От какого российского народа произошли американские индейцы

Когда мы слышим «коренные американцы», воображение рисует каноничный образ: орлиные перья, вигвамы и таинственные шаманы. Но если копнуть в ДНК этих народов, всплывает совсем другая география. Туманная, суровая и очень даже наша — Сибирь.

© кадр из мультфильма «Покахонтас»

Кого ищет «бигфут»

Существует ли какой-то один «тот самый» народ, от которого они произошли? Нет. В отличие от титульных наций «Русская» или «Француз», индейцы не имеют единственного родоначальника.

Природа распорядилась иначе. Сегодняшние американские индейцы — это генетический «винегрет» из нескольких древних волн, каждая из которых брала старт на территории России. Исследования последних лет показывают, что предки нынешних коренных народов пришли на континент из Сибири не более 23 тысяч лет назад и лишь позднее распались на известные этнические группы. Археологические раскопки в Бразилии и генетические анализы давно подтвердили: это был самый поздний и самый драматичный эпизод расселения человека по планете. В этом плане знаменитый герой Купера Чингачгук — наш земляк.

Следы трех великих волн

Их было три. И каждая оставила свой след.

Древнейшая волна (примерно 15 тыс. лет назад) — это фундамент. Поселенцы перешли по замерзшему Берингову перешейку, тогда соединявшему Чукотку и Аляску, и дали начало большинству индейских народов — от Канады до Аргентины, включая майя. Следующие волны были локальнее, они заселяли в основном Северную Америку и Аляску.

Была и обратная волна. Несколько тысяч лет назад народы из Колумбии двинулись на север, смешав свою кровь с местными племенами. Получается, Америка была не просто колонией Сибири — это было двустороннее движение.

Наука долго спорила, была ли одна волна или несколько. Теперь ясно: единая первая волна все-таки была, но уже на территории континента она распалась на две группы — предков индейцев («америнды») и коренных народов Аляски («атабаски»).

Кто сегодня ближе всех к индейцам?

Какой народ в современной России генетически ближе всего коренным американцам? Здесь сюрпризов ждать не приходится. Это палеоазиаты: чукчи, коряки, ительмены. И, конечно, загадочные кеты.

Главный маркер родства — гаплогруппа Q, которая составляет основу генофонда американских индейцев. В Евразии ее частота максимальна именно у сибирских народов. У кетов, например, ее частота достигает почти 94 процентов.

Ученые даже проследили «поток генов» из Центральной Сибири к языковой семье на-дене, к которой относятся знаменитые апачи и навахо. А палеолитический мальчик со стоянки «Мальта» у Байкала, живший 24 тысячи лет назад, по своему генетическому профилю оказался близок к индейцам Каритиана из бразильской Амазонии — 42 процента генов у них совпали.

Лингвистический переворот: языки-братья

Споры шли не только на уровне костей, но и языков.

Американский лингвист Эдвард Вайда предположил, что языки сибирских кетов и индейцев на-дене (навахо, апачи) имеют общего прародителя. Эта гипотеза о «дене-енисейской макросемье» постепенно находит подтверждение. Подсчитано: около 14 тысяч лет назад на Берингии могла существовать единая культурная и языковая общность.

Заключение

Если подводить итог, то отвечая на вопрос «от какого народа произошли индейцы?», правильнее говорить: от целой группы древних сибирских народов. Это — кеты, чукчи, коряки, ненцы и древние обитатели Алтая.

Прямых потомков тех самых первопроходцев сегодня среди живых народов почти не осталось — население Сибири за тысячелетия многократно менялось. Но их след, их гены и фрагменты языков живут в каждом индейце Америки.