиналу Мазарини и стал одним из его тайных курьеров. Ему доверяли перевозить зашифрованные послания между изгнанным кардиналом и королевой-регентшей Анной Австрийской во времена Фронды.

Подлинную славу ему принес арест суперинтенданта финансов Никола Фуке в 1661 году

Фуке был богат и обладал властью. В его распоряжении была собственная армия и разветвленная шпионская сеть — все военные отказывались его трогать. Однако когда чаша терпения монарха переполнилась, он издал тайный приказ и поручил д’Артаньяну арестовать чиновника.

5 сентября 1661 года в Нанте на выходе из королевского совета Шарль де Бац и его люди окружили Фуке. Тот, заметив приближающихся мушкетеров, сумел бежать. Однако д'Артаньян выследил его в городской толпе и взял под стражу, а затем охранял целых четыре года, перевозя из одной тюрьмы в другую, фильтруя письма и отбирая посетителей, — до тех пор, пока Фуке не вынесли окончательный приговор.

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Людовик XIV, впечатленный верностью и исполнительностью гасконца, назначил его капитаном-лейтенантом воссозданной роты мушкетеров. Формально командиром числился король, но в действительности всеми делами почти 20 лет заправлял д’Артаньян. Его люди славились дерзостью, силой и отличной военной подготовкой. Мушкетеры считались элитным подразделением, куда многие хотели попасть.

Как д’Артаньян погиб под Маастрихтом

В 1673 году шестидесятилетний д’Артаньян, уже получивший звание полевого маршала, принял участие во второй кампании Голландской войны. Король Людовик XIV поставил армии задачу взять Маастрихт — в те времена мощнейшую крепость Нидерландов.

В ночь на 25 июня французские войска под командованием д’Артаньяна атаковали и захватили внешний бастион-полумесяц у Тонгресских ворот. На рассвете его сменили другие части, которые начали спешно строить палисад на захваченной позиции. Д'Артаньян предупреждал, что это опасно — голландцы могут контратаковать, — но его уже сменили, и он не стал настаивать.

Фото: Lenta.ru

Около восьми утра, когда он завтракал в тылу, раздался мощный взрыв — голландский гарнизон начал вылазку. Д'Артаньян бросил еду, собрал своих мушкетеров и поспешил к бастиону. Молодой герцог Монмут, незаконнорожденный сын английского короля, служивший во французской армии, настаивал на атаке. Д'Артаньян, по свидетельствам очевидцев, назвал идею безумием, но, не желая уступать англичанину в храбрости, возглавил атаку сам.

Фото: Lenta.ru

В разгар кровавой рукопашной схватки д'Артаньян был убит мушкетной пулей, пробившей ему грудь. Его люди так любили своего командира, что четверо из них погибли или были ранены, пытаясь вынести его тело с поля боя.

Узнав о гибели д'Артаньяна в тот же вечер, Людовик XIV написал скорбное письмо королеве. По его приказу под королевским шатром была отслужена заупокойная месса.

«Мадам, я потерял д’Артаньяна, в котором имел самое полное доверие и который годился для любой службы», — Людовик XIV, письмо супруге, королеве Марии Терезии.

Что случилось с телом д'Артаньяна после битвы, доподлинно не известно — документы о его погребении не сохранились. Однако известно, что убитых нужно было хоронить быстро — стояла жара. В таких условиях везти гасконца на родину было нельзя. Историки полагают, что тело предали земле неподалеку от французского лагеря.

Удача и рок Вима Дейкмана

Вим Дейкман — фигура в голландской археологии легендарная. Он родился в 1956 году, изучал древнюю историю и историю искусств в Левенском католическом университете. С 1982 года и на протяжении четырех десятилетий он был сначала городским археологом Маастрихта, а затем и хранителем археологического и культурного наследия города.

Фото: Lenta.ru

За эти годы Дейкман успел поработать по всему миру — от Омана до Японии, — но всегда возвращался в родной Маастрихт. Он вел раскопки палеолитических стоянок в карьере Бельведер, исследовал кельтские поселения железного века и римские древности.

В 2022 году Дейкман вышел на пенсию, но не оставил раскопки. Венцом его карьеры должны были стать поиски могилы д'Артаньяна. Как признавался археолог, они занимали его мысли около 28 лет.

Фото: Lenta.ru

Поворотным моментом была встреча с французским историком Одиль Бордаз, автором нескольких книг о Шарле де Кастельморе. Она еще в 2008 году предположила, что легендарного мушкетера могли похоронить в церкви Святых Петра и Павла в деревне Волдер, на окраине Маастрихта.

«Она спросила, откуда я родом и чем занимаюсь. Я ответил, что я археолог и живу в Маастрихте. «Вот и отлично, — сказала она. — Тогда ты и откопаешь д'Артаньяна», — Вим Дейкман.

