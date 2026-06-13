Зять Распутина: почему он был уверен, что Николай II спасся в Тибете

Декабрь 1916 года. Григория Распутина только что убили. В Петрограде — паника, при дворе — растерянность. А в Симбирске молодой офицер потирает руки. Зовут его Борис Соловьев. Ему 23 года. Он только что женился на старшей дочери покойного «старца» Матрёне. И теперь — главный наследник распутинского «бренда». Именно этому человеку суждено будет в ближайшие годы развести невероятный слух: император Николай II жив и скрывается… в Тибете.

Ученик оккультиста и зять «старца»

Борис Соловьев родился в семье казначея Святейшего Синода. Отец был другом Распутина. В 1916 году он познакомил сына со «старцем». Тот произвел на молодого человека сильнейшее впечатление. Некоторые исследователи прямо называют Бориса его учеником.

Но увлекался эзотерикой Соловьев задолго до встречи с Распутиным. По словам его соратника Сергея Маркова, еще до Первой мировой войны будущий зять Распутина провел некоторое время в индийском Адьяре, в штаб-квартире Теософского общества. Там он якобы получил посвящение, научился гипнозу и рисовал непонятные знаки для защиты.

Самого брака с дочерью Распутина пришлось добиваться упорно. Матрёна была влюблена в другого — корнета Пхакадзе. Однако императрица Александра Фёдоровна почему-то благоволила именно Соловьёву. Когда замысел удался, Борис Соловьёв получил доступ к главному «капиталу»: звание зяря самого влиятельного человека при дворе.

Как убежать в Тибет на самолёте

После Октябрьской революции Соловьев рвётся в Тобольск, где содержалась царская семья. Он появляется там осенью 1917 года. Он вхож к семье, знает пароли, ему верят и сама царица, и Анна Вырубова. Он предлагает план спасения. И, по одной из версий, уже тогда распространяет слух: император не будет убит, он переберётся в Тибет.

В эмиграции, когда стало окончательно ясно, что царя больше нет, Соловьев заявил: «Государь жив и находится в Тибете под покровительством Далай-ламы». По его словам, Романов с семьёй «перелетел на самолете» в Лхасу. Фантастика? Безусловно.

Но эта фантастика была нужна ему для дела куда более прозаического.

Легенда, нужная немцам и шарлатанам

Следователь Николай Соколов, занимавшийся делом об убийстве царской семьи, допрашивал Соловьева в Чите. Выяснилось, что личность та самая «тёмная»: Борис поддерживал связи с влиятельными кругами в Берлине и сомнительными мистиками из окружения Распутина.

Сам же Соловьев упорно твердил одно: Государь не погиб. Причина проста: если царь и наследник живы и скрываются на Востоке, значит, за ними нужно охотиться, их нужно «спасать» или… финансировать. Пока люди верят в чудо, им можно продавать пропуска в вымышленные тибетские экспедиции, собирать деньги на подпольные организации и рассчитывать на покровительство влиятельных особ, для которых смерть монарха была невыгодна.

Как отмечал писатель Алексей Варламов в своей книге о Распутине, эта выдумка оказалась на руку даже немецким консерваторам. Им выгодно было уверять, что Николай II не умер, чтобы снять с Германии моральную ответственность за убийство, ибо Романовы были родственниками кайзера.

Конец мистификатора

Судьба самого Соловьева вышла печальной. В 1920 году он вместе с женой покинул Россию. Через Румынию добрался до Парижа. Денег не было. Потомок казначея Синода и зять самого Распутина работал на автомобильном заводе. Мистические способности не помогли. В 1926 году он умер от туберкулёза в полной нищете.

Его вдова Матрёна Распутина позже выступала в цирке, работала гувернанткой и до самой смерти в 1977 году оставалась единственным напоминанием о той страшной и загадочной эпохе. А легенда о тибетском спасении царя так и осталась в истории как яркий пример того, как далеко может зайти человек, чтобы оправдать собственную ложь.