Михаил Горбачев: чем он окончательно «добил» Советский Союз

25 декабря 1991 года в 19:00 по московскому телевидению показали то, что в СССР невозможно было представить ещё пару лет назад. Из голубого экрана первый и единственный президент Советского Союза зачитал короткое заявление: «В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР». Семь минут эфира — и почти семидесятилетней истории державы пришёл конец. Каждое своё решение после августа 1991 года Михаил Горбачев словно забивал в гроб Союза последние гвозди. Ничего не придумывая, просто пройдёмся по главным.

Референдум, который проигнорировали

17 марта 1991 года советские люди ответили на вопрос, сохранять ли обновлённый Союз. Большинство высказалось за — причём подавляющее. Итоги референдума имели силу закона. Но в Кремле их просто положили под сукно. Вместо выполнения воли народа Горбачев ушёл в переговоры с лидерами республик, которые к тому моменту уже вовсю штамповали суверенитеты. Власть перестала слышать тех, кто её избрал. Людей обманывали прямо, не стесняясь.

Закон, разрушивший Союз

26 апреля 1990 года президент подписал документ «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации». Закон назвал автономные республики государствами, уравняв их с союзными. Формально Горбачев хотел ослабить РСФСР, где Ельцин набирал силу. На деле этот шаг запустил «парад суверенитетов» — союзные республики увидели, что автономии теперь могут претендать на тот же статус, и сами заговорили о выходе. Система дала трещину, которую уже ничем не заделать.

Антиалкогольная кампания — удар по экономике

Началась перестройка — и Горбачев объявил войну «зелёному змию». Виноградники вырубали, магазины закрывали, люди стояли в очередях за водкой с шести утра. Производство алкоголя рухнуло, а с ним исчезли миллиарды рублей бюджетных поступлений. Дефицит возник мгновенно, расцвели подпольные самогон и спекуляция. За несколько лет страна потеряла десятки миллиардов дохода — это прямые дыры в казне, которые нечем было заткнуть. Борьба с пьянством обернулась экономической катастрофой.

Павловская реформа: как не надо менять деньги

Январь 1991 года. Премьер Валентин Павлов выпускает указ об изъятии из обращения 50- и 100-рублёвых купюр. На обмен дали три дня — с 23 по 25 января. В банках выстроились километровые очереди. Миллионы людей не успели обменять сбережения. Те, кто копил на квартиру, машину или просто на чёрный день, за одну ночь превратились в нищих. Вера в государство рухнула окончательно — власть отняла у людей последнее.

Приватизация по-горбачёвски

1 июля 1991 года президент СССР подписал закон «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий». Документ позволил продавать государственные заводы и фабрики в частные руки. Страна не была готова к рынку. Никто не знал, как оценивать предприятия и кто будет их покупать. Порты и корабли уходили по цене дешёвой иномарки, а рабочие теряли всё. Горбачев открыл шлюз для бесконтрольного передела собственности, но не создал механизмов, которые могли бы этот передел упорядочить.

Августовский путч: точка невозврата

19 августа 1991 года танки вышли на улицы Москвы. Члены ГКЧП отстранили Горбачева и попытались взять власть. Путч провалился за три дня. Но после него вернувшийся из Фороса президент стал «королём без армии». Министр обороны и глава КГБ сидели в тюрьме, новые назначенцы смотрели на Ельцина, а не на Горбачева. Армия и спецслужбы — последние скрепы единого государства — рассыпались в одночасье.

Беловежская пуща и бездействие президента

8 декабря 1991 года Ельцин, Кравчук и Шушкевич в охотничьем домике в Беловежской пуще подписали соглашение о создании СНГ. СССР переставал существовать. Горбачев был в Кремле — и ничего не сделал. У него не осталось армии, КГБ, власти. Единственное, что он мог, — уйти. Он ждал две недели, бессмысленно торгуясь с Ельциным за сохранение хотя бы видимости должности.

Ядерный чемоданчик и уход

В день отставки Горбачев подписал указ о передаче права на применение ядерного оружия Борису Ельцину. Ельцин на церемонию не явился, сославшись, что «недоволен выступлением и возмущён». Техническую процедуру провёл министр обороны. Страна больше не считалась с последним президентом Союза.

Итог

Список решений последних полутора лет существования СССР выглядит как хроника некомпетентности, переходящей в предательство. Горбачев не планировал уничтожать Советский Союз. Он слишком долго держался за должность, бросался от реформ к авторитаризму и обратно, не слышал ни народ, ни собственную элиту. Империя развалилась не от ударов извне, а от того, что человек на вершине потерял управление.

25 декабря 1991 года Горбачев подвёл черту. Над Кремлём спустили красный флаг и подняли российский триколор. Президента уже никто не встречал и не провожал — страна просто перестала существовать.