Дейкман тогда лишь рассмеялся — он понимал, что просто так копать в церкви ему никто не позволит. Но идея была манящей. Церковь Волдера казалась идеальным местом для могилы д'Артаньяна. Во время осады Маастрихта возле нее стоял шатер Людовика XIV, а хоронить важных особ в церквях было обычной практикой.

Однако на пути к мечте стояла бюрократия. Чтобы начать раскопки, нужно было разрешение церковных властей и муниципалитета. Как рассказывал сам Дейкман, все эти годы он «осаждал» чиновников, обращался даже к президенту Франции, но все напрасно.

Фото: Lenta.ru

Удача пришла к Дейкману практически по воле высших сил. Зимой 2026 года в церкви Волдера просел пол, и диакону Йосу Валке поручили организовать ремонт. Когда рабочие вскрыли плиты, под ними оказался скелет. Валке, давно знакомый с Дейкманом, знал, что могут значить эти кости, поэтому мгновенно набрал его номер.

Археолог примчался на место. Без лишней бюрократии он лично, слой за слоем, кость за костью, освободил останки из земли. Дейкман переживал момент наивысшего профессионального счастья.

Позже в интервью он описывал, как сначала показался череп — увы, раздавленный более поздними захоронениями, — затем позвонки и ребра, лежащие in situ, в нетронутом виде. В одном из ребер нашлась она — та самая мушкетная пуля.

«Раскопки шли без какого-либо финансирования. У меня есть сеть специалистов, которые заинтересовались проектом и согласились принять в нем участие. В частности, лаборатория в Мюнхене и специалисты по физической антропологии, с которыми мы уже работали на раскопках в Маастрихте, выразили готовность провести исследования бесплатно. Мы провели самые недорогостоящие раскопки в моей карьере. Вообще без бюджета», — Вим Дейкман.

Новость об обнаружении останков д'Артаньяна облетела мир. В конце апреля 2026 года Дейкман был удостоен королевского рыцарского ордена как первооткрыватель его могилы.

Масстрихтский Индиана Джонс

То, что начиналось как триумф, в считаные недели превратилось в скандал, достойный пера самого Дюма. После обнаружения костей встал вопрос о том, как установить личность их владельца. Единственным способом было ДНК-тестирование. Образцы — верхнюю часть плечевой кости и два зуба — отправили в Институт судебной медицины в Мюнхене.

В начале мая Дейкман получил из Мюнхена уведомление: образцы можно забирать. Городские власти предложили отправить реликвии обычной почтой. Дейкману такой вариант показался кощунством.

«Как они себе это представляют? Посылки бросают, с ними обращаются грубо. Риск того, что кость разобьется или потеряется, огромен», — Вим Дейкман.

Археолог решил действовать на свой страх и риск. Он лично отправился в Мюнхен на машине, забрал образцы и привез их домой в Маастрихт. Бензин и гостиница обошлись ему в 500 евро (около 50 тысяч рублей), которые он заплатил из своего кармана.

Вернувшись в Маастрихт, Дейкман не стал передавать находки городу. Вместо этого он спрятал кости д'Артаньяна.

«Они лежат в надежном месте, в сейфе», — загадочно отвечал он на вопросы журналистов.

Фото: Lenta.ru

8 мая в дверь Дейкмана постучали. На пороге стояли двое инспекторов по охране наследия и несколько полицейских. Разговор был коротким. Инспекторы потребовали плечевую кость и зубы д'Артаньяна. Дейкман невозмутимо ответил отказом. По его словам, к моменту их визита костей дома уже не было — он успел их перепрятать. Позже выяснилось, что кости он временно отдал на хранение другу.

«По сути, я поступил так, как поступил бы любой профессионал. Я ничего не отдал», — Вим Дейкман.

Инспекция ушла ни с чем. Но конфликт перешел в новую фазу. В среду, 20 мая, к Дейкману снова пришла полиция. Был ли это обыск или задержание — источники расходятся. Сам Дейкман рассказывал, что его забрали прямо из дома и доставили в участок.

В полицейском протоколе фигурировали две статьи: кража и присвоение. Дейкмана обвинили в незаконном удержании имущества, принадлежащего городу. Кроме того, по заключению Инспекции по наследию, раскопки велись без лицензии, что в Нидерландах считается уголовным преступлением.

«К тому времени, когда они позвонили в дверь, костей уже и след простыл. Я спрятал их в надежном месте. Так мне, к сожалению, приходится играть в эту игру», — Вим Дейкман.

Допрос длился несколько часов. Дейкман, по его словам, держался стойко. Но в какой-то момент он все же раскрыл местонахождение костей. Сразу после этого его отпустили на свободу — всего через шесть часов после задержания

Дейкман — борец за справедливость или жадный до славы археолог?

Пока Дейкман раздавал интервью и жаловался на преследование, муниципалитет Маастрихта хранил ледяное молчание. Но позже чиновники все же выступили с официальным заявлением. В нем говорилось, что археолог действовал непрофессионально и импульсивно. Среди прочего, было заявлено, что Дейкман трогал кости голыми руками и складывал образцы в контейнеры из-под мороженого, таким образом повредив их.

«Именно из-за возможной большой важности этой находки мы выбрали путь работы в соответствии с действующими археологическими нормами и протоколами», — мэрия Маастрихта.

Дейкман не раскаивается. Он по-прежнему считает, что его действия были оправданы, и называет разбирательство «охотой на ведьм». Он отрицает нарушение протоколов раскопок, а фотографии, на которых он стоит в раскопе, касаясь останков предполагаемого мушкетера без перчаток, называет подлогом.

Плохое состояние костей он связывает с историей самой церкви: она перестраивалась в 1897 году, и в ней регулярно хоронили новых людей. Именно из-за этого череп д'Артаньяна мог быть раздроблен.

«Это абсолютно не так. Я этого не делал. Я извлек три маленьких кусочка, чтобы отправить их в профессиональный институт в Германии. Все остальное осталось в могиле. Единственное, к чему я прикасался руками, — это совсем другое захоронение в той же церкви. Но теперь показывают фото именно оттуда, как будто это та самая могила», — Вим Дейкман.

Фото: Lenta.ru

На фоне этих новостей с резкими заявлениями выступил потомок д'Артаньяна — 83-летний Эмери де Монтескью-Фезенсак д'Артаньян, живущий в старинном замке в регионе Мерсан. Он специально приезжал в Париж, чтобы сдать кровь и слюну для теста ДНК. В интервью де Монтескью высказался о произошедшем со злостью.

«Что меня злит, так это то, что кости могли быть повреждены до такой степени, что мы больше никогда не сможем установить, принадлежали они д'Артаньяну или нет», — Эмери де Монтескью.

Он прямо заявил, что исследование с самого начала пошло по неверному пути.

«Я искренне убежден, и я говорю это не из национализма, что исследование должно было проводиться во Франции, — заявил он. — В лаборатории полиции или жандармерии. Тогда все, вероятно, прошло бы спокойнее».

Он также отметил, что корень конфликта может крыться в желании каждой из сторон присвоить себе открытие.

«Поскольку речь идет об очень важной персоне, мы должны вернуть спокойствие этому делу. Франция должна сказать: отдайте нам образцы, и мы дадим проанализировать их в хорошей лаборатории», — Эмери де Монтескью.

Результаты анализа ДНК

Однако образцы ДНК, взятые со скелета в Мюнхене, оказались слишком деградированными, чтобы их можно было использовать. Генетики предупредили, что даже если ДНК удастся выделить, она может быть настолько повреждена, что сравнение будет невозможным.

Нидерландские журналисты выяснили, что ДНК 50–80 процентов скелета нарушена, что ставит под сомнение возможность любого надежного генетического анализа. Сложность представляет и то, что де Монтескью — потомок д'Артаньяна по материнской линии. Это значит, что Y-хромосома, которая передается от отца к сыну, здесь не совпадает, что дополнительно осложняет идентификацию.

Фото: Lenta.ru

Муниципалитет Маастрихта на фоне скандала заявил, что любые результаты, полученные мюнхенской лабораторией, теперь должны быть проверены и подтверждены голландской лабораторией. Сейчас скелет находится в Университете прикладных наук Саксион в Девентере. Там проводят антропологический анализ — определяют возраст, пол, рост, ищут травмы, совпадающие с ранением мушкетной пулей.

Сам Дейкман уверен, что паника преувеличена.

«Для ДНК-теста нужно очень мало материала, — заявил он в интервью. — Даже если скелет сильно разрушен, анализ все равно возможен».

«Они натравили на меня инспекцию по наследию. Как будто я член преступной организации. Я чувствую себя непропорционально наказанным. Почти как преступник. Но я подожду и посмотрю, что они предпримут. Они ищут палку, чтобы меня ударить. Их раздражает, что я слишком много выставляю себя напоказ как первооткрыватель. Но без меня этого бы не случилось», — Вим Дейкман.

Расследование законности раскопок продолжается, Дейкман проходит по делу качестве подозреваемого. Муниципалитет Маастрихта заявил, что проведет пресс-конференцию 17 июня 2026 года. Ожидается, что именно тогда будет объявлено о состоянии костей и, возможно, о планах дальнейших генетических исследований. Однако источники утверждают, что получение окончательных результатов может затянуться до осени 2026 года